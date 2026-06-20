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अंतरराष्ट्रीय योग दिवस; आगरा किला, सीकरी और महताब बाग में फ्री एंट्री, ये रहेगी टाइमिंग

आगरा: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर आगरा किला, फतेहपुर सीकरी और महताब बाग में पर्यटकों की फ्री एंट्री रहेगी. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने इस बारे में एक आदेश जारी किया है, जिसमें रविवार ससुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक आगरा किला, फतेहपुर सीकरी और महताब बाग में एंट्री टिकट नहीं लगेगी. एएसआई ने योग के महत्व और जनजागरुकता को लेकर इन तीनों ही स्मारक पर फ्री एंट्री का आदेश जारी किया है. इसके साथ ही इन तीनों ही स्मारक पर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर विशेष कार्यक्रम भी होंगे.



बता दें कि 21 जून 2015 को दुनिया में भारत की पहल पर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई थी. इस साल 12वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है, जिसकी थीम 'योगा फॉर हेल्दी एजिंग' है. इस थीम से साफ है कि युवा ही नहीं, बढती उम्र में खुद को फिट और बेहतर स्वास्थ्य के लिए योग जरूर करें.

योगाभ्यास से शरीर में लचीलापन तो आता ही है. तनाम कम होता है और लाइफ स्टाइल सुधारने में भी मदद मिलती है. देश और दुनिया में 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर योगा की जनजागरुकता के लिए तमाम कार्यकम होंगे, जिसमें लोग योगा करके रोग भगाने का संकल्प एक साथ करेंगे.



भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आगरा सर्किल की अधीक्षण पुरातत्वविद डॉ. स्मिथा कुमार ने बताया कि प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल एवं अवशेष नियम, 1959 के तहत 21 जून को सुबह सूर्योदय से लेकर दोपहर 12 बजे तक आगरा सर्किल के तीन स्मारकों पर फ्री एंट्री रहेगी. इसमें आगरा किला, फतेहपुर सीकरी और महताब बाग शामिल हैं.

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर योग के महत्व और जनजागरुकता को लेकर यह निर्णय लिया गया है, जिससे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में आने वाले किसी भी बच्चे, महिला, पुरुष को किसी तरह की बाधा एंट्री टिकट नहीं बने, जिसके चलते ही आगरा किला, फतेहपुर सीकरी और महताब बाग के टिकट काउंटर सुबह सूर्योदय से लेकर दोपहर 12 बजे तक बंद रहेंगे. इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर तीनों ही स्मारकों में विशेष कार्यक्रम भी होंगे.