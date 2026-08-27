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नोएडा: रक्षाबंधन पर मुफ्त बस यात्रा की सौगात, बस डिपो पर उमड़ी भीड़; यात्री परेशान

नई दिल्ली/नोएडा: रक्षाबंधन के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए राहत भरी घोषणा की है. त्योहार के दिन महिलाएं मुफ्त बस यात्रा कर रही. यह सुविधा नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के क्षेत्रों में चल रही बसों पर लागू है. सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्रत्येक महिला यात्री के साथ एक सहयात्री भी बिना किसी शुल्क के यात्रा कर रहे हैं. ताकि बहनें अपने भाइयों को समय पर घर पहुंचकर राखी का त्यौहार मना सके. नोएडा से करीब 200 बसें एनसीआर के साथ ही तमाम क्षेत्र में कई चक्कर चलाई जा रही है.

नोएडा रोडवेज के एआरएम रोहतास कुमार ने ईटीवी भारत को बताया कि एनसीआर के साथ ही लखनऊ और उत्तराखंड क्षेत्र में भी बसों को नोएडा से संचालित किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि यह सुविधा आज से 29 अगस्त की मध्य रात्रि तक रहेगी. योजना की शुरुआत होने के साथ ही यात्रियों की भारी संख्या रोडवेज परिसर में देखी जा सकती है. यहां पर हर रूट की बसों में यात्री सवार होकर अपने गंतव्य को जाने में लगे हुए हैं. वहीं यात्रियों में इसको लेकर काफी खुशी है.