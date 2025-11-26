ETV Bharat / state

अफसर बना रहे नए अफसर, 550 से ज्यादा युवाओं को मिली पहचान, फ्री कोचिंग से बने डिप्टी कलेक्टर और तहसीलदार

उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग में तैनात रुचि साहू ने बताया, ''मुश्किल दौर में इस संस्था ने सहारा दिया. यहां के एक्सपर्ट टीचर की मदद से करियर बना. ये संस्था सिर्फ एक संस्था मात्र नहीं है बल्कि एक परिवार की तरह है. यहां आने वाला हर इंसान परिवार का सदस्य बन जाता है. यहां से निकले लोग आज जहां कहीं भी काम कर रहे हैं, वहां से इस संस्था को अपने स्तर पर मदद कर रहे हैं.''

इस संस्था से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहीं छात्रा अनामिका बताती हैं कि वो गरीब परिवार से आती हैं. आर्थिक दिक्कतों के चलते वो पढ़ाई छोड़ने वाली थी. इसी बीच उनको पता चला कि रायपुर में एक ऐसी संस्था है, जो उनके जैसे गरीब छात्रों को कोचिंग देती है. अनामिका कहती हैं कि यहां आकर उसने खुद को पढ़ाई के क्षेत्र में ग्रूम किया. यहां की लाइब्रेरी से उसे पढ़ने के लिए आसानी से किताबें मिली जिससे पैसे की भी बचत हुई.

इंडियन ओवरसीज बैंक में शाखा प्रबंधक के पद पर तैनात रोहित शिवहरे भी इसी संस्था से पढ़कर निकले हैं. रोहित कहते हैं कि उनको जब भी मौका मिलता है, वो यहां बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं.

ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में बतौर सहायक प्रबंधक का काम करने वाले देवलाल साहू कहते हैं, ''मैंने युवा संस्था से कोचिंग शुरू की और कई प्रतियोगी परीक्षाएं पास की. एसएससी, पीएससी, बैंकिंग और रेलवे का एग्जाम क्लियर किया.मेरी सफलता के पीछे यहां के शिक्षकों का हाथ है. उनके करियर काउंसिलिंग की वजह से आज इस मुकाम तक पहुंच पाया हूं.''

गरीब और आर्थिक रुप से कमजोर छात्रों का भविष्य संवारने वाली इस संस्था की मदद से 550 से ज्यादा छात्रों का भविष्य संवर चुका है. यहां से पढ़कर लोग डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, पटवारी, बैंक पीओ, स्टेशन मास्टर जैसे पदों पर काम कर रहे हैं.

रायपुर: छत्तीसगढ़ के युवाओं की सरकारी नौकरी करने की ख्वाहिश पूरी करने के लिए खुद सरकारी अधिकारी उनकी मदद कर रहे हैं. उन्होंने एक संस्था बनाई है, जो युवाओं को प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी के लिए गाइड करती है. खास बात यह है कि युवाओं को फ्री कोचिंग दी जाती है.

बस्तर जिला सहकारी बैंक की शाखा में कार्यरत रानू शुक्ला कहती हैं कि वो साल 2012 में इस संस्था से जुड़ीं. यहां से तालीम हासिल कर आज पीओ के पद पर काम कर रही हैं. रानू कहती हैं, ''मैं अपने वेतन का एक हिस्सा इस संस्था में पढ़ने वाले छात्रों की मदद के लिए दान देती हूं.''

एक्सपर्ट करते हैं छात्रों का मार्गदर्शन

सहायक परियोजना अधिकारी के पद पर दंतेवाड़ा में काम कर रहे मनोज कहते हैं कि संस्था ने कई लोगों का मार्गदर्शन किया. संस्था से मिले आत्मविश्वास की बदौलत आज वो भी अच्छे पद पर कार्यरत हैं. मनोज कहते हैं, ''जब भी संस्था से कोई छात्र किसी समस्या को लेकर फोन करता है, वो उसकी मदद करते हैं.''

