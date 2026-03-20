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ईद पर ताजमहल में मिलेगी फ्री एंट्री, मुख्य मकबरे पर जाने के लिए देनी होगी इतनी रकम

आगरा : देश भर में शनिवार को ईद (ईद-उल-फितर) मनाई जाएगी. ईद के इस खास मौके पर मोहब्बत की निशानी ताजमहल में शनिवार की सुबह दो घंटे (सुबह 7 से 9 बजे) तक फ्री एंट्री रहेगी. पर्यटकों को टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना होगा. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने ताजमहल में फ्री एंट्री का आदेश जारी किया है. पर्यटक और नमाजियों को ताजमहल के मुख्य गुंबद के लिए 200 रुपये का टिकट लेना होगा.

मोहब्बत की निशानी ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी समेत अन्य स्मारकों को देखने के लिए हर दिन हजारों की संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक आगरा आते हैं. हर स्मारक में एंट्री का टिकट तय है. मोहब्बत की निशानी ताजमहल की बात करें तो यहां पर एंट्री टिकट हर भारतीय नागरिक के लिए 50 रुपये का है. इसके साथ ही विदेशी पयटकों के लिए एंट्री टिकट 1150 रुपये है. भारतीय नागरिक और विदेशी पर्यटकों को ताजमहल के मुख्य गुंबद पर जाने के लिए 200 रुपये का टिकट लेना अनिवार्य है.

हर रोज देश विदेश से ताजमहल देखने पर्यटक आते हैं. (Photo Credit; ETV Bharat)

बता दें कि ताजमहल के मुख्य गुंबद पर पर्यटकों की संख्या को लेकर स्टेप टिकट की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने दिसंबर 2018 में शुरुआत की थी. जिसके चलते एएसआई ने ताजमहल के मुख्य गुंबद पर जाने के लिए 200 रुपये का अतिरिक्त टिकट लागू किया था. तभी से ताजमहल पर स्टेप टिकटिंग जारी है.