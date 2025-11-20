ETV Bharat / state

थैलसीमिया-कैंसर मरीजों जैसी सुविधा बच्चों की किडनी बिमारी में नहीं, आर्थिक तंगी आ रही इलाज के आड़े

जयपुर: राजस्थान में गंभीर बीमारियों से जूझ रहे बच्चों के इलाज में एक बड़ी असमानता सामने आ रही है. राज्य सरकार जहां थैलसीमिया और कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज के लिए अस्पताल आने वाले मरीज और उनके परिजन के लिए फ्री ट्रांसपोर्टेशन सुविधा उपलब्ध कराती है तो वहीं क्रोनिक किडनी डिजीज (CKD) से पीड़ित बच्चों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है. नतीजतन, कई परिवार आर्थिक तंगी के कारण इलाज को बीच में ही रोकने पर मजबूर हो रहे हैं.

बीते कुछ सालों में प्रदेश में बच्चों में CKD के मामले बढ़ रहे हैं. बीमारी का पता अक्सर तब चलता है, जब किडनी फेलियर की नौबत आ चुकी होती है और इलाज के रूप में डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट ही विकल्प रह जाते हैं. किडनी पेशेंट वेल्फेयर सोसायटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सिंह का कहना है कि पिछले कुछ समय से बच्चों में किडनी से जुड़ी बीमारियों के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. हमारे राजस्थान में थैलेसीमिया और कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे मरीजों के लिए ट्रांसपोर्टेशन फ्री है, लेकिन किडनी की बीमारी से जूझ रहे मरीजों के लिए ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है.

जानकारों ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

डायलिसिस और ट्रांसप्लांट फ्री : हालांकि, सरकार डायलिसिस और ट्रांसप्लांट को मुफ्त कर चुकी है, लेकिन अस्पताल तक बार-बार आने-जाने का खर्च गरीब परिवारों पर भारी पड़ रहा है. CKD वाले बच्चों को सप्ताह में कई बार अस्पताल आना पड़ता है, जिससे परिवारों का आर्थिक बोझ बढ़ जाता है. हर्षवर्धन सिंह का कहना है कि पीडियाट्रिक नेफ्रो की सुविधा जयपुर के जेके लोन अस्पताल में है, लेकिन यदि कोई बच्चा किडनी की बीमारी से जूझ रहा है तो उसे सप्ताह में दो बार डायलिसिस के लिए आना होता है. जयपुर से आस-पास के जिलों में सिर्फ जेके लोन ही ऐसा सेंटर है, जहां यह सुविधा उपलब्ध है. ऐसे में बाहर के जिलों से जयपुर आने का खर्च गरीब परिवार को काफी महंगा पड़ता है.