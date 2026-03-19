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राजस्थान दिवस: आमेर से अल्बर्ट हॉल तक उमड़े पर्यटक, ऐसे मनाया गया प्रदेश का स्थापना दिवस

पर्यटकों का स्वागत करते विभाग के अधिकारी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. राजस्थान दिवस के मौके पर गुरुवार को राज्य के सभी स्मारकों और संग्रहालयों में पर्यटकों का प्रवेश निःशुल्क रहा. विश्व प्रसिद्ध आमेर महल, अल्बर्ट हॉल, हवा महल, नाहरगढ़ फोर्ट, जंतर-मंतर समेत तमाम पर्यटक स्थलों पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे. यहां सैलानियों का राजस्थानी अंदाज में माला पहनाकर और तिलक लगाकर स्वागत किया गया. पर्यटक स्थलों पर विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. लोक कलाकारों ने कच्ची घोड़ी नृत्य, कठपुतली नृत्य, शहनाई वादन समेत कई शानदार प्रस्तुतियां दीं. आमेर महल के अधीक्षक राकेश छोलक ने बताया कि गुरुवार को राजस्थान दिवस और नवरात्र का पहला दिन है. पर्यटकों के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी आ रहे हैं. आमेर महल में पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए महल प्रशासन ने विशेष व्यवस्थाएं की. पर्यटकों की सुविधा के लिए आमेर महल में जगह-जगह होमगार्ड के जवान तैनात किए गए. आमेर महल के सिंहपोल द्वार पर पर्यटकों को तिलक लगाकर और माला पहनाकर राजस्थानी अंदाज में स्वागत किया गया. पढ़ें: Rajasthan Day 2026 : नव संवत्सर, नवरात्रि और राजस्थान दिवस की धूम, CM और राज्यपाल ने दी शुभकामनाएं