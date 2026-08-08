ETV Bharat / state

पत्नी के नाम सिम से अवैध गतिविधियों का भय दिखा ठगों ने खाते से उड़ाए 49.20 लाख, आरोपी बूंदी से गिरफ्तार

पुलिस गिरफ्त में आरोपी ( ETV Bharat Bundi )