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अच्छी पहल: जकात के पैसे से हो रही है 400 से ज्यादा विद्यार्थियों की शिक्षा

एमडी रोड पर स्थित मुस्लिम गर्ल्स कॉलेज ( ETV Bharat Japur )

जयपुर: राजधानी जयपुर में मुस्लिम समाज में शिक्षा को लेकर अब जागरूकता बढ़ रही है. मुस्लिम बच्चों को शिक्षा से जोड़ने और उन्हें शिक्षित करने के लिए कई तंजीमे भी आगे आई है जो गरीब और असहाय बच्चों को शिक्षा देने के लिए जकात के पैसे (गुप्त दान) का इस्तेमाल कर रही है. राजधानी जयपुर में एमडी रोड पर अंजुमन तालीमुल मुस्लिम सोसायटी और रामगंज में न्यू आहगरान एजुकेशन सोसाइटी गरीब और असहाय बच्चों को जकात के पैसे से शिक्षा दिलाने का काम कर रही है. दोनों समिति करीब 400 से ज्यादा बच्चों को स्कूल और कॉलेज में शिक्षा दिला रही है और उनकी फीस जकात के पैसे से दी जा रही है. शिक्षा को लेकर शब्बीर कारपेट ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur) 300 से ज्यादा बच्चों को दे रहे हैं नि:शुल्क शिक्षा : अंजुमन तालीमुल मुस्लिम सोसायटी के सचिव शब्बीर कारपेट का कहना है कि हमारी यह संस्था करीब 100 साल पुरानी है जिसके तहत एमडी रोड पर एक गर्ल्स कॉलेज और एक 12वीं तक का स्कूल संचालित है. स्कूल और कॉलेज 30 साल से चल रहे हैं. उन्होंने बताया कि स्कूल और कॉलेज दोनों में अधिकांश बच्चे ऐसे हैं जो या तो आधी फीस देते हैं या फिर फीस देने में सक्षम नहीं है. गर्ल्स कॉलेज में 200 और स्कूल में 100 बच्चे ऐसे हैं. ऐसे में हमारी सोसाइटी इस जकात के पैसे से साल भर इन बच्चों की फीस जमा करती है. करीब 20 लाख के आसपास आती है जकात : शब्बीर कारपेट ने बताया कि शहर के प्रबुद्ध मुस्लिम समाज के लोग हमारी सोसाइटी को बच्चों की तालीम के लिए जकात देते हैं और वो कभी सामने भी नहीं आते हैं. इसीलिए उसे गुप्त दान भी कहा जाता है. कई बार यह ज्यादा भी हो जाती है कई बार काम भी हो जाती है, लेकिन साल भर इससे बच्चों की पढ़ाई का खर्च निकल जाता है.