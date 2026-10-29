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झारखंड में जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चों के लिए मुफ्त जांच शिविर, लातेहार में आज और रांची में कल लगेगा कैंप

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रांची: झारखंड में जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चों के लिए निःशुल्क जांच शिविर लगाया जा रहा है. स्वास्थ्य विभाग की ओर से लातेहार में आज, 29 अक्टूबर को और रांची में 30 अक्टूबर को शिविर का आयोजन किया जाएगा. इन शिविरों में 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों की जांच की जाएगी. खास तौर पर दिल में छेद जैसी जन्मजात बीमारी से पीड़ित बच्चों को जांच और आगे के उपचार की सुविधा मिलेगी.

प्रभावित बच्चों को लेकर सिविर तक पहुंचने की अपील