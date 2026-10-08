नूंह के युवाओं के लिए सेना भर्ती का रास्ता आसान, नीति आयोग ने मंजूर किए 25.90 लाख, 23 अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट के इंतजार में
नूंह के युवाओं को मुफ्त सेना भर्ती प्रशिक्षण मिल रहा है. 23 अभ्यर्थियों ने सभी चरण पास किए. अंतिम मेरिट सूची का इंतजार है.
Published : October 8, 2026 at 11:41 AM IST
नूंह: जिले के युवाओं को भारतीय सेना में भर्ती होकर देश सेवा का अवसर दिलाने के लिए मेवात विकास अभिकरण (एमडीए) की पहल रंग ला रही है. नीति आयोग ने ‘भारतीय सेना में भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को सुविधाएं उपलब्ध करवाने’ संबंधी परियोजना के लिए 25.90 लाख रुपये मंजूर किए हैं. इसके तहत युवाओं को शैक्षणिक, शारीरिक और चिकित्सीय तैयारी का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है.
दो बैच में 215 युवाओं ने कराया नामांकन: उपायुक्त एवं सीईओ, एमडीए अखिल पिलानी ने बताया कि, "युवाओं को सेना भर्ती के लिए बेहतर तरीके से तैयार करने के उद्देश्य से परियोजना के तहत उन्हें समग्र प्रशिक्षण और आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध करवाया जा रहा है. प्रशिक्षण की जिम्मेदारी गुरुग्राम की ओलिव हेरिटेज फाउंडेशन को दी गई है. छह माह की अवधि वाले प्रशिक्षण के दो बैचों में कुल 215 युवाओं ने नामांकन कराया. पहले बैच में 94 में से 49 और दूसरे में 121 में से 70 युवाओं ने प्रशिक्षण लिया."
49 अभ्यर्थी भर्ती परीक्षा में पहुंचे: प्रशिक्षण पूरा करने के बाद पहले बैच के 49 अभ्यर्थी सेना भर्ती परीक्षा में शामिल हुए. इनमें से 27 अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की और इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी सफलता हासिल की. प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को भर्ती प्रक्रिया के प्रत्येक चरण की जरूरतों के अनुसार तैयार किया गया.
23 युवाओं ने मेडिकल परीक्षा भी की पास: भर्ती प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए 23 अभ्यर्थियों ने चिकित्सीय परीक्षा भी सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली. इस तरह इन सभी 23 युवाओं ने भर्ती प्रक्रिया के सभी चरण पूरे कर लिए हैं और अब उन्हें अंतिम मेरिट सूची जारी होने का इंतजार है. इनमें फरहान खान, दिलशाद, सज्जन, मोहम्मद आदिलशान, साहिल, शाहजहां, जैद खान, मोमिन, विकास, अफजल खालिद, सलमान, सोहैल, साजिद शकील, अनवर, मोहम्मद जैद, नावेद, मोहम्मद नाजिस, वारिस खान, सुल्तान, आदिल नूरा, शाह आलम, नौशाद और अकीब शामिल हैं.
लिखित परीक्षा के साथ फिटनेस पर भी फोकस: अखिल पिलानी ने आगे कहा कि, "प्रशिक्षण में गणित, अंग्रेजी, विज्ञान और तर्कशक्ति जैसे विषयों की तैयारी करवाई गई. इसके साथ सहनशक्ति, ताकत, संतुलन, लंबी और तेज दौड़, बीम पुल-अप, लंबी कूद तथा जिग-जैग बैलेंस बीम जैसी गतिविधियों का नियमित अभ्यास कराया गया. शैक्षणिक तैयारी के साथ शारीरिक दक्षता और अनुशासन पर विशेष ध्यान दिया गया, ताकि अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया की विभिन्न चुनौतियों के लिए तैयार हो सकें."
युवाओं को रोजगार और देशसेवा का अवसर: एमडीए की इस पहल का उद्देश्य नूंह के युवाओं को सेना भर्ती के लिए बेहतर मंच उपलब्ध कराने के साथ रोजगार के अवसरों से जोड़ना है. 23 अभ्यर्थियों का सभी चरणों में सफल होना प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए उत्साहजनक परिणाम माना जा रहा है.
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