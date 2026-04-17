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ताजमहल समेत आगरा के सभी स्मारकों में 18 अप्रैल को मिलेगा मुफ्त प्रवेश, जानिए क्या है माजरा

पर्यटकों को ताजमहल के मुख्य मकबरे पर जाने के लिए 200 रुपये का टिकट लेना होगा. एएसआई ने आदेश जारी किया.

ताजमहल में मिलेगी फ्री एंट्री.
ताजमहल में मिलेगी फ्री एंट्री. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 17, 2026 at 10:06 PM IST

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आगरा : मोहब्बत की निशानी ताजमहल देखने आने वाले देश और विदेश के पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है. विश्व धरोहर दिवस पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) मुख्यालय ने शनिवार को देश के सभी संरक्षित स्मारकों में फ्री एंट्री का आदेश जारी किया है. जिससे ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी समेत सभी स्मारकों में पर्यटकों की फ्री एंट्री रहेगी. सभी स्मारकों की टिकट विंडो बंद रहेंगी. जबकि, पर्यटकों को ताजमहल के मुख्य मकबरे पर जाने के लिए 200 रुपये का टिकट लेना होगा.

बता दें कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) हर साल 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाता है. इस दिन देश और विदेश से आए पर्यटकों को विश्व धरोहरों के प्रति जागरूक करने काम किया जाता है. जिससे लोग जान सकेंगे कि कैसे स्मारकों का संरक्षण किया जाता है. विश्व धरोहर दिवस को लेकर एएसआई के महानिदेशक ने देश के सभी स्मारकों में निश्शुल्क एंट्री का आदेश जारी किया है.

एएसआई आगरा सर्किल के अधीक्षण पुरातत्वविद स्मिता एस कुमार ने बताया कि मुख्यालय के आदेश पर विश्व धरोहर दिवस पर आगरा के सभी स्मारकों में देशी और विदेशी पर्यटकों की एंट्री फ्री रहेगी. हर स्मारक पर टिकट विंडो बंद रहेंगी. जिसमें ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी, सिकंदरा स्मारक, एत्मादउद्दौला स्मारक, रामबाग पार्क और अन्य स्मारक शामिल हैं.

ताजमहल में पर्यटकों की फ्री एंट्री रहेगी. मगर, जो पर्यटक ताजमहल की मुख्य मकबरे में जाना चाहेंगे. उन्हें स्टेप टिकटिंग प्रक्रिया के चलते 200 रुपये का टिकट ताजमहल परिसर में चमेली फर्श पर स्थित टिकट काउंटर से खरीद सकेंगे.

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