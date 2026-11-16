देश के कारोबारियों को विदेश में बड़ा ऑर्डर दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी, फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़; 20 गिरफ्तार
कारोबारियों को विदेश में बड़ा ऑर्डर दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी करनेवाले गिरोह का भंडाफोड़ कर 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.
Published : November 16, 2026 at 5:58 PM IST
नई दिल्ली: देश के कारोबारियों और निर्माताओं को विदेश में बड़ा ऑर्डर दिलाने का सपना दिखाकर लाखों रुपये की ठगी करने वाले साइबर गिरोह का द्वारका जिला पुलिस ने पर्दाफाश किया है. साइबर थाना पुलिस ने पालम एक्सटेंशन, सेक्टर-7 में 'वेब सॉल्यूशंस एक्सपोर्ट' के नाम से चल रहे फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करते हुए कुल 20 लोगों को पकड़ा है. इनमें फर्म का पंजीकृत मालिक और संचालन करने वाला मैनेजर भी शामिल है.
गिरोह की खास बात यह थी कि पहले कारोबारियों को विदेशी खरीदार दिलाने का भरोसा दिया जाता था और जब वे संभावित बड़े ऑर्डर के लालच में आ जाते थे, तो उन्हें अलग-अलग प्रमाणपत्रों की जरूरत बताकर दोबारा ठगी का शिकार बनाया जाता था.
पुलिस के मुताबिक, गिरोह देशभर के निर्माताओं और व्यापारियों को गूगल लिस्टिंग, ऑनलाइन विज्ञापन अभियानों, बी2बी पोर्टल और सोशल मीडिया के माध्यम से तलाशता था. इसके बाद उन्हें विदेश में खरीदार उपलब्ध कराने के नाम पर कंपनी की पेड मेंबरशिप लेने के लिए तैयार किया जाता था. एक सदस्यता योजना के लिए 5,900 रुपये प्लस जीएसटी और अन्य योजनाओं के तहत भुगतान कराया जाता था. कारोबारियों को भरोसा दिलाया जाता था कि कंपनी उनके उत्पादों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में ग्राहक तलाशेगी और निर्यात के अवसर उपलब्ध कराएगी.
कॉल सेंटर के कर्मचारी ही बन जाते थे विदेशी खरीदार
ठगी का असली खेल सदस्यता लेने के बाद शुरू होता था. कंपनी की ओर से कारोबारी को व्हाट्सऐप पर एक कथित विदेशी खरीदार का नंबर दिया जाता था. कारोबारी को लगता था कि उसकी बात विदेश में बैठे किसी ग्राहक से हो रही है, जबकि पुलिस जांच में सामने आया कि इन विदेशी खरीदारों की भूमिका भी उसी कॉल सेंटर के कर्मचारी निभा रहे थे. वे विदेशी मोबाइल नंबरों के माध्यम से कारोबारियों से बातचीत करते थे और बड़े निर्यात ऑर्डर का भरोसा दिलाते थे.
इसके बाद कथित विदेशी खरीदार कारोबारी को बताते थे कि ऑर्डर हासिल करने के लिए कुछ जरूरी प्रमाणपत्र होने चाहिए. इनमें ISO, GMP, BRC, IEC और फूड सेफ्टी जैसे प्रमाणपत्र शामिल थे. बड़ा ऑर्डर हाथ से निकलने के डर से कारोबारी दोबारा उसी कंपनी से संपर्क करते थे. यहां कंपनी के कर्मचारी उन्हें प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने का प्रस्ताव देते थे और इसके बदले लाखों रुपये तक की रकम वसूलते थे.
पुलिस के अनुसार, कंपनी की ओर से प्लास्टिक कोटिंग वाले फर्जी प्रमाणपत्र भी दिए जाते थे. इसके बाद कथित विदेशी खरीदार एक और प्रमाणपत्र की मांग कर देते थे, जिससे कारोबारी बार-बार भुगतान करने को मजबूर हो जाते थे.
महाराष्ट्र की शिकायत से खुला ठगी के नेटवर्क का राज
इस मामले का खुलासा साइबर क्राइम से जुड़े नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) के आंकड़ों के विश्लेषण के दौरान हुआ. पुलिस को पता चला कि ठगी की रकम जिले की विभिन्न बैंक शाखाओं में खोले गए म्यूल खातों के जरिए जमा की जा रही थी. इसी क्रम में इंडसइंड बैंक के एक खाते की जानकारी मिली, जो महाराष्ट्र में दर्ज साइबर ठगी की शिकायत से जुड़ा था.
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खाते की जांच करते हुए पुलिस टीम पालम एक्सटेंशन के एक कार्यालय तक पहुंची. वहां पूरा कॉल सेंटर संचालित होता मिला, जिसमें 20 लोग मोबाइल फोन, कंप्यूटर और लैपटॉप के जरिए काम कर रहे थे. जांच में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से आई शिकायतों के तार कंपनी के इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक खातों के साथ-साथ कॉल सेंटर से मिले एक मोबाइल नंबर से जुड़े पाए गए.
अलग-अलग टीम बनाकर चलाया जा रहा था पूरा नेटवर्क
जांच में सामने आया कि फर्म का पंजीकरण ऐसे व्यक्ति के नाम पर कराया गया था, जिसने मासिक भुगतान के बदले अपनी पहचान इस्तेमाल करने दी थी. जबकि कॉल सेंटर का पूरा संचालन मैनेजर के हाथ में था. ठगी के इस नेटवर्क में सेल्स, सपोर्ट/बायर कनेक्ट, फर्जी खरीदार और आईटी के लिए अलग-अलग टीमें बनाई गई थीं. इस व्यवस्था के जरिए पहले कारोबारियों को सदस्यता के लिए तैयार किया जाता था, फिर फर्जी खरीदार बनकर उनसे संपर्क किया जाता था और अंत में प्रमाणपत्रों के नाम पर रकम वसूली जाती थी.
पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 34 मोबाइल फोन, आठ लैपटॉप, 14 सीपीयू, 23 डायरियां, फर्म की बिल बुक, यस बैंक की दो चेकबुक, प्लास्टिक कोटिंग वाले फर्जी प्रमाणपत्र और अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं. मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 3(5) और 61(2) के तहत साइबर थाने में केस दर्ज किया गया है.
डीसीपी कुशल पाल सिंह के मुताबिक साइबर थाना द्वारका की टीम ने साइबर अपराध से जुड़ी शिकायतों और बैंक खातों के विश्लेषण के आधार पर इस संगठित ठगी नेटवर्क तक पहुंच बनाई. जांच में सामने आया कि गिरोह योजनाबद्ध तरीके से देशभर के निर्माताओं और व्यापारियों को विदेशी खरीदार दिलाने का झांसा देकर निशाना बना रहा था. पुलिस अब बरामद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और दस्तावेजों की जांच के साथ यह पता लगाने में जुटी है कि गिरोह ने कितने कारोबारियों को ठगा और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की क्या भूमिका रही.
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