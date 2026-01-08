ETV Bharat / state

'धोखेबाज व्यक्ति', SIR की मतदाता सूची में वोटर्स को संबोधन! सरकार और निर्वाचन आयोग पर कांग्रेस का बम

मतदाता सूची में धोखेबाज व्यक्ति के संबोधन पर कांग्रेस (ETV Bharat Chhattisgarh)

बंजारे ने कहा कि जिन लोगों के नाम किसी कारण से मतदाता सूची में नहीं दिख रहे या काट दिए गए हैं, उन्हें कैटेगरी वाइज “धोखेबाज” की श्रेणी में डाल दिया गया है. उन्होंने सवाल उठाया, अगर नाम कट गया तो आदमी धोखेबाज कैसे हो गया?

रायपुर: SIR के नाम पर चल रही मतदाता सूची को लेकर कांग्रेस जिला ग्रामीण अध्यक्ष राजेंद्र पप्पू बंजारे ने निर्वाचन आयोग और सरकार पर सीधा, तीखा और विस्फोटक हमला बोला है. उन्होंने कहा है कि आयोग की वेबसाइट पर मतदाताओं के लिए “धोखेबाज” जैसे शब्दों का इस्तेमाल लोकतंत्र के मुंह पर तमाचा है.

“आधार लेकर आने को भी कहा और नाम भी काट दिया”

उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर लिखा जा रहा है कि “धोखेबाज व्यक्ति आधार कार्ड लेकर दावा करें”. बंजारे ने कहा— यह भाषा नहीं, यह जनता की बेइज्जती है.

“2003 की लिस्ट देने के बाद भी कट रहे नाम”

कांग्रेस नेता ने कहा कि सारी प्रक्रियाएं पूरी करने और 2003 की मतदाता सूची तक देने के बाद भी लोगों के नाम काटे जा रहे हैं।.उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब सोची-समझी साजिश के तहत किया जा रहा है.

“किसके इशारे पर चल रहा आयोग?”

बंजारे ने सीधे-सीधे सवाल दागा. उन्होंने पूछा कि निर्वाचन आयोग किसके इशारे पर काम कर रहा है? जो जनता वोट देकर सरकार बनाती है, उसी को “धोखेबाज” कहना लोकतंत्र का गला घोंटने जैसा है.

“यह तकनीकी गलती नहीं, वोट की चोरी है”

उन्होंने कहा कि यह कोई तकनीकी चूक नहीं बल्कि वोट काटने का खेल और लोकतंत्र पर डाका है। कांग्रेस इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी।

“जनता का अपमान बंद करो, नहीं तो सड़क पर उतरेगी कांग्रेस”

बंजारे ने चेतावनी दी कि अगर तुरंत इस अपमानजनक भाषा और संदिग्ध प्रक्रिया को नहीं रोका गया, तो कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक बड़ा आंदोलन छेड़ेगी.