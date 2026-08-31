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बेटी के होटल में पकड़े जाने का डर दिखाया, खुद को थाना प्रभारी बताकर पिता से ठगे 1.13 लाख

सहरसा: बिहार के सहरसा में साइबर ठगों ने एक पिता को बेटी के दिल्ली होटल में आपत्तिजनक अवस्था में पकड़े जाने का भय दिखाकर 1 लाख 13 हजार 500 रुपये ठग लिए. ठग ने खुद को सदर थाना प्रभारी बताकर दबाव बनाया और अलग-अलग यूपीआई स्कैनर पर रुपये मंगवाए.

सदर थाना प्रभारी बनकर फोन किया: सदर थाना क्षेत्र के पंचवटी चौक में किराए के मकान में रह रहे अरविंद कुमार सिंह को 13 मई 2026 की सुबह करीब 10:30 बजे फोन आया. कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को सदर थाना सहरसा का प्रभारी बताया और कहा कि उनकी बेटी दिल्ली के एक होटल में आपत्तिजनक अवस्था में पकड़ी गई है.

"13 मई, 2026 की सुबह 10:30 बजे कॉल आया और सामने से व्यक्ति ने खुद को सदर थाना सहरसा का प्रभारी बताया और कहा कि मेरी बेटी दिल्ली के एक होटल में आपत्तिजनक अवस्था में पकड़ी गई है."-अरविंद कुमार सिंह, पीड़ित

तत्काल पैसे भेजने का दबाव: ठग ने मामला मैनेज करने और कार्रवाई से बचाने के नाम पर तुरंत 8,500 रुपये भेजने को कहा. बेटी के बारे में यह सुनकर घबराए अरविंद कुमार ने ठग के भेजे यूपीआई स्कैनर पर रकम ट्रांसफर कर दी. इसके बाद ठग लगातार अलग-अलग बहाने बनाकर और पैसे मांगता रहा.

कुल 1.13 लाख रुपये ट्रांसफर: पीड़ित ने पहले 17 हजार रुपये भेजे. फिर अलग-अलग यूपीआई स्कैनर के माध्यम से 40 हजार और 50 हजार रुपये भी भेज दिए. इस तरह साइबर ठगों ने कुल 1 लाख 13 हजार 500 रुपये अपने खातों में मंगवा लिए. अरविंद कुमार मूल रूप से सलखुआ थाना क्षेत्र के बहुरवा गांव के रहने वाले हैं.