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पंडरिया में सरस्वती योजना के तहत 150 छात्राओं को मिली साइकिल, आने-जाने में होगी आसानी

कुंडा स्कूल परिसर में साइकिल वितरण कार्यक्रम, कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को मिला लाभ

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पंडरिया में सरस्वती योजना के तहत 150 छात्राओं को मिली साइकिल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 10, 2026 at 7:04 PM IST

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पंडरिया. ग्रामीण क्षेत्रों में बेटियों की पढ़ाई को आसान बनाने के लिए कबीरधाम जिले के पंडरिया ब्लॉक में साइकिल वितरण किया गया. शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुंडा में कक्षा 9वीं की 150 छात्राओं को सरस्वती साइकिल योजना के तहत मुफ्त साइकिल बांटी गई. नई साइकिल मिलते ही छात्राएं भी खुश नजर आईं.

कुंडा स्कूल परिसर में साइकिल वितरण कार्यक्रम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्कूल में सजीं नई साइकिलें

कुंडा स्कूल परिसर में साइकिल वितरण के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. इस मौके पर बीजेपी के कुंडा मंडल प्रभारी रूपेश जैन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. उनके साथ शाला विकास प्रबंधन समिति के अध्यक्ष दिनेश मिश्रा, स्थानीय पंच और कई पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे. अतिथियों ने कतार में खड़ी 150 छात्राओं को अपने हाथों से नई साइकिलों की सौगात दी.

सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को लाभ मिलता है. दूर के गांवों से स्कूल आने वाली बालिकाओं को प्राथमिकता दी जाती है, शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों के माध्यम से साइकिल बांटी जाती है.- रूपेश जैन, कुण्डा मण्डल प्रभारी

दूर होगी स्कूल आने-जाने की परेशानी

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रबंधन समिति के अध्यक्ष दिनेश मिश्रा ने कहा कि सरकार की यह योजना ग्रामीण अंचल की बेटियों के लिए वरदान साबित हो रही है. कई बार गांवों से स्कूल की दूरी ज्यादा होने के कारण छात्राओं को आने-जाने में भारी परेशानी होती थी. शासन ने इस समस्या को समझा और यह कदम उठाया ताकि कोई भी बेटी साधन के अभाव में पढ़ाई न छोड़े.

आवागमन के लिए लम्बी दूरी के लिए साइकिल बहुत अच्छी है, जिसमें समय की बचत होगी. थकावट नहीं होने से पढ़ाई में रुचि लगेगी.- छात्राएं

नियमित स्कूल आने की अपील

साइकिल वितरण के दौरान जनप्रतिनिधियों और शिक्षकों ने छात्राओं का हौसला बढ़ाया. उन्होंने सभी बालिकाओं से अपील की कि वे अब बिना किसी बाधा के रोज स्कूल आएं, मन लगाकर पढ़ें और अपना भविष्य संवारें. शिक्षकों ने बताया कि साइकिल मिलने से न सिर्फ छात्राओं का समय बचेगा, बल्कि उनके भीतर स्कूल आने को लेकर एक नया उत्साह भी देखने को मिलेगा. कार्यक्रम के अंत में नई साइकिल पाकर सभी छात्राओं और उनके अभिभावकों ने सरकार का आभार जताया.

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