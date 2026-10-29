झारखंड में जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चों के लिए मुफ्त जांच शिविर, लातेहार में आज और रांची में कल लगेगा कैंप
झारखंड के लातेहार और रांची जिले में जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चों के लिए मुफ्त जांच शिविर लगाया जाएगा. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : October 29, 2026 at 8:33 AM IST
रांची: झारखंड में जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चों के लिए निःशुल्क जांच शिविर लगाया जा रहा है. स्वास्थ्य विभाग की ओर से लातेहार में आज, 29 अक्टूबर को और रांची में 30 अक्टूबर को शिविर का आयोजन किया जाएगा. इन शिविरों में 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों की जांच की जाएगी. खास तौर पर दिल में छेद जैसी जन्मजात बीमारी से पीड़ित बच्चों को जांच और आगे के उपचार की सुविधा मिलेगी.
प्रभावित बच्चों को लेकर सिविर तक पहुंचने की अपील
लातेहार में शिविर का आयोजन आज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक टाउन हॉल में, पुलिस लाइन के नजदीक किया जा रहा है. वहीं, रांची में 30 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रिम्स ऑडिटोरियम में शिविर लगाया जाएगा. स्वास्थ्य विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि वे जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चों को लेकर शिविर में पहुंचें, ताकि समय पर उनकी जांच कर आगे के इलाज की प्रक्रिया शुरू की जा सके.
उपचार और ऑपरेशन की सुविधा
शिविर में एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट और पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस जैसी जन्मजात हृदय संबंधी समस्याओं की जांच की जाएगी. जांच के बाद चिकित्सकीय जरूरत के अनुसार बच्चों को उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी. इस अभियान में अमृता अस्पताल की टीम सहयोग कर रही है और टीम संबंधित जिले में पहुंच चुकी है.
इन नंबरों पर करें संपर्क
शिविर में पंजीकरण और अन्य जानकारी के लिए अभिभावक आरबीएसके के राज्य समन्वयक मुकेश कुमार से मोबाइल नंबर 6205524109 और आदित्य कुमार से 6287972253 पर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा, संबंधित जिले के सिविल सर्जन कार्यालय, नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र या स्वास्थ्य हेल्पलाइन नंबर 104 से भी जानकारी ली जा सकती है. अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि शिविर में जाने से पहले फोन पर पंजीकरण और जरूरी दस्तावेजों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर लें.
RBSK और अमृत अस्पताल के सहयोग से कार्यक्रम
स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, इस पहल के तहत पात्र बच्चों को निःशुल्क जांच, उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. जरूरत के अनुसार बच्चों और उनके अभिभावकों के आने-जाने, अस्पताल में रहने और भोजन की व्यवस्था भी की जाएगी. ऑपरेशन के बाद फॉलो-अप और घर वापसी तक बच्चों की देखभाल सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा. यह अभियान राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) और अमृता अस्पताल के सहयोग से चलाया जा रहा है.
इस साल 300 से ज्यादा बच्चों को मिल चुका है लाभ
स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, इसी वर्ष झारखंड के 300 से अधिक बच्चों को जन्मजात हृदय रोग के उपचार के लिए अमृता अस्पताल, कोच्चि और सत्य साई अस्पताल, अहमदाबाद भेजा गया था, जहां उनकी निःशुल्क सर्जरी कराई गई. इस पहल का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को समय पर बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है.
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चों के इलाज में आर्थिक परेशानी बाधा नहीं बननी चाहिए. सरकार जरूरतमंद बच्चों की जांच, उपचार और ऑपरेशन के लिए सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि यदि उनके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जिसके दिल में जन्मजात छेद है और आर्थिक तंगी के कारण उसका इलाज नहीं हो पा रहा है, तो इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग तक पहुंचाएं.
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