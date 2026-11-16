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देश के कारोबारियों को विदेश में बड़ा ऑर्डर दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी, फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़; 20 गिरफ्तार

फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़. Etv Bharat ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: देश के कारोबारियों और निर्माताओं को विदेश में बड़ा ऑर्डर दिलाने का सपना दिखाकर लाखों रुपये की ठगी करने वाले साइबर गिरोह का द्वारका जिला पुलिस ने पर्दाफाश किया है. साइबर थाना पुलिस ने पालम एक्सटेंशन, सेक्टर-7 में 'वेब सॉल्यूशंस एक्सपोर्ट' के नाम से चल रहे फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करते हुए कुल 20 लोगों को पकड़ा है. इनमें फर्म का पंजीकृत मालिक और संचालन करने वाला मैनेजर भी शामिल है.

गिरोह की खास बात यह थी कि पहले कारोबारियों को विदेशी खरीदार दिलाने का भरोसा दिया जाता था और जब वे संभावित बड़े ऑर्डर के लालच में आ जाते थे, तो उन्हें अलग-अलग प्रमाणपत्रों की जरूरत बताकर दोबारा ठगी का शिकार बनाया जाता था.