छात्रों की प्रतिभा देख करते हैं करियर काउंसिलिंग

संस्था के शिक्षक और को-ऑर्डिनेटर पुष्पेंद्र कश्यप बताते हैं कि सुबह 11 से शाम 5 बजे तक छात्रों के डाउट क्लियर किए जाते हैं. पुष्पेंद्र कहते हैं कि दूर दराज के इलाकों से आने के कारण कई छात्र शुरू में झिझकते हैं, लेकिन परिवार जैसे माहौल में धीरे-धीरे खुलने लगते हैं और एक-दूसरे की मदद करते हैं.

सेंट्रल एक्साइज विभाग से रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर चंद्र कुमार साहू भी यहां पढ़ाने आते हैं. वो कहते हैं कि यहां प्रतिभावान और आर्थिक रुप से कमजोर छात्रों को पढ़ाया जाता है. यहां पर नि:शुल्क पढ़ाई की सुविधा है. छात्रों की मदद के लिए लाइब्रेरी भी है. वीकली टेस्ट के जरिए हम छात्रों की क्षमता को जांचते रहते हैं. रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर चंद्र कुमार साहू कहते हैं, ''पैसे की कमी के चलते कोई प्रतिभा दबी न रहे, ऐसी हमारी कोशिश होती है.''

सफल लोग लेते हैं क्लास

युवा संस्था के संस्थापक एम राजीव कहते हैं कि जब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, तब उनके पास कोचिंग के पैसे नहीं थे. जब उन्हें नौकरी मिली तो ये ठाना कि उनकी तरह कोई और बच्चा कोचिंग की वजह से नहीं पिछड़े.

एम राजीव बताते हैं कि जब उन्होने संस्था की शुरूआत की थी, तब कोई भी छात्र उनके पास नहीं था. वो खुद छात्रों को पढ़ने के लिए बुलाते थे. आज इस संस्था से पढ़कर सैकड़ों बच्चे देश के अलग अलग कोनों में नौकरी कर रहे हैं. युवा संस्था के संस्थापक एम राजीव खुद केंद्रीय जीएसटी डिपार्टमेंट में सुप्रीटेंडेंट के पद पर कार्यरत हैं. राजीव कहते हैं,'' हमारी टीम में वो लोग हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में सफलता के झंडे गाड़ चुके हैं. यही लोग यहां आकर छात्रों को पढ़ाते हैं.''

25 सालों से कोचिंग, 365 दिन क्लास

एम राजीव कहते हैं कि हमारी संस्था कोई प्रचार नहीं करती है. यहां 365 दिन क्लास चलती है. रविवार के दिन स्पेशल लेक्चर क्लास होती है. इसमें विषय के एक्सपर्ट बच्चों से बातचीत करते हैं. राजीव बताते हैं कि लॉकडाउन के दौरान भी ऑनलाइन क्लासेज ली जाती रही. युवा संस्था में पढ़ाने के लिए कॉलेज के प्रोफेसर, बैंक अधिकारी, वरिष्ठ अफसर, IAS, IPS जैसे अधिकारी भी आते हैं, जो यहां से पढ़कर निकले हैं. यहां से पढ़कर निकले छात्र आज PSC, UPSC, SSC, रेलवे, बैंकिंग, राजस्व, पुलिस सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं.

नक्सल प्रभावित जिले के छात्र यहां पढ़ रहे

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके के युवा भी अब सरकारी नौकरी पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं और रायपुर में रहकर तैयारी कर रहे हैं. दूर दराज के ग्रामीण इलाकों से भी आने वाली लड़कियां यहां अपना भविष्य बनाने में जुटी हैं. नक्सल प्रभावित कांकेर से आई छात्रा राधिका कहती हैं कि वो डिप्टी कलेक्टर बनना चाहती हैं. डिप्टी कलेक्टर बनकर छत्तीसगढ़ के विकास में अपना योगदान देना चाहती हैं. ऊईके कहती हैं कि उनके गांव की कई लड़कियों ने आर्थिक तंगी के चलते पढ़ाई छोड़ दी. लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी और यहां आकर कोचिंग शुरू की.

