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धनवर्षा के नाम पर फर्जी तांत्रिकों ने ठगे 15 लाख, जब युवक ने मांगे पैसे तो कर दी बेरहमी से हत्या, 3 आरोपी गिरफ्तार

धनवर्षा के नाम पर फर्जी तांत्रिकों ने ठगे 15 लाख, जब युवक ने मांगे पैसे तो कर दी थी बेरहमी से हत्या, 3 आरोपी गिरफ्तार ( Photo Credit; ETV Bharat )

बहराइच: जनपद के नानपारा में बीते 29 जून को हुई एक युवक की हत्या मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए सनसनीखेज खुलासा किया है. पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि यह तंत्र मंत्र ने नाम पर लोगों से ठगी करते थे. इसीलिए इस गिरोह ने अजय कुमार द्विवेदी को अपने झांसे में लिया था और धनवर्षा का लालच देकर उससे करीब 15 लाख रुपये ऐंठ लिए थे. लंबे समय बाद भी जब धनवर्षा नहीं हुई, तो अजय इन ठगों पर अपने पैसे वापस करने का दबाव बनाने लगा था, तो उसकी हत्या कर दी थी. धनवर्षा के नाम पर फर्जी तांत्रिकों ने ठगे 15 लाख, जब युवक ने मांगे पैसे तो कर दी थी बेरहमी से हत्या, 3 आरोपी गिरफ्तार (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, बीते 29 जून को नानपारा इलाके में अजय कुमार द्विवेदी का शव मिला था. शुरुआती नजर में यह एक्सीडेंट का मामला लग रहा था, लेकिन पुलिस की तफ्तीश में पता चला कि युवक की हत्या की गई थी. पुलिस ने बताया कि ​शातिर आरोपी पप्पू उर्फ समीर खान ने सोशल मीडिया के जरिए अजय द्विवेदी को तंत्र-मंत्र से धन वर्षा कराने का झांसा दिया और उससे कहा कि तंत्र क्रिया के दौरान यदि कोई अल्पकाया यानी बौना व्यक्ति तेज-तेज हाथों को हिलाएगा तो धनवर्षा होगी.