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बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामला, प्रधानमंत्री आवास योजना के स्क्रूटनी में पकड़े जा रहे फर्जी आवेदक

हल्द्वानी नगर आयुक्त परितोष वर्मा ( फोटो सोर्स- ETV Bharat )