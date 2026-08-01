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दुर्ग में धोखेबाज ज्वेलर्स गिरफ्तार, गिरवी रखा सोना हड़पने का मामला, पैसे देने के बाद भी नहीं लौटाया जेवर

दुर्ग के खुर्सीपार में धोखेबाज ज्वेलर्स संचालक को गिरफ्तार किया गया है.आरोपी पैसे लेकर गिरवी रखा सामान नहीं दे रहा था.

Fraudulent jewellers arrested
दुर्ग में धोखेबाज ज्वेलर्स गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 1, 2026 at 2:00 PM IST

2 Min Read
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दुर्ग : दुर्ग ज़िले से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां विश्वास और मजबूरी का फायदा उठाकर सोने के जेवर हड़पने वाले एक ज्वेलर्स संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. गिरवी रखी ज्वेलरी वापस मांगने पर सुनार महीनों से पीड़ित को घुमा रहा था. जब पानी सिर से ऊपर चला गया, तो मामला खुर्सीपार थाना पहुंचा.

पैसे देने के बाद भी नहीं दे रहा था गिरवी रखे जेवर

खुर्सीपार के सुभाष मार्केट स्थित जय माता दी ज्वेलर्स के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज हुई थी. वार्ड पार्षद भूपेन्द्र यादव ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिसंबर 2025 में उन्होंने अपनी पत्नी के करीब 44 ग्राम सोने के जेवर आरोपी अमित सोनी के पास 4.5 लाख रुपए में गिरवी रखे थे. ​लेकिन जब वे पैसे चुकाकर जेवर वापस मांगने गए, तो आरोपी का असली चेहरा सामने आ गया.आरोपी अमित सोनी ने पैसे तो जमा कर लिए, लेकिन जेवर लौटाने के नाम पर लगातार आनाकानी करने लगा. खुद को ठगा महसूस कर प्रार्थी ने खुर्सीपार थाने में शिकायत दर्ज कराई.एसएसपी विजय अग्रवाल के मार्गदर्शन में पुलिस ने त्वरित संज्ञान लेते हुए आरोपी अमित सोनी के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की

दुर्ग में धोखेबाज ज्वेलर्स गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

विवेचना में सामने आया कि आरोपी का यह मॉडस ऑपरेंडी था,वह जरूरतमंदों की लाचारी का फायदा उठाकर जेवर गिरवी रखता, फिर पैसे मिलने के बावजूद जेवर डकार जाता था. खुर्सीपार पुलिस ने आरोपी अमित सोनी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया। प्रकरण में आगे की जांच जारी है- शोभराज अग्रवाल, एएसपी

इस मामले में पुलिस ने आरोपी ज्वेलर्स संचालक के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर उससे पूछताछ की.जिसमें उसने अपना गुनाह कबूल किया.इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा.

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MISAPPROPRIATION OF PLEDGED GOLD
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गिरवी रखा सोना हड़पने का मामला
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FRAUDULENT JEWELLERS ARRESTED

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