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वाराणसी में फर्जी मार्केटिंग नेटवर्क का खुलासा, 19 शातिर गिरफ्तार, 300 युवक-युवतियों को बनाया था बंधक

आरोपी बेरोजगार युवक-युवतियों को वाराणसी बुलाते थे. उन्हें 25 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन का लालच देकर अन्य लोगों को जोड़ने का दबाव बनाते थे.

पुलिस ने 19 आरोपियों को किया गिरफ्तार.
पुलिस ने 19 आरोपियों को किया गिरफ्तार. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 10, 2026 at 11:04 PM IST

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वाराणसी : पुलिस ने फर्जी मल्टी लेवल मार्केटिंग को लेकर बड़ा खुलासा किया है. रोहनिया थाना क्षेत्र से छापेमारी कर 300 बेरोजगार युवक-युवतियों को बंधन मुक्त कराया. युवकों से धनउगाही करने वाले 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों के पास से 20 मोबाइल, दो लग्जरी कार बरामद हुई है.

वाराणसी पुलिस ने रोहनिया थाना क्षेत्र में एक तीन मंजिला मकान में छापेमारी की थी, जहां से मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम के नाम पर बंधक बनाए हुए 300 बेरोजगार युवक युवतियों को मुक्त कराया. इस दौरान पुलिस ने 19 लोगों को गिरफ्तार भी किया.

वाराणसी में फर्जी मार्केटिंग नेटवर्क का खुलासा. (Video Credit; ETV Bharat)

एडीसीपी क्राइम नीतू कादयान ने बताया, कॉरपोरेट ऑफिस की आड़ में अवैध मल्टीलेवल मार्केटिंग (MLM) और पिरामिड चेन स्कीम का खुलासा हुआ है. ये नौकरी के नाम पर देश के विभिन्न राज्यों के युवाओं से करोड़ों रुपये की ठगी करने वाला अंतरराज्यीय गिरोह है.

ऐसे करते थे ठगी : उन्होंने बताया, गैंग 'महादेव इंटरप्राइजेज' नाम से फर्जी कंपनी और रॉयल हेल्थ इंडिया (Royal Health Wellness Private Limited) नाम की मल्टी-लेवल मार्केटिंग कंपनी की फ्रेंचाइजी लेकर एक संगठित साइबर नेटवर्क चला रहा था.

ये विभिन्न राज्यों जैसे बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को कॉल करके वाराणसी में ऑफिस वर्क, टाटा कंपनी, कृषि कार्य में 25,000 प्रति माह की नौकरी दिलाने का लालच देकर बुलाते थे.

देते थे धमकी : वाराणसी बुलाकर कॉरपोरेट ऑफिस जैसा माहौल दिखाकर इंटरव्यू लिया जाता था और जॉइनिंग फीस रजिस्ट्रेशन के नाम पर 30,000 से 35,000 रुपये प्रति व्यक्ति वसूल किए जाते थे. बदले में उन्हें 1,000-2,000 की सामान्य किट जिसमें कपड़े, तेल, साबुन थमा देते थे.

उन्होंने बताया, किट देने के बाद युवाओं को ट्रेनिंग सेंटर में मनोवैज्ञानिक तरीके से ब्रेनवॉश किया जाता था. उन्हें लग्जरी लाइफस्टाइल का लालच देकर मजबूर किया जाता था कि वे अपने सगे-संबंधी और दोस्तों को इस नेटवर्क से जोड़ें. प्रति व्यक्ति 3 नए लोगों को जोड़ने का दबाव बनाया जाता था और ऐसा न करने पर सैलरी न देने और पैसे रिफंड न करने की धमकी दी जाती थी.

एक साल में 4 करोड़ रुपये का लेनदेन : इस मामले में मुख्य अभियुक्त दीपक कुमार शाह के बैंक खातों की जांच में NCRP पोर्टल पर देश के विभिन्न राज्यों से नौकरी के नाम पर और यूपीआई फ्रॉड के जरिए की गई ठगी की कुल 5 शिकायतें तथा 4 अन्य पीड़ितों के द्वारा इनके खिलाफ लिखित शिकायत प्रदान की गयी है.

बैंक खातों की प्रारम्भिक जांच से 1 वर्ष में कुल करीब 4 करोड़ रुपया क्रेडिट होना पाया गया है, जिसके सम्बन्ध मे विस्तृत जांच की जा रही है. उन्होंने बताया कि पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर मौके से कुल 19 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है.

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