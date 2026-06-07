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गरीबों के लिए निःशुल्क हेल्थ कैंप: पंडरिया के दामापुर नेत्र शिविर में लगी लोगों की भीड़

नेत्र जांच शिविर में मरीजों का हाल-चाल लेने के लिए खुद पंडरिया विधायक भावना बोहरा भी वहां पहुंचीं. उन्होने मरीजों से बातचीत की और उनको मिलने वाली सुविधाओं के बारे में पूछा.

पंडरिया: पंडरिया विधानसभा के दामापुर ग्राम पंचायत में निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया. निशुल्क जांच शिविर में आए मरीजों की आंखों की जांच की गई. जांच में जिन लोगों की आंखों की रोशनी कमजोर मिली, उनको दवाओं के साथ चश्मा लगाने की भी सलाह दी गई. निशुल्क नेत्र जांच शिविर की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में लोग यहां जांच के लिए पहुंचे थे.

निशुल्क शिविर में मोतियाबिन्द, रतौन्धी, पर्दे का फटना, ग्लूकोमा, कम या ज्यादा दूरी की चीजों का दिखाई ना देना जैसी बीमारियों की जांच की गई. मरीजों की जांच के बाद अरविंदो नेत्रालय रायपुर द्वारा ऑपरेशन लैंस तथा चश्मा निःशुल्क मरीजों को बांटे गए. वही 'ऑपरेशन नेत्र 1.0' के तहत एक दिवसीय विशाल नेत्र शिविर भी आयोजित किया गया. इसके जरिए दूरदराज के क्षेत्रों के 495 मरीजों की जांच की गई और मोतियाबिंद तथा उसमें से मोतियाबिंद के लगभग 100 मरीज मिले जिन्हें चिन्हांकित कर निशुल्क अरविंदो नेत्रालय रायपुर में आपरेशन किया जाएगा.

पंडरिया विधायक पहुंचे नेत्र शिविर

पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने इस मौके पर कहा कि आर्थिक तंगी या किसी और कारण के तहत लोग समय पर डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से उनकी दिक्कतें बढ़ती जाती हैं. विधायक ने कहा कि इस तरह के आयोजन भविष्य में भी होते रहने चाहिए, ताकि गरीबों और जरूरतमंदों को सही समय पर सही इलाज मिल सके.

शिविर में आए डॉक्टरों ने बताया कि लोगों को नियमित रुप से अपनी आंखों की जांच करानी चाहिए. डायबिटिज पेशेंट को सबसे ज्यादा ख्याल अपनी आंखों का रखना चाहिए. डॉक्टर ने कहा कि अगर आप नियमित समय पर अपने आंखों की जांच कराते हैं तो आंखों की कई बीमारियों के होने से पहले ही बच सकते हैं.

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