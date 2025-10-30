ETV Bharat / state

पूर्व सैनिक पन्नालाल रायपुर के युवाओं को दे रहे हैं फ्री आर्मी ट्रेनिंग, अब तक करीब 60 युवाओं का सेना-पुलिस में चयन

क्या-क्या होता है: युवाओं में देशभक्ति और जोश बना रहे, इसके लिए यहां पर लोगों को प्रशिक्षण देने के पहले ध्वजारोहण होता है. वहीं फिजिकल फिटनेस की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद फिर राष्ट्रगान भी होता है. कठिन ट्रेनिंग में 5 किलोमीटर की दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप समेत कई एक्टिविटी होती है.

रिटन एग्जाम भी लेते हैं: जय श्री राम निशुल्क सैन्य प्रशिक्षण के नाम से पन्नालाल ट्रेनिंग सेंटर चला रहे. वर्तमान में लगभग 30 युवाओं को वो ट्रेनिंग दे रहे हैं. जिसमें फिजिकल फिटनेस के साथ ही रिटन एग्जाम भी लेते हैं. ताकि छत्तीसगढ़ के युवा सेना और पुलिस में भर्ती होकर देश की सेवा कर सके. इस प्रशिक्षण केंद्र में बच्चों को सुबह 5:30 बजे बुलाया जाता है और 7:30 बजे तक कड़ी मेहनत कराई जाती है.

रायपुर: राजधानी में एक पूर्व सैनिक पन्नालाल सिन्हा युवाओं को मुफ्त में फिजिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं. उन्होंने 1988 से 2005 तक सेना में रहकर देश सेवा की. इसके बाद भी उनका जज्बा कायम रहा और अब वे निशुल्क ट्रेनिंग सेंटर के जरिए देश सेवा में लगे हुए हैं. कौशल्या विहार सेक्टर 13 में वे छत्तीसगढ़ के युवाओं को सेना, पुलिस और फॉरेस्ट समेत कई भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए तैयार कर रहे हैं.

पूर्व सैनिक पन्नालाल

मैं यहां पर पिछले 10 दिनों से फिजिकल फिटनेस के लिए आती हूं. जिस तरह से सेना और पुलिस की भर्ती में ट्रेनिंग होती है ठीक उसी तरह यहां भी ट्रेनिंग दी जाती है- दीपिका साहू

पूर्व सैनिक पन्नालाल

मैं पिछले 2 सालों से अग्निवीर की भर्ती परीक्षा के लिए इस जय श्री राम निशुल्क सैन्य प्रशिक्षण केंद्र में आती हूं. यह ट्रेनिंग काफी कठिन होती है लेकिन धीरे-धीरे करते-करते आदत बनने के बाद आसान लगने लगता है.- निशा सिंह, अग्निवीर कैंडिडेट

पूर्व सैनिक पन्नालाल

मैं अग्निवीर की भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए यहां पर पिछले 3 महीने से ट्रेनिंग कर रहा हूं. यहां पर पूर्व सैनिक पन्नालाल सिन्हा हमें मुफ्त में ट्रेनिंग देते हैं. मुश्किल ट्रेनिंग हैं लेकिन करेंगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे. प्रशिक्षण केंद्र में रिटन एग्जाम भी लिया जाता है.- श्याम बंजारे, अग्निवीर कैंडिडेट

रायपुर के कौशल्या माता विहार सेक्टर 13 में ये ट्रेनिंग होती है.

पूर्व सैनिक भी पहुंचे: कुछ लोग यहां पर सेना और पुलिस में भर्ती होनी ट्रेनिंग लेते हैं तो साथ ही कुछ लोग फिजिकल फिटनेस को मेंटेन रखने के लिए भी आते हैं. एक पूर्व सैनिक भी यहां युवाओं के साथ ट्रेनिंग करते दिखे.

जय श्री राम निशुल्क सैन्य प्रशिक्षण केंद्र में मुफ्त ट्रेनिंग

मैं भी इस ट्रेनिंग का एक हिस्सा हूं. मैं फिजिकल फिटनेस के लिए रोज सुबह यहां पर आता हूं. बहुत से युवाओं को प्रशिक्षण लेते हुए देखने पर खुशी मिलती-. कैलाश जैन, पूर्व सैनिक

सुबह 5.30 बजे से 7.30 बजे तक कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है.

भर्ती निकलती है तो इस सेंटर में रिटन एग्जाम भी लिया जाता है.

कई युवा नौकरी पा चुके: पन्नालाल सिन्हा ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि आप इतनी सुबह यहां पहुंचे इससे हमारे युवाओं के साथ ही मेरा मनोबल भी बढ़ा है. मैं ईटीवी भारत को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं. सेना में सर्विस के दौरान छत्तीसगढ़ के ज्यादा लोग नहीं दिखने पर अकेलापन महसूस होता था. छत्तीसगढ़ के दूसरे जिले से भी कोई मिल जाता था तो बड़ी खुशी होती थी. इसी के चलते ट्रेनिंग सेंटर चलाने की सोची, अभी तक लगभग 60 युवा जो फॉरेस्ट पुलिस और सेना की नौकरी पा चुके हैं.

पूर्व सैनिक का जज्बा, युवाओं को मुफ्त ट्रेनिंग

प्रशिक्षण देने के पहले ध्वजारोहण भी होता है

5 किलोमीटर की दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप समेत कई एक्टिविटी होती है.

