बैंक में करोड़ों का फर्जी लेनदेन, कर्मचारी पर शक, प्रबंधन ने दर्ज कराया मुकदमा

हरिद्वार के बैंक शाखा में करोड़ों रुपयों का फर्जी लेनदेन हुआ पाया है. शाखा प्रबंधक ने शिकायत दर्ज कराई.

FRAUD IN HDFC BANK
एचडीएफसी बैंक शाखा में करोड़ों का फर्जी लेनदेन (PHOTO- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 7, 2025 at 10:37 PM IST

Updated : December 7, 2025 at 10:49 PM IST

हरिद्वार: शिवालिक नगर स्थित प्राइवेट बैंक में कई खातों से करोड़ों रुपये के अनधिकृत लेनदेन का मामला सामने आया है. शिकायत मिलने पर बैंक ने आंतरिक जांच कराई, जिसमें गड़बड़ी की पुष्टि हुई. बैंक के एक कर्मचारी की भूमिका संदिग्ध पाई गई तो बैंक प्रबंधन ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है. उधर, पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

शिवालिक नगर स्थित एसडीएफसी बैंक के शाखा प्रबंधक नवल जोशी के अनुसार जांच में बैंक कर्मचारी की भूमिका संदिग्ध मिली है. उन्होंने रानीपुर कोतवाली पुलिस को शिकायत देकर बताया कि पिछले दिनों कई ग्राहकों ने अपने खातों से हुए बड़े-बड़े लेन देन पर आपत्ति जताई और आपत्ति जताते हुए धोखाधड़ी की शिकायत दी थी. शिकायतों का तत्काल संज्ञान लिया गया और शिकायत के आधार पर जब आंतरिक सत्यापन किया गया तो कई गंभीर विसंगतियां सामने आईं.

इसमें एक बैंक कर्मचारी की भूमिका संदिग्ध लगी. बैंक रिकॉर्ड के अनुसार, कुंदन सिंह नेगी के खाते से 16 लाख रुपए, विपिन कुमार के खाते से 46 लाख 94 हजार 635 रुपए, अंशुल शर्मा के खाते से 61 हजार 350 रुपए, पूनम शर्मा के खाते से 7 लाख 12 हजार 475 रुपए, महेश कुमार टोलिया के खाते से 10 लाख रुपए, पूनम गुप्ता के खाते से 17 लाख रुपए और अनुज भटनागर के खाते से 7 लाख रुपये का अनधिकृत लेनदेन किया गया है. इस लेन देन के बारे में खाताधारकों को कोई जानकारी नहीं है. जब उन्हें जानकारी हुई तो बैंक से संपर्क कर आपत्ति जताई गई. कुल 1 करोड़ 4 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की है.

बैंक शाखा प्रबंधक नवल जोशी ने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच और ऐसा करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की.

रानीपुर कोतवाली प्रभारी शांति कुमार गंगवार ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है. बैंक की ओर से उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों की भी पड़ताल की जा रही है. बताया कि बैंक की ओर से ही धोखाधड़ी की शिकायत मिली है.

Last Updated : December 7, 2025 at 10:49 PM IST

एचडीएफसी बैंक में फर्जीवाड़ा
हरिद्वार एचडीएफसी बैंक में घोटाला
HARIDWAR HDFC BANK SCAM
BANK EMPLOYEE COMMITTED FRAUD
FRAUD IN HDFC BANK

संपादक की पसंद

