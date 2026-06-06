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विदिशा में कैंसर की निशुल्क जांच, नहीं भटकना होगा यहां वहां

विदिशा मेडिकल कॉलेज में निशुल्क कैंसर जांच शिविर का शुभारंभ, केंद्रीय मंत्री व विदिशा सांसद शिवराज सिंह चौहान और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल भी पहुंचे.

UNION MINISTER SHIVRAJ VIDISHA
विदिशा में कैंसर की निशुल्क जांच, नहीं भटकना होगा यहां वहां (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 6, 2026 at 7:22 PM IST

2 Min Read
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विदिशा : मध्य प्रदेश के विदिशा में अब कैंसर की जांच निशुल्क होगी. शनिवार को यहां शासकीय मेडिकल कॉलेज में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की समय पर पहचान और उपचार के उद्देश्य से निशुल्क कैंसर जांच व परामर्श शिविर का शुभारंभ किया गया. कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री व विदिशा सांसद शिवराज सिंह चौहान ने किया. इस अवसर पर मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के साथ राज्य मंत्री और विदिशा जिले के प्रभारी मंत्री लखन पटेल भी मौजूद रहे.

दूर-दूर से जांच कराने पहुंचे लोग

शासकीय मेडिकल कॉलेज परिसर में आयोजित इस विशेष कैंसर जांच व परामर्श शिविर में विदिशा सहित आसपास के कई जिलों से बड़ी संख्या में मरीज पहुंचे. शिविर में मरीजों को कैंसर के लक्षण, जांच प्रक्रिया और उपचार संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई. साथ ही विशेषज्ञ चिकित्सकों ने मरीजों की स्वास्थ्य जांच कर आवश्यक चिकित्सकीय सलाह भी दी.

निशुल्क कैंसर जांच पर बोले शिवराज (Etv Bharat)

मुंबई के कैंसर विशेषज्ञों ने की जांच

मुंबई स्थित टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा पहले दिन मरीजों की निशुल्क जांच और परामर्श दिया गया. विशेषज्ञों ने आधुनिक उपचार पद्धतियों व कैंसर से बचाव संबंधी जानकारियां साझा करते हुए लोगों को समय-समय पर स्वास्थ्य जांच कराने के लिए प्रेरित किया.

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केंद्रीय मंत्री व विदिशा सांसद शिवराज सिंह चौहान और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल (Etv Bharat)

निशुल्क कैंसर जांच पर बोले शिवराज

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री व विदिशा सांसद शिवराज सिंह चौहान ने कहा, '' कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का समय पर पता लगना बेहद जरूरी है. इस तरह के स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से ग्रामीण एवं जरूरतमंद लोगों तक विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है.'' वहीं, उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा, कि सरकार आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्यरत है.

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दूर-दूर से जांच कराने पहुंचे लोग (Etv Bharat)

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आयोजकों के अनुसार भविष्य में भी इस प्रकार के स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक लोगों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के प्रति जागरूक किया जा सके. विशेषज्ञ चिकित्सकों की मौजूदगी में आयोजित इस निशुल्क कैंसर जांच एवं परामर्श शिविर से क्षेत्र के हजारों मरीजों को लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

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