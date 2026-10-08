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कानपुर में बोगस स्क्रैप सिंडिकेट का भंडाफोड़; 262 करोड़ की फर्जी सप्लाई पकड़ी, सात संदिग्ध कंपनियों पर छापेमारी

राज्य कर विभाग की टीम ने की कार्रवाई ( Photo credit: ETV Bharat )

कानपुर : राज्य कर विभाग (SGST) ने लोहे और स्क्रैप कारोबार से जुड़े फर्जी गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. विभाग की टीम ने 262 करोड़ रुपये के फर्जी कारोबार का भंडाफोड़ किया है. 6 अक्टूबर को 15 अधिकारियों की 7 टीमों ने एक साथ 7 संदिग्ध कंपनियों पर छापेमारी की थी. जांच में सामने आया कि केवल कागजों का सहारा लेकर 47.05 करोड़ रुपये की फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट आगे बांटी गई थी. मामला संज्ञान में आते ही विभाग ने तुरंत कार्रवाई की और 10 करोड़ रुपये की आईटीसी ब्लॉक कर दी.

एडिशनल कमिश्नर कुमार आनंद ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) एडिशनल कमिश्नर कुमार आनंद ने बताया कि डेटा एनालिसिस में स्क्रैप की 7 संदिग्ध कंपनियां सामने आई थीं. इनमें से 6 कंपनियां केवल कागजों पर चल रही थीं, जबकि 1 कंपनी की आड़ में फर्जी काम किया जा रहा था. छापेमारी के बाद पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने के लिए संबंधित थानों में तहरीर दे दी गई है. इसके साथ ही अधिकारियों को इन सभी फर्जी कंपनियों का जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद्द करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

उन्होंने बताया कि जांच के दौरान फर्जीवाड़े में शामिल कंपनियों के बताए गए पते पूरी तरह गलत निकले. किदवई नगर बाईपास रोड स्थित पते पर दर्ज एक कंपनी मौके से पूरी तरह गायब मिली, जिसने 46.22 करोड़ की फर्जी सप्लाई दिखाकर 8.32 करोड़ की आईटीसी पास-ऑन की थी. राज्य कर विभाग (Photo credit: ETV Bharat) उन्होंने बताया कि कोयला नगर के पते पर दर्ज कंपनी की जगह दूसरी कंपनी चलती हुई मिली. वहीं, बांकेलाल पुरम स्वर्ण जयंती रोड स्थित एक कंपनी महज 10x10 फुट के एक छोटे से कमरे से चलती दिखाई गई थी, जिसने 12.94 करोड़ की फर्जी सप्लाई पर 2.33 करोड़ की आईटीसी क्लेम की थी.