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अच्छी पहल: जकात के पैसे से हो रही है 400 से ज्यादा विद्यार्थियों की शिक्षा

राजधानी जयपुर में अंजुमन तालीमुल मुस्लिम सोसायटी और न्यू आहगरान एजुकेशन सोसाइटी करा रही है विद्यार्थियों को जकात के पैसे से पढ़ाई.

Muslim Girls College
एमडी रोड पर स्थित मुस्लिम गर्ल्स कॉलेज (ETV Bharat Japur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 20, 2026 at 4:15 PM IST

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जयपुर: राजधानी जयपुर में मुस्लिम समाज में शिक्षा को लेकर अब जागरूकता बढ़ रही है. मुस्लिम बच्चों को शिक्षा से जोड़ने और उन्हें शिक्षित करने के लिए कई तंजीमे भी आगे आई है जो गरीब और असहाय बच्चों को शिक्षा देने के लिए जकात के पैसे (गुप्त दान) का इस्तेमाल कर रही है.

राजधानी जयपुर में एमडी रोड पर अंजुमन तालीमुल मुस्लिम सोसायटी और रामगंज में न्यू आहगरान एजुकेशन सोसाइटी गरीब और असहाय बच्चों को जकात के पैसे से शिक्षा दिलाने का काम कर रही है. दोनों समिति करीब 400 से ज्यादा बच्चों को स्कूल और कॉलेज में शिक्षा दिला रही है और उनकी फीस जकात के पैसे से दी जा रही है.

शिक्षा को लेकर शब्बीर कारपेट ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

300 से ज्यादा बच्चों को दे रहे हैं नि:शुल्क शिक्षा : अंजुमन तालीमुल मुस्लिम सोसायटी के सचिव शब्बीर कारपेट का कहना है कि हमारी यह संस्था करीब 100 साल पुरानी है जिसके तहत एमडी रोड पर एक गर्ल्स कॉलेज और एक 12वीं तक का स्कूल संचालित है. स्कूल और कॉलेज 30 साल से चल रहे हैं. उन्होंने बताया कि स्कूल और कॉलेज दोनों में अधिकांश बच्चे ऐसे हैं जो या तो आधी फीस देते हैं या फिर फीस देने में सक्षम नहीं है. गर्ल्स कॉलेज में 200 और स्कूल में 100 बच्चे ऐसे हैं. ऐसे में हमारी सोसाइटी इस जकात के पैसे से साल भर इन बच्चों की फीस जमा करती है.

करीब 20 लाख के आसपास आती है जकात : शब्बीर कारपेट ने बताया कि शहर के प्रबुद्ध मुस्लिम समाज के लोग हमारी सोसाइटी को बच्चों की तालीम के लिए जकात देते हैं और वो कभी सामने भी नहीं आते हैं. इसीलिए उसे गुप्त दान भी कहा जाता है. कई बार यह ज्यादा भी हो जाती है कई बार काम भी हो जाती है, लेकिन साल भर इससे बच्चों की पढ़ाई का खर्च निकल जाता है.

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कॉलेज में समर कैंप में ब्यूटीशियन की जानकारी देते हुए विशेषज्ञ (ETV Bharat Jaipur)

शब्बीर कारपेट ने कहा कि घाटगेट के पास स्थित गीजगढ़ हाउस में भी हमारा एक 12वीं तक का स्कूल संचालित है वहां भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी फीस हम जकात से जमा करते हैं. उन्होंने बताया कि इसके अलावा अभी स्कूल कॉलेज की छुट्टी चल रही है तो हम बच्चों और गर्ल्स के लिए समर कैंप भी नि:शुल्क चला रहे हैं, जिसमें इंग्लिश स्पीकिंग, ब्यूटीशियन और बच्चों के लिए क्रिकेट कोचिंग और कंप्यूटर क्लास चला रहे हैं. बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फीस देने में सक्षम नहीं थे, लेकिन हमने उनकी फीस का बीड़ा उठाया और वो बच्चे आज अच्छी तालीम हासिल करके अपनी अच्छी जिंदगी बसर कर रहे हैं.

पढ़ें : झुग्गियों में ‘गुरुकुल’ जैसी शिक्षा, जयपुर की मोहल्ला पाठशाला बनी मिसाल, बच्चों की जिंदगी संवार रही है एक ‘महिला अफसर’

चुनी हुई कमेटी करती है काम : शब्बीर कारपेट का कहना है कि अंजुमल तालीमुल मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी 100 साल पुरानी संस्था है उसके हर 3 साल में बाकायदा चुनाव होते हैं और इस चुनाव में प्रबुद्ध लोग वोटिंग करते हैं. जिसके जरिए 16 एग्जीक्यूटिव मेंबर चुनकर आते हैं और वही इस कमेटी को संचालित करते हैं.

Computer Education
मुस्लिम स्कूल में बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा देते हुए टीचर (ETV Bharat Jaipur)

समाज के अलावा अन्य लोग भी देते हैं जकात : रामगंज स्थित न्यू आहगरान सोसाइटी के तहत संचालित आहगरान स्कूल में भी करीब सौ बच्चे ऐसे हैं, जिनकी पढ़ाई का खर्च जकात से उठाया जाता है. समिति के सचिव निजामुद्दीन का कहना है कि सौ बच्चे और बच्चियां हैं जिनके खर्च जकात से पूरा किया जाता है. उन्होंने कहा कि हमारे समाज के अलावा अन्य प्रबुद्ध लोग भी जकात देते हैं, जिससे खर्च पूरा हो जाता है.

क्या होती है जकात ? : दरअसल, इस्लाम धर्म में जकात (गुप्त दान) हर अमीर या सक्षम स्त्री और पुरुष दोनों पर अनिवार्य है. इस्लामी विद्वानों के मुताबिक अगर किसी स्त्री या पुरुष के पास साढ़े 52 तोला चांदी या साढ़े सात तोला सोना या उसके बराबर नकद राशि है तो फिर ढाई प्रतिशत के हिसाब से जकात देना अनिवार्य है. इस्लाम धर्म में जकात को पांच प्रमुख उपदेशों में से एक बताया गया है. जकात गरीब-असहाय लोगों को दी जाती है.

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