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वन्यजीव सप्ताह: भिवानी चिड़ियाघर में 2 से 8 अक्टूबर तक मिलेगी फ्री एंट्री, बिना शुल्क देख सकेंगे वन्यजीव

वन्यजीव सप्ताह पर 2 से 8 अक्टूबर तक भिवानी चिड़ियाघर ने फ्री में एंट्री देने की घोषणा की है.

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भिवानी चिड़ियाघर में 2 से 8 अक्टूबर तक मिलेगी फ्री एंट्री (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 30, 2026 at 3:33 PM IST

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भिवानीः वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल मनाए जाने वाले वन्यजीव सप्ताह के अवसर पर भिवानी चिड़ियाघर में आम लोगों के लिए विशेष छूट की घोषणा की गई है. 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले इस सप्ताह के दौरान आम नागरिक भिवानी चिड़ियाघर में बिना किसी शुल्क के प्रवेश कर सकेंगे.

क्या बोले वन्य जीव अधिकारीः भिवानी के वन्य जीव अधिकारी देवेंद्र हुड्डा ने बताया कि "भारत सरकार और हरियाणा सरकार के वन व वन्यजीव विभाग के दिशानिर्देशों के तहत यह निर्णय लिया गया है. 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक देशभर के सभी प्रमुख चिड़ियाघर, नेशनल पार्क और वाइल्डलाइफ सेंचुरी आम नागरिकों और पर्यटकों के लिए नि:शुल्क खोले जाते हैं. इसी कड़ी में भिवानी चिड़ियाघर भी इस अवधि के दौरान सभी आंगंतुकों के लिए पूरी तरह फ्री रहेगा."

वन्यजीव सप्ताह में बिना शुल्क देख सकेंगे वन्यजीव (ETV Bharat)

बड़ी संख्या में वन्यजीवों को देखने आते हैं लोग: उन्होंने बताया कि "भिवानी चिड़ियाघर के आसपास के क्षेत्र में मुख्य आकर्षण का केंद्र है. सामान्य दिनों में भी यहां बड़ी संख्या में लोग वन्यजीवों को देखने आते हैं. ऐसे में वाइल्डलाइफ वीक के दौरान प्रवेश फ्री होने से पर्यटकों और स्थानीय लोगों की संख्या में काफी इजाफा होने की उम्मीद जताई जा रही है."

कैंपस में नियमित मेंटेनेंस का होता है कामः चिड़ियाघर के रखरखाव और सुविधाओं पर बात करते हुए वन्य जीव अधिकारी ने बताया कि "विकास कार्य एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है. वन्यजीवों की देखभाल और दर्शकों की सुविधा के लिए चिड़ियाघर में रास्तों और रास्तों के रखरखाव का कार्य, नए फीड रूम का निर्माण, वन्यजीवों के बाड़ों की मरम्मत और मेंटेनेंस के कार्य किए जाते हैं"

तेंदुए का एक नया जोड़ा लाने का है प्रस्तावः भिवानी चिड़ियाघर में नए वन्यजीवों के आगमन के सवाल पर वन्य जीव अधिकारी देवेंद्र हुड्डा ने बताया कि महाराष्ट्र के पुणे स्थित जुन्नार वाइल्डलाइफ डिवीजन के माणिकडोह लेपर्ड रेस्क्यू सेंटर से तेंदुए का एक नया जोड़ा लाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है. इस प्रस्ताव को मुख्यालय और केंद्रीय जू अथॉरिटी की स्वीकृति के लिए भेजा गया है. उम्मीद जताई जा रही है कि एक महीने के भीतर मंजूरी मिलते ही विभागीय टीम को तेंदुए के जोड़े को भिवानी लाने के लिए रवाना कर दिया जाएगा.

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