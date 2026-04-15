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बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामला, प्रधानमंत्री आवास योजना के स्क्रूटनी में पकड़े जा रहे फर्जी आवेदक

हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले 7 हजार आवेदन, जांच और स्क्रूटनी में मिली गड़बड़ियां

Municipal Commissioner Haldwani Paritosh Verma
हल्द्वानी नगर आयुक्त परितोष वर्मा (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 15, 2026 at 4:55 PM IST

3 Min Read
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हल्द्वानी: बनभूलपुरा क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगाए गए कैंप में बड़ी संख्या में आवेदन आने के बाद अब जांच में गड़बड़ियां सामने आ रही हैं. नगर निगम की स्क्रूटनी में कई ऐसे आवेदक पाए गए हैं, जिनके पास पहले से मकान मौजूद हैं. ऐसे में अब कार्रवाई के डर से लोग खुद ही अपने आवेदन वापस लेने लगे हैं. वहीं, नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि केवल पात्र लाभार्थियों को ही योजना का लाभ मिलेगा.

PMAY के कैंप में मिले थे 7000 आवेदन: बता दें कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगाए गए कैंप में बड़ी संख्या में लोगों ने आवेदन किया था. बताया जा रहा है कि इस कैंप में करीब 7000 आवेदन मिले थे, जिससे ये उम्मीद जताई जा रही थी कि बड़ी संख्या में जरूरतमंद लोगों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा.

PMAY Mapping in Banbhoolpura
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगा कैंप (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

जांच और स्क्रूटनी में मिली गड़बड़ियां: हालांकि, जब नगर निगम ने इन आवेदनों की गहन जांच और स्क्रूटनी की, तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए. जांच के दौरान ये भी पाया गया कि कई आवेदकों के पास पहले से ही पक्का मकान मौजूद हैं. इसके बावजूद उन्होंने योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया था.

"आवेदन के समय सभी आवेदकों से शपथ पत्र भी लिया गया था, जिसमें उन्होंने खुद को पात्र बताया था, लेकिन अब जांच में सच्चाई सामने आने के बाद कई लोग खुद ही आगे आकर अपने आवेदन वापस ले रहे हैं."- परितोष वर्मा, नगर आयुक्त, हल्द्वानी

गलत तरीके से आवेदन करने वाले लोग फॉर्म करें निरस्त: नगर निगम ने साफ किया है कि जो लोग गलत तरीके से आवेदन कर चुके हैं, वे स्वेच्छा से अपने फॉर्म निरस्त करवा सकते हैं. वहीं, जो वास्तव में पात्र हैं, उनके आवेदन पर आगे की प्रक्रिया जारी रखी जाएगी और उन्हें किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है.

Municipal Commissioner Haldwani Paritosh Verma
नगर आयुक्त हल्द्वानी परितोष वर्मा (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

गलत जानकारी देकर योजना का लाभ लेने पर होगी कार्रवाई: प्रशासन ने ये भी चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति गलत जानकारी देकर योजना का लाभ लेने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. फिलहाल, नगर निगम की प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ केवल वास्तविक और पात्र जरूरतमंद लोगों तक ही पहुंचे.

बता दें कि बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद पुनर्वास की प्रक्रिया जारी है. जिसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कैंप लगाकर प्रभावित परिवारों का पंजीकरण और सत्यापन किया जा रहा है. ताकि, जो पात्र हैं, उन्हें लाभ दिया जा सके.

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PMAY MAPPING IN BANBHOOLPURA
FAKE APPLICANTS CAUGHT HALDWANI
प्रधानमंत्री आवास योजना फर्जी आवेदन
बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण
HALDWANI RAILWAY LAND ENCROACHMENT

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