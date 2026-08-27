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नोएडा: रक्षाबंधन पर मुफ्त बस यात्रा की सौगात, बस डिपो पर उमड़ी भीड़; यात्री परेशान

यूपी सरकार ने रक्षाबंधन पर महीलाओं को मुफ्त बस यात्रा कर रही है.

नोएडा में मुफ्त बस यात्रा
नोएडा में मुफ्त बस यात्रा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 27, 2026 at 8:58 PM IST

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नई दिल्ली/नोएडा: रक्षाबंधन के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए राहत भरी घोषणा की है. त्योहार के दिन महिलाएं मुफ्त बस यात्रा कर रही. यह सुविधा नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के क्षेत्रों में चल रही बसों पर लागू है. सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्रत्येक महिला यात्री के साथ एक सहयात्री भी बिना किसी शुल्क के यात्रा कर रहे हैं. ताकि बहनें अपने भाइयों को समय पर घर पहुंचकर राखी का त्यौहार मना सके. नोएडा से करीब 200 बसें एनसीआर के साथ ही तमाम क्षेत्र में कई चक्कर चलाई जा रही है.

नोएडा रोडवेज के एआरएम रोहतास कुमार ने ईटीवी भारत को बताया कि एनसीआर के साथ ही लखनऊ और उत्तराखंड क्षेत्र में भी बसों को नोएडा से संचालित किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि यह सुविधा आज से 29 अगस्त की मध्य रात्रि तक रहेगी. योजना की शुरुआत होने के साथ ही यात्रियों की भारी संख्या रोडवेज परिसर में देखी जा सकती है. यहां पर हर रूट की बसों में यात्री सवार होकर अपने गंतव्य को जाने में लगे हुए हैं. वहीं यात्रियों में इसको लेकर काफी खुशी है.

नोएडा में रक्षाबंधन पर मुफ्त बस यात्रा (ETV Bharat)

रक्षाबंधन पर 190 बसें दे रही सेवाएं

नोएडा रोडवेज से 190 बसें विभिन्न क्षेत्रों में जा रही है. नोएडा रोडवेज डिपो के ARM रोहतास कुमार ने बताया कि हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, हापुर, बिजनौर, एटा, इटावा, फिरोजाबाद सहित तमाम रूट पर बसों का संचालन किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि लंबी दूरी की यात्रा में उत्तराखंड के हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून के साथ ही उत्तर प्रदेश के लखनऊ जनपद तक बसों का संचालन शुरू किया गया है.

वहीं यात्रियों से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि भीड़ अत्यधिक होने के चलते बसों का काफी इंतजार करना पड़ रहा है, पर लोगों ने यह खुशी जाहिर किया कि उन्हें निशुल्क यात्रा करने को मिलेगी.

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