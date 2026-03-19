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राजस्थान दिवस: आमेर से अल्बर्ट हॉल तक उमड़े पर्यटक, ऐसे मनाया गया प्रदेश का स्थापना दिवस

स्मारकों और संग्रहालयों में पर्यटकों का प्रवेश निःशुल्क रहा. सैलानियों का राजस्थानी अंदाज में स्वागत किया गया. सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ.

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पर्यटकों का स्वागत करते विभाग के अधिकारी (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 19, 2026 at 2:21 PM IST

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जयपुर: राजस्थान दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. राजस्थान दिवस के मौके पर गुरुवार को राज्य के सभी स्मारकों और संग्रहालयों में पर्यटकों का प्रवेश निःशुल्क रहा. विश्व प्रसिद्ध आमेर महल, अल्बर्ट हॉल, हवा महल, नाहरगढ़ फोर्ट, जंतर-मंतर समेत तमाम पर्यटक स्थलों पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे. यहां सैलानियों का राजस्थानी अंदाज में माला पहनाकर और तिलक लगाकर स्वागत किया गया. पर्यटक स्थलों पर विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. लोक कलाकारों ने कच्ची घोड़ी नृत्य, कठपुतली नृत्य, शहनाई वादन समेत कई शानदार प्रस्तुतियां दीं.

आमेर महल के अधीक्षक राकेश छोलक ने बताया कि गुरुवार को राजस्थान दिवस और नवरात्र का पहला दिन है. पर्यटकों के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी आ रहे हैं. आमेर महल में पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए महल प्रशासन ने विशेष व्यवस्थाएं की. पर्यटकों की सुविधा के लिए आमेर महल में जगह-जगह होमगार्ड के जवान तैनात किए गए. आमेर महल के सिंहपोल द्वार पर पर्यटकों को तिलक लगाकर और माला पहनाकर राजस्थानी अंदाज में स्वागत किया गया.

पढ़ें: Rajasthan Day 2026 : नव संवत्सर, नवरात्रि और राजस्थान दिवस की धूम, CM और राज्यपाल ने दी शुभकामनाएं

पारंपरिक गीतों पर झूमे पर्यटक: पर्यटक स्थलों पर लोक कलाकारों ने कठपुतली नृत्य, शहनाई वादन समेत विभिन्न प्रस्तुतियां पेश कीं. लोक कलाकारों की ओर से दी गई शानदार प्रस्तुतियों पर पर्यटक पारंपरिक गीतों और वाद्य यंत्रों की धुन पर थिरकते हुए नजर आए. राजस्थान दिवस पर प्रवेश निःशुल्क होने के चलते बड़ी संख्या में पर्यटक भ्रमण के लिए पहुंचे. आमेर महल, हवा महल, अल्बर्ट हॉल, जंतर-मंतर, नाहरगढ़ फोर्ट समेत सभी पर्यटक स्थलों पर देशी-विदेशी सैलानियों ने भ्रमण का आनंद लिया.

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आमेर महल में पारंपरिक नृत्य करते कलाकार (ETV Bharat Jaipur)

पर्यटकों ने की तारीफ: वरिष्ठ टूरिस्ट गाइड महेश कुमार शर्मा ने बताया कि 30 मार्च 1949 को राजस्थान अस्तित्व में आया था. इस दिन राजस्थान का एकीकरण हुआ था. राजस्थान वीरों की भूमि है. राजस्थान में सिर्फ किले-महल ही नहीं, बल्कि शौर्य और बलिदान भी है. इस बार चैत्र मास के प्रथम दिन राजस्थान दिवस मनाया जा रहा है. भारतीय नव वर्ष की शुरुआत पर राजस्थान दिवस मनाने की बहुत अच्छी पहल है. देशी-विदेशी सैलानी किलों-महलों का अवलोकन कर रहे हैं. सैलानियों का तिलक और माला से स्वागत किया गया है. राजस्थान दिवस पर सरकार की ओर से पर्यटकों के लिए दी गई सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सैलानियों ने तारीफ की. आमेर महल के दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास, शीश महल और मानसिंह महल को देखकर पर्यटकों ने खूब सराहना की.

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पर्यटन स्थलों पर घूमते पर्यटक (ETV Bharat Jaipur)

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