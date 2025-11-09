ETV Bharat / state

नवोदय परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग शुरू, जिला प्रशासन और भारत माता सेवा ट्रस्ट की संयुक्त पहल

नवोदय परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग शुरू: फ्री कोचिंग की व्यवस्था जिला खनिज न्यास संस्थान (DMF) के सहयोग से संचालित किया जा रहा है. इसके तहत बलौदा बाजार और लवन के केंद्रों पर 40-40 अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के BPL वर्ग के बच्चों को प्रवेश मिलेगा. इसके साथ ही परीक्षा की निःशुल्क तैयारी भी कराई जाएगी. इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और कमजोर तबके के उन बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर देना है जो आर्थिक दिक्कतों के चलते पढ़ने में पीछे रह गए हैं.

बलौदा बाजार: बलौदाबाजार जिला प्रशासन और भारत माता सेवा ट्रस्ट ने एक सराहनीय कदम उठाया है. शुक्रवार 8 नवंबर को जिला मुख्यालय में “पहल” कार्यक्रम के अंतर्गत नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा (कक्षा 6वीं) के लिए निःशुल्क कोचिंग क्लासेस का शुभारंभ किया गया. इस मौके पर कलेक्टर दीपक सोनी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे.

नवोदय परीक्षा की निशुल्क कोचिंग शुरू (ETV Bharat)

दोनों केंद्रों में दर्जनभर से अधिक सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चे हर दिन क्लास में शामिल हो रहे हैं. जिन स्कूलों के बच्चों को यहां कोचिंग दी जा रही है उनमें स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बलौदा बाजार, शास. प्रा. शाला इंदिरा कॉलोनी, रघुनाथ प्रसाद केसरवानी बेसिक शाला, गांधी चौक, सिविल लाइन, मगरचबा, भाठागांव, छुईहा, परसामदेर, शुक्लाभाठा और सोनपुरी शाला का नाम शामिल है. कोचिंग के संचालन के लिए बच्चों को स्कूल से लाने और वापस घर छोड़ने के लिए ₹1500 प्रति छात्र परिवहन व्यय भी दिया जा रहा है, ताकि किसी परिवार को आर्थिक बोझ महसूस न हो.दूसरा केंद्र PM श्री विद्यालय लवन में संचालित किया जा रहा है. आसपास के ग्रामीण इलाकों से बच्चे पढ़ने के लिए यहां आ रहे हैं. इनमें सरखोर, कोलिहा, अहिल्या, कोरदा, डोंगरीडीह, डोंगरा, खम्हरिया और बगबुड़ा जैसे गांवों के छात्र शामिल हैं. हर केंद्र पर 40 बच्चों का चयन एक परीक्षा के माध्यम से किया गया है. जिला प्रशासन की कोशिश है कि प्रतिभाशाली बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ गाइडेंस भी मिले.





किताब कॉपी और परिवहन व्यवस्था की सुविधा: कोचिंग में पढ़ रहे सभी बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें, कॉपी, पेन सहित सभी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है. हर केंद्र पर 3 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है. जिनका ₹100 प्रतिदिन मानदेय तय है. क्लासेज प्रतिदिन शाम 4:30 से 6:30 बजे तक चलेंगी, ताकि बच्चे नियमित स्कूल समय के बाद भी तैयारी कर सकें.

हर बच्चे में प्रतिभा होती है, बस उसे अवसर की जरूरत होती है. ‘पहल’ इसी अवसर को देने की दिशा में एक मजबूत कदम है हमारा लक्ष्य है कि कोई भी बच्चा केवल आर्थिक कारणों से शिक्षा से वंचित न रहे: दीपक सोनी, कलेक्टर, बलौदा बाजार

यह कोचिंग बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाएगी और जिले से अधिक से अधिक बच्चे नवोदय में चयनित होंगे: टेसुलाल धुरंधर, भारत माता ट्रस्ट



‘पहल’ सिर्फ कोचिंग नहीं, एक सामाजिक आंदोलन है: भारत माता सेवा ट्रस्ट के टेसुलाल धुरंधर ने कहा,“हम चाहते हैं कि जिले के हर कोने से प्रतिभाएं निकलें। आज गांवों के बच्चों को सही गाइडेंस मिल जाए, तो वे भी किसी से पीछे नहीं हैं। यह पहल सिर्फ शिक्षा नहीं, आत्मनिर्भरता की दिशा में पहला कदम है.” डीईओ संजय गुहे ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाएंगे और सरकारी स्कूलों के बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाएंगे.

