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जगदलपुर में निशुल्क दिव्यांग शिविर, कांकेर के 400 से ज्यादा दिव्यांगजन होंगे शामिल- कुंदन कुमार

कांकेर : सेवा संकल्प अभियान 2026 के तहत दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग और आवश्यक सहायक उपकरण उपलब्ध कराया जा रहा है. इस कार्य के लिए 7 अक्टूबर को जगदलपुर के क्रीड़ा परिसर धरमपुरा में निःशुल्क विशाल दिव्यांग शिविर लगाया जाएगा. कांकेर जिले के पात्र दिव्यांगजनों को इस शिविर में शासन की योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा.

कलेक्टर कुन्दन कुमार ने जिला पंचायत सीईओ हरेश मण्डावी के साथ प्रेसवार्ता कर शिविर की जानकारी दी. उन्होंने जिले के दिव्यांगजनों से अधिक से अधिक संख्या में शिविर का लाभ उठाने की अपील की. शिविर में तीन वर्ष से अधिक पुराने कृत्रिम अंगों को बदलने के साथ पात्र हितग्राहियों को कृत्रिम हाथ, पैर और कैलिपर्स उपलब्ध कराए जाएंगे. इसके अलावा ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, बैसाखी, छड़ी, वॉकर सहित अन्य सहायक उपकरण भी दिए जाएंगे.

कांकेर कलेक्टर कुंदन कुमार (ETV BHARAT)

सातों विकासखंडों से पहुंचेंगे दिव्यांगजन

शिविर में कांकेर जिले के सभी सात विकासखंडों से हितग्राही शामिल होंगे. इनमें अंतागढ़ से 35, भानुप्रतापपुर से 44, चारामा से 76, दुर्गूकोंदल से 93, कांकेर से 72, कोयलीबेड़ा से 17 और नरहरपुर से 59 दिव्यांगजन शामिल हैं. इसके अलावा अन्य पात्र दिव्यांगजनों को भी शिविर में लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है.

कृत्रिम अंग के लिए 110 हितग्राहियों और सहायक उपकरण के लिए 290 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाना है. इनमें 94 ट्राइसायकल, 55 व्हीलचेयर, 52 श्रवण यंत्र, 35 बैसाखी, 10 कैलिपर्स, 21 छड़ी और 23 वॉकर सहित अन्य उपकरण शामिल हैं.

31 वाहनों से जगदलपुर ले जाने की व्यवस्था

जिला प्रशासन ने दिव्यांगजनों को शिविर स्थल तक पहुंचाने और वापस लाने के लिए 31 वाहनों की व्यवस्था की है. हितग्राहियों की सहायता के लिए सहायक भी नियुक्त किए गए हैं. प्रशासन का विशेष जोर नक्सल प्रभावित रहे क्षेत्रों के पात्र दिव्यांगजनों को शासन की योजनाओं से जोड़ने पर है.

शिविर में आने वाले हितग्राहियों को आधार कार्ड की कॉपी, दो पासपोर्ट आकार के फोटो और दिव्यांगता प्रमाण-पत्र साथ लाना होगा. कांकेर जिला प्रशासन का लक्ष्य अधिक से अधिक दिव्यांगजनों का रजिस्ट्रेशन कर उन्हें आवश्यक सुविधाओं और शासन की योजनाओं से जोड़ना है.