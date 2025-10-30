ETV Bharat / state

पूर्व सैनिक पन्नालाल रायपुर के युवाओं को दे रहे हैं फ्री आर्मी ट्रेनिंग, अब तक करीब 60 युवाओं का सेना-पुलिस में चयन

पन्नालाल जब सेना में थे तो छत्तीसगढ़ के युवाओं की संख्या कम थी. इसे देखकर उन्होंने रिटायरमेंट के बाद ट्रेनिंग सेंटर चलाने की ठान ली.

FREE ARMY TRAINING RAIPUR
पूर्व सैनिक पन्नालाल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 30, 2025 at 8:45 AM IST

|

Updated : October 30, 2025 at 9:18 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: राजधानी में एक पूर्व सैनिक पन्नालाल सिन्हा युवाओं को मुफ्त में फिजिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं. उन्होंने 1988 से 2005 तक सेना में रहकर देश सेवा की. इसके बाद भी उनका जज्बा कायम रहा और अब वे निशुल्क ट्रेनिंग सेंटर के जरिए देश सेवा में लगे हुए हैं. कौशल्या विहार सेक्टर 13 में वे छत्तीसगढ़ के युवाओं को सेना, पुलिस और फॉरेस्ट समेत कई भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए तैयार कर रहे हैं.

रिटन एग्जाम भी लेते हैं: जय श्री राम निशुल्क सैन्य प्रशिक्षण के नाम से पन्नालाल ट्रेनिंग सेंटर चला रहे. वर्तमान में लगभग 30 युवाओं को वो ट्रेनिंग दे रहे हैं. जिसमें फिजिकल फिटनेस के साथ ही रिटन एग्जाम भी लेते हैं. ताकि छत्तीसगढ़ के युवा सेना और पुलिस में भर्ती होकर देश की सेवा कर सके. इस प्रशिक्षण केंद्र में बच्चों को सुबह 5:30 बजे बुलाया जाता है और 7:30 बजे तक कड़ी मेहनत कराई जाती है.

पूर्व सैनिक पन्नालाल (ETV Bharat)

क्या-क्या होता है: युवाओं में देशभक्ति और जोश बना रहे, इसके लिए यहां पर लोगों को प्रशिक्षण देने के पहले ध्वजारोहण होता है. वहीं फिजिकल फिटनेस की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद फिर राष्ट्रगान भी होता है. कठिन ट्रेनिंग में 5 किलोमीटर की दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप समेत कई एक्टिविटी होती है.

FREE ARMY TRAINING RAIPUR
पूर्व सैनिक पन्नालाल (ETV Bharat)

मैं यहां पर पिछले 10 दिनों से फिजिकल फिटनेस के लिए आती हूं. जिस तरह से सेना और पुलिस की भर्ती में ट्रेनिंग होती है ठीक उसी तरह यहां भी ट्रेनिंग दी जाती है- दीपिका साहू

FREE ARMY TRAINING RAIPUR
पूर्व सैनिक पन्नालाल (ETV Bharat)

मैं पिछले 2 सालों से अग्निवीर की भर्ती परीक्षा के लिए इस जय श्री राम निशुल्क सैन्य प्रशिक्षण केंद्र में आती हूं. यह ट्रेनिंग काफी कठिन होती है लेकिन धीरे-धीरे करते-करते आदत बनने के बाद आसान लगने लगता है.- निशा सिंह, अग्निवीर कैंडिडेट

FREE ARMY TRAINING RAIPUR
पूर्व सैनिक पन्नालाल (ETV Bharat)

मैं अग्निवीर की भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए यहां पर पिछले 3 महीने से ट्रेनिंग कर रहा हूं. यहां पर पूर्व सैनिक पन्नालाल सिन्हा हमें मुफ्त में ट्रेनिंग देते हैं. मुश्किल ट्रेनिंग हैं लेकिन करेंगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे. प्रशिक्षण केंद्र में रिटन एग्जाम भी लिया जाता है.- श्याम बंजारे, अग्निवीर कैंडिडेट

Free Army Training Raipur
रायपुर के कौशल्या माता विहार सेक्टर 13 में ये ट्रेनिंग होती है. (ETV Bharat)

पूर्व सैनिक भी पहुंचे: कुछ लोग यहां पर सेना और पुलिस में भर्ती होनी ट्रेनिंग लेते हैं तो साथ ही कुछ लोग फिजिकल फिटनेस को मेंटेन रखने के लिए भी आते हैं. एक पूर्व सैनिक भी यहां युवाओं के साथ ट्रेनिंग करते दिखे.

Free Army Training Raipur
जय श्री राम निशुल्क सैन्य प्रशिक्षण केंद्र में मुफ्त ट्रेनिंग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मैं भी इस ट्रेनिंग का एक हिस्सा हूं. मैं फिजिकल फिटनेस के लिए रोज सुबह यहां पर आता हूं. बहुत से युवाओं को प्रशिक्षण लेते हुए देखने पर खुशी मिलती-. कैलाश जैन, पूर्व सैनिक

Ex Army Man Pannalal Sinha
सुबह 5.30 बजे से 7.30 बजे तक कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Free Army Training Raipur
भर्ती निकलती है तो इस सेंटर में रिटन एग्जाम भी लिया जाता है. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कई युवा नौकरी पा चुके: पन्नालाल सिन्हा ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि आप इतनी सुबह यहां पहुंचे इससे हमारे युवाओं के साथ ही मेरा मनोबल भी बढ़ा है. मैं ईटीवी भारत को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं. सेना में सर्विस के दौरान छत्तीसगढ़ के ज्यादा लोग नहीं दिखने पर अकेलापन महसूस होता था. छत्तीसगढ़ के दूसरे जिले से भी कोई मिल जाता था तो बड़ी खुशी होती थी. इसी के चलते ट्रेनिंग सेंटर चलाने की सोची, अभी तक लगभग 60 युवा जो फॉरेस्ट पुलिस और सेना की नौकरी पा चुके हैं.

Free Army Training Raipur
पूर्व सैनिक का जज्बा, युवाओं को मुफ्त ट्रेनिंग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Ex Army Man Pannalal Sinha Training
प्रशिक्षण देने के पहले ध्वजारोहण भी होता है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Free Army Training Raipur
5 किलोमीटर की दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप समेत कई एक्टिविटी होती है. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बलरामपुर के ट्राइबल इलाके में अग्निवीर की निशुल्क ट्रेनिंग, 3 लड़कियों समेत 26 युवा लिखित परीक्षा में सफल

मैनपाट में नव आरक्षकों का दीक्षांत परेड समारोह, 5 जिलों में बढ़ेगा पुलिस फोर्स

ITBP के जवानों ने दी ट्रेनिंग, अब छत्तीसगढ़ के 10 आदिवासी छात्र SSC और राज्य कॉन्स्टेबल परीक्षा में पास

Last Updated : October 30, 2025 at 9:18 AM IST

TAGGED:

EX ARMY MAN
ARMY TRAINING RAIPUR
पूर्व सैनिक
फ्री आर्मी ट्रेनिंग
FREE ARMY TRAINING RAIPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

EXPLAINER: छत्तीसगढ़ की रजत जयंती पर जानिए कांग्रेस पार्टी के 25 साल का सफर, सत्ता, संघर्ष और पुनरुत्थान

Explainer: भारत में बड़े नक्सली सरेंडर के कारण, नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या घटी, जानिए राज्यों की रणनीति

पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

रेशम हब छत्तीसगढ़, रेशमी रास्ते पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला संबल, महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.