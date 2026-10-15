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बिहार के इस जिले में रात में मिल रही है मुफ्त बस सेवा, सभी व्यवस्था सरकारी है

बस में यात्रा कर रहे यात्री ( ETV Bharat )

मोतिहारी : त्योहारों में अपने घर लौटने वाले लोगों के लिए मोतिहारी पुलिस ने एक खास पहल की है. त्योहारों के दौरान रेलवे स्टेशन पर उतरने वाले यात्रियों को अब रात के अंधेरे में अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा. मोतिहारी के एसपी स्वर्ण प्रभात की पहल पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निःशुल्क बस सेवा शुरू की गई है. इस सेवा के तहत रात 8 बजे से सुबह 4 बजे तक यात्रियों को स्टेशन से उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है.

''त्योहारों के अवसर पर यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए 11 अक्टूबर 2026 से 17 नवंबर 2026 (दुर्गापूजा, दीपावली से लेकर छठ महापर्व समाप्ति) तक निःशुल्क रात्रि बस सेवा चलाई जा रही है. पर वर्तमान में कुल 3 बसें इस सेवा के लिए चलाई जा रही हैं. लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसी को ध्यान में रखकर इसे शुरू किया गया है.''- स्वर्ण प्रभात, एसपी, मोतिहारी