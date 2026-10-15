बिहार के इस जिले में रात में मिल रही है मुफ्त बस सेवा, सभी व्यवस्था सरकारी है
त्योहारों में घर लौटने वालों को बड़ी राहत, मोतिहारी में रातभर चल रही निःशुल्क बस सेवा. रिपोर्ट- रोहित राज
Published : October 15, 2026 at 2:16 PM IST
मोतिहारी : त्योहारों में अपने घर लौटने वाले लोगों के लिए मोतिहारी पुलिस ने एक खास पहल की है. त्योहारों के दौरान रेलवे स्टेशन पर उतरने वाले यात्रियों को अब रात के अंधेरे में अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा. मोतिहारी के एसपी स्वर्ण प्रभात की पहल पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निःशुल्क बस सेवा शुरू की गई है. इस सेवा के तहत रात 8 बजे से सुबह 4 बजे तक यात्रियों को स्टेशन से उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है.
''त्योहारों के अवसर पर यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए 11 अक्टूबर 2026 से 17 नवंबर 2026 (दुर्गापूजा, दीपावली से लेकर छठ महापर्व समाप्ति) तक निःशुल्क रात्रि बस सेवा चलाई जा रही है. पर वर्तमान में कुल 3 बसें इस सेवा के लिए चलाई जा रही हैं. लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसी को ध्यान में रखकर इसे शुरू किया गया है.''- स्वर्ण प्रभात, एसपी, मोतिहारी
कहां से हो रहा बसों का हो रहा परिचालन
बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन के दोनों प्लेटफार्म की तरफ से 2 बसें लगाई गई हैं. यह रात में बाहरी राज्यों (जैसे दिल्ली, गुजरात आदि) से ट्रेनों द्वारा लौटने वाले परदेसियों को मुख्य ठिकानों और दूर-दराज के इलाकों (जैसे चिरैया, ढाका आदि) की ओर सुरक्षित ले जाती हैं. छतौनी बस स्टैंड से 1 बस का परिचालन यात्रियों की सुविधा के लिए शहर के मुख्य मार्गों (जैसे रेलवे स्टेशन से छतौनी रूट) के बीच किया जा रहा है.
त्योहारों में घर लौटने वालों को मिलेगी राहत
दरअसल, त्योहारों के समय बड़ी संख्या में लोग दूसरे शहरों और राज्यों से अपने घर लौटते हैं. देर रात ट्रेन से मोतिहारी पहुंचने वाले यात्रियों को स्टेशन से अपने घर तक जाने के लिए वाहन मिलने में परेशानी होती है. खासकर परिवार के साथ यात्रा करने वाले लोगों, महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को रात के समय अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में यात्रियों की सुविधा और सुरक्षित आवागमन को ध्यान में रखते हुए पुलिस की ओर से यह पहल की गई है.
रात 8 बजे से सुबह 4 बजे तक मिलेगी सेवा
इस विशेष व्यवस्था के तहत रात 8 बजे से सुबह 4 बजे तक मोतिहारी रेलवे स्टेशन से यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराई जाएगी. इसका उद्देश्य देर रात स्टेशन पर पहुंचने वाले यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक परिवहन उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें अपने घर जाने के लिए भटकना न पड़े और अनावश्यक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े.
एसपी की पहल से यात्रियों को होगा फायदा
एसपी स्वर्ण प्रभात की इस पहल को त्योहारों के दौरान आम लोगों की सुविधा और सुरक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है. पुलिस की इस व्यवस्था से खासकर उन लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो देर रात ट्रेन से उतरकर अपने गांव या शहर के दूसरे इलाकों में जाना चाहते हैं. निःशुल्क बस सेवा से यात्रियों को आर्थिक राहत भी मिलेगी और रात के समय आवागमन को लेकर उनकी चिंता कम होगी.
दुर्गापूजा, दीपावली, काली पूजा एवं छठ महापर्व पर मोतिहारी जिला वासियों के लिए शुरू हुई निःशुल्क बस सेवा, पुलिसकर्मी कर रहे यात्रियों की सुरक्षा के साथ मदद.. . . @bihar_police @IPRDBihar @BiharHomeDept @Dm_Motihari #HaiTaiyaarHum #bihar #chamaparan #motihari https://t.co/hgyRG1dwuD— MOTIHARI POLICE (@motihari_police) October 15, 2026
पुलिस का प्रयास, त्योहारों में सुरक्षित रहें लोग
त्योहार खुशियों और अपनों से मिलने का अवसर होते हैं. ऐसे में घर लौटने वाले लोगों का सफर सुरक्षित और सुविधाजनक बनाना भी जरूरी है. मोतिहारी पुलिस की यह पहल इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. अब देखना होगा कि इस सेवा का लाभ कितने यात्रियों को मिलता है और त्योहारों के दौरान यह व्यवस्था उनके सफर को कितना आसान बनाती है. फिलहाल, एसपी स्वर्ण प्रभात की इस पहल से त्योहारों में घर लौटने वाले यात्रियों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है.
ये भी पढ़ें :-
पटना के 10 सरकारी परिसर बनेंगे 'EV हब', परिवहन विभाग और IOCL के बीच MoU.. देखें मशहूर जगहों की लिस्ट
खुशखबरी! स्टैंड पर इंतजार होगा खत्म, BSRTC ला रहा है बसों की लाइव ट्रैकिंग वाला नया APP