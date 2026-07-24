धनवर्षा के नाम पर फर्जी तांत्रिकों ने ठगे 15 लाख, जब युवक ने मांगे पैसे तो कर दी बेरहमी से हत्या, 3 आरोपी गिरफ्तार
29 जून को नानपारा इलाके में अजय कुमार द्विवेदी का शव मिला था. देखने में हादसा लग रहा था, लेकिन हत्या की गई थी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 24, 2026 at 8:39 PM IST
बहराइच: जनपद के नानपारा में बीते 29 जून को हुई एक युवक की हत्या मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए सनसनीखेज खुलासा किया है. पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि यह तंत्र मंत्र ने नाम पर लोगों से ठगी करते थे. इसीलिए इस गिरोह ने अजय कुमार द्विवेदी को अपने झांसे में लिया था और धनवर्षा का लालच देकर उससे करीब 15 लाख रुपये ऐंठ लिए थे. लंबे समय बाद भी जब धनवर्षा नहीं हुई, तो अजय इन ठगों पर अपने पैसे वापस करने का दबाव बनाने लगा था, तो उसकी हत्या कर दी थी.
दरअसल, बीते 29 जून को नानपारा इलाके में अजय कुमार द्विवेदी का शव मिला था. शुरुआती नजर में यह एक्सीडेंट का मामला लग रहा था, लेकिन पुलिस की तफ्तीश में पता चला कि युवक की हत्या की गई थी. पुलिस ने बताया कि शातिर आरोपी पप्पू उर्फ समीर खान ने सोशल मीडिया के जरिए अजय द्विवेदी को तंत्र-मंत्र से धन वर्षा कराने का झांसा दिया और उससे कहा कि तंत्र क्रिया के दौरान यदि कोई अल्पकाया यानी बौना व्यक्ति तेज-तेज हाथों को हिलाएगा तो धनवर्षा होगी.
इसी झांसे में लेकर धीरे-धीरे इन लोगों ने अजय से 15 लाख रुपये ठग लिए. जब लंबे समय तक कोई धन वर्षा का वादा नहीं पूरा हुआ तो अजय ने अपने पैसे वापस मांगने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया था. पैसे वापस मांगने की बात इन शातिर ठगों को नागवार गुजरी, जिसके बाद उन्होंने अजय को रास्ते से हटाने की साजिश रची. आरोपियों ने बेहद शातिराना तरीके से युवक को नानपारा सरयू नहर रोड पर बुलाया, फिर धारदार हथियार से वार कर उसकी हत्या कर दी और शव को सड़क किनारे फेंक दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद उन्होंने मामले को सड़क हादसे का रूप देने का प्रयास किया.
हालांकि, पुलिस अधीक्षक निर्देशन और नानपारा पुलिस टीम ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए इसमें शामिल मुख्य आरोपी पप्पू उर्फ समीर खान, जय सिंह और सकलेन रजा को 24 जुलाई 2026 को हाडा बसेहरी नहर पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपियों की की निशानदेही पर आलाकत्ल (बांका) भी बरामद कर लिया है. इससे पहले भी मामले में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है.
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