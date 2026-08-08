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पत्नी के नाम सिम से अवैध गतिविधियों का भय दिखा ठगों ने खाते से उड़ाए 49.20 लाख, आरोपी बूंदी से गिरफ्तार

महाराष्ट्र पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी और उसके साथियों ने शिकायतकर्ता से पुलिस अधिकारी बन संपर्क किया था.

Accused in police custody
पुलिस गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 8, 2026 at 7:56 PM IST

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बूंदी: साइबर ठगों ने पुलिस अधिकारी बनकर एक दंपती को ऐसा डराया कि देखते ही देखते बैंक खाते से 49 लाख 20 हजार 200 रुपए निकल गए. ठगों ने पीड़ित को बताया कि उसकी पत्नी के नाम जारी सिम कार्ड का इस्तेमाल अवैध गतिविधियों में हुआ है और उसके बैंक खाते में संदिग्ध रकम आने के कारण उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई हो सकती है. गिरफ्तारी का भय दिखाकर ठगों ने खाते से लाखों रुपए ट्रांसफर करवा लिए. इस मामले में ठगी के मुख्य आरोपी 34 वर्षीय राजेन्द्र पुत्र गणराज निवासी जरखोदा, थाना करवर, बूंदी को गिरफ्तार किया गया है.

खाते की शिकायत ने खोला साइबर ठगी का राज: एसपी अविनाश कुमार शर्मा ने बताया कि आरोपी महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ साइबर थाने में दर्ज 49.20 लाख रुपए के साइबर फ्रॉड के मामले में वांछित था. थाना प्रभारी हरिनारायण शर्मा ने बताया कि लाखेरी थाने में एक खाते से संबंधित शिकायत प्राप्त हुई थी. शिकायत के आधार पर पुलिस ने खाते से जुड़े व्यक्ति की जानकारी जुटानी शुरू की. अनुसंधान कर पुलिस खाताधारक राजेन्द्र तक पहुंची. उसे डिटेन कर पूछताछ की गई, तो सामने आया कि वह महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ साइबर थाने में दर्ज गंभीर साइबर फ्रॉड के मामले में मुख्य आरोपी है. इसके बाद लाखेरी पुलिस ने पिंपरी चिंचवड़ साइबर थाने के अधिकारियों को इसकी सूचना दी. सूचना मिलते ही महाराष्ट्र पुलिस की टीम लाखेरी थाने पहुंची और आरोपी से पूछताछ की. इसके बाद पिंपरी चिंचवड़ साइबर पुलिस ने राजेन्द्र को अपने यहां दर्ज प्रकरण में गिरफ्तार कर लिया.

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ऐसे रची गई ठगी की पूरी साजिश: थाना प्रभारी ने बताया कि महाराष्ट्र पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता को आरोपी और उसके साथियों ने खुद को पुलिस अधिकारी बताकर संपर्क किया था. आरोपियों ने पीड़ित को बताया कि उसकी पत्नी के नाम से जारी सिम कार्ड का इस्तेमाल कथित तौर पर अवैध गतिविधियों में हुआ है. इतना ही नहीं, उसके बैंक खाते में संदिग्ध धनराशि आने की बात कहकर मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई का डर दिखाया गया. आरोपियों ने पीड़ित और उसकी पत्नी को गिरफ्तारी का भय दिखाया. इसी दौरान बैंक खाते से 49 लाख 20 हजार 200 रुपए की साइबर ठगी कर ली गई. घटना के बाद महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ साइबर थाने में प्रकरण दर्ज किया गया.

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गिरफ्तारी से बचने जरखोदा में काट रहा था फरारी: थाना प्रभारी हरीनारायण शर्मा ने बताया कि मामला दर्ज होने के बाद मुख्य आरोपी राजेन्द्र गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने गांव जरखोदा में फरारी काट रहा था. इधर लाखेरी पुलिस को उसके बैंक खाते से संबंधित शिकायत मिली. जांच आगे बढ़ी, तो आरोपी का नाम महाराष्ट्र के साइबर फ्रॉड से जुड़ गया. इसके बाद पुलिस ने उसे डिटेन कर महाराष्ट्र पुलिस को सूचना दी. महाराष्ट्र पुलिस अब आरोपी से साइबर ठगी के नेटवर्क, अन्य साथियों और रकम के लेन-देन को लेकर पूछताछ कर रही है.

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FRAUDSTERS SIPHONED LAKHS FROM AC

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