बलरामपुर के भैंसामुंडा से आई छात्रा कहती हैं कि छोटे शहर में परीक्षा की तैयारी करना मुश्किल होता है. यहां एक ही छत के नीचे सभी तरह की सुविधाएं मौजूद हैं.

नक्सल प्रभावित जिले कोंडागांव के छात्र गौरव कहते हैं कि युवाओं की सोच तेजी से बदल रही है. लोगों के बीच सालों से बस्तर को लेकर नक्सल प्रभावित इलाके की छवि रही है. अब ये छवि बदल रही है. बस्तर से भी बच्चे पढ़ने के लिए दूसरे जिलों में जा रहे हैं. गौरव कहते हैं कि पहले गांव से बाहर निकलने में लोगों को झिझक होती थी लेकिन अब सोच बदल रही है. बस्तर के युवा भी अपना करियर बनाने के लिए प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं.

यहां कोचिंग कर रहे छात्र हिमांशु कहते हैं कि शिक्षक हमें किसी साथी की तरह समझाते हैं. आर्थिक रुप से कमजोर छात्रों को यहां पढ़ने का मौका दिया जाता है. यहां कोचिंग फ्री दी जाती है, बस मामूली मेंटेनेंस खर्च ही छात्रों से लिया जाता है. यहां पढ़ाने वाले शिक्षक अपने अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट होते हैं. उन लोगों ने कैसे सफलता हासिल की है, ये छात्रों को बताते हैं. हिमांशु कहते हैं कि उनके गाइडेंस में हम आगे बढ़ते हैं.

गरीब छात्रों को मिल रही मदद

छात्रा नंदिनी कहती हैं कि मैं यहां एक साल से तैयारी कर रही हूं. पहले जब मैं यहां आई थी तब और अब में काफी कुछ परिवर्तन मेरे भीतर आया है. परीक्षा को लेकर अब मेरे मन में कोई घबराहट नहीं होती है. यहां का माहौल काफी अच्छा है और मिल जुलकर यहां सब पढ़ते हैं. टीचर से हमें लगातार गाइडेंस मिलता रहता है. पढ़ाई में मदद के लिए यहां पर लाइब्रेरी भी है. बलरामपुर की छात्रा कालेश्वरी कहती हैं कि यहां आकर उनके सपनों को नई उड़ान मिली है. उनके गांव से बहुत कम लोग खासकर लड़कियां, बाहर पढ़ने निकली हैं और वो उनमें से एक हैं.

दूसरे राज्यों से भी छात्र आते हैं पढ़ने

ऐसा नहीं है कि इस संस्था में पढ़ने के लिए सिर्फ छत्तीसगढ़ के छात्रों को मौका मिलता है. उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के छात्र भी यहां पढ़ने के लिए आए हैं. यूपी से आकर यहां पढ़ाई कर रहे शिवम कहते हैं कि उन्होने अबतक कई प्रतियोगी परीक्षाएं पास की हैं. शिवम कहते हैं कि उनकी इच्छा है कि वो बड़े पद पर नौकरी करें, इसके लिए वो और मेहनत कर रहे हैं.

सफल छात्र बने प्रेरणा और अब दे रहे शिक्षा

ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में बतौर सहायक प्रबंधक का काम करने वाले देवलाल साहू कहते हैं, मैंने यहां से कोचिंग शुरू की और कई प्रतियोगी परीक्षाएं पास की. एसएससी, पीएससी, बैंकिंग और रेलवे का एग्जाम क्लियर किया. देवलाल साहू कहते हैं कि उनकी सफलता के पीछे यहां के शिक्षकों का हाथ है. उनके करियर काउंसिलिंग की वजह से वो आज इस मुकाम तक पहुंच पाए. इंडियन ओवरसीज बैंक में शाखा प्रबंधक के पद पर तैनात रोहित शिवहरे भी इसी संस्था से पढ़कर निकले हैं. रोहित कहते हैं कि उनको जब भी मौका मिलता है वो यहां बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं.

