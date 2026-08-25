Raksha Bandhan 2026 : बिहार के 1057 बसों में महिलाएं कर सकेंगी फ्री में यात्रा, परिवहन विभाग ने लिया फैसला
रक्षाबंधन पर परिवहन निगम की 1075 बसें में महिलाएं निशुल्क यात्रा कर सकेंगी. रिपोर्ट- अविनाश कुमार
Published : August 25, 2026 at 5:26 PM IST
पटना : सम्राट चौधरी की सरकार की ओर से रक्षाबंधन के पावन पर्व पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (बीएसआरटीसी) के बसों में महिलाओं के लिए निशुल्क बस यात्रा की विशेष व्यवस्था की गयी है. परिवहन निगम का यह कदम बहनों को बिना किसी आर्थिक बोझ के अपने भाइयों तक पहुंचने और राखी का त्योहार मनाने में मदद करेगा.
1075 बसों में महिलाएं करेंगी फ्री में यात्रा : परिवहन सचिव राजकुमार के अनुसार निगम की करीब 1075 बसों में 27 अगस्त (गुरुवार) को सुबह 6 बजे से 28 अगस्त (शुक्रवार) रात 10 बजे तक महिलाएं बिना टिकट के सफर कर सकेंगी. यह सुविधा राज्यभर में निगम की ओर से संचालित सभी एसी, नॉन-एसी, डीलक्स, पीएम ई-बसों और पीपीपी सहित सभी श्रेणियों की बसों में उपलब्ध रहेगी.
आवश्यक निर्देश किया गयी जारी : इसके संबंध में सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं, ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से लागू हो सके. निगम के अधिकारियों के अनुसार वर्तमान में एक हजार से अधिक बसें संचालित हैं, जिनमें पीपीपी मोड पर चलने वाली बसें भी शामिल हैं. इनसे रोजाना एक लाख से अधिक यात्री यात्रा करते हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या करीब आधी रहती है.
''महिलाओं की सुरक्षा और आरामदायक सफर को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार इनके लिए खास पिंक बसों का संचालन कर रही है. बड़ी संख्या में महिलाएं हैं पिंक बस सेवा का लाभ भी उठा रही हैं.''- राजकुमार, परिवहन सचिव, बिहार
पहले भी मिलती रही है सुविधा : परिवहन सचिव राजकुमार ने कहा कि रक्षाबंधन के अवसर पर निशुल्क यात्रा की यह व्यवस्था हर वर्ष की भांति इस बार भी महिलाओं को दी जा रही है. इसका उद्देश्य महिलाओं को भाइयों को राखी बांधने के लिए बिना किसी आर्थिक बाधा के सुरक्षित और सुविधाजनक आवागमन सुनिश्चित कराना है. साथ ही इस दिन ऑफिस, कोचिंग, बाजार या अन्य कामों के लिए तथा अंतरजिला व अंतरराज्यीय मार्गों पर जाने वाली बसों में भी महिलाएं बिना टिकट के यात्रा कर सकेंगी.
कब है रक्षाबंधन? : 28 अगस्त (शुक्रवार) को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा. राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 5:57 से 9:48 बजे तक का है. वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:14 से दोपहर 1:05 बजे तक है.
ये भी पढ़ें :-
CJI सूर्यकांत को राखी बांधने वाली यह लड़की कौन है? जिसे मुख्य न्यायाधीश ने दिया उपहार, जानें
IITians की नगरी में छात्राएं बना रहीं स्पेशल राखी, PM मोदी और 1000 से अधिक जवानों को भेजेंगी