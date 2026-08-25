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Raksha Bandhan 2026 : बिहार के 1057 बसों में महिलाएं कर सकेंगी फ्री में यात्रा, परिवहन विभाग ने लिया फैसला

पटना : सम्राट चौधरी की सरकार की ओर से रक्षाबंधन के पावन पर्व पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (बीएसआरटीसी) के बसों में महिलाओं के लिए निशुल्क बस यात्रा की विशेष व्यवस्था की गयी है. परिवहन निगम का यह कदम बहनों को बिना किसी आर्थिक बोझ के अपने भाइयों तक पहुंचने और राखी का त्योहार मनाने में मदद करेगा.

1075 बसों में महिलाएं करेंगी फ्री में यात्रा : परिवहन सचिव राजकुमार के अनुसार निगम की करीब 1075 बसों में 27 अगस्त (गुरुवार) को सुबह 6 बजे से 28 अगस्त (शुक्रवार) रात 10 बजे तक महिलाएं बिना टिकट के सफर कर सकेंगी. यह सुविधा राज्यभर में निगम की ओर से संचालित सभी एसी, नॉन-एसी, डीलक्स, पीएम ई-बसों और पीपीपी सहित सभी श्रेणियों की बसों में उपलब्ध रहेगी.

आवश्यक निर्देश किया गयी जारी : इसके संबंध में सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं, ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से लागू हो सके. निगम के अधिकारियों के अनुसार वर्तमान में एक हजार से अधिक बसें संचालित हैं, जिनमें पीपीपी मोड पर चलने वाली बसें भी शामिल हैं. इनसे रोजाना एक लाख से अधिक यात्री यात्रा करते हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या करीब आधी रहती है.

बिहार सचिवालय (ETV Bharat)

''महिलाओं की सुरक्षा और आरामदायक सफर को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार इनके लिए खास पिंक बसों का संचालन कर रही है. बड़ी संख्या में महिलाएं हैं पिंक बस सेवा का लाभ भी उठा रही हैं.''- राजकुमार, परिवहन सचिव, बिहार