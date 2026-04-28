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बरेली में फर्जी आईएएस-पीसीएस बनकर नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी, ममेरी-मौसेरी बहनें गिरफ्तार

बरेली में फर्जी आईएएस-पीसीएस बनकर नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी. ( ETV Bharat )

प्रीति लॉयल ने करीब 2 लाख रुपये बैंक खाते में भेजे, जबकि आदिल खान ने 1.80 लाख रुपये, संतोष कुमार ने 2 लाख रुपये और मुशाहिद अली ने 5.21 लाख रुपये नकद दिए.

जांच में सामने आया कि आरोपियों ने पीड़ितों को अपने घर बुलाकर भरोसा दिलाया और फिर बैंक ट्रांजेक्शन व नकद के जरिए रकम वसूली.

पुलिस के अनुसार, आरोपी महिलाओं ने लंबे समय से खुद को प्रभावशाली अधिकारी बताकर लोगों में भरोसा कायम किया हुआ था. वे दावा करती थीं कि उनकी पहुंच उच्च स्तर तक है और पैसे लेकर किसी को भी सरकारी नौकरी दिला सकती हैं. इसी झांसे में आकर कई युवक उनके संपर्क में आए और ठगी का शिकार बन गए.

बरेली में फर्जी आईएएस-पीसीएस बनकर नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी. (ETV Bharat)

शिकायत मिलने के बाद बारादरी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को रुहेलखंड डेंटल कॉलेज के पास से गिरफ्तार किया और उनके बैंक खातों में जमा करीब 55 लाख रुपये सीज करा दिए.

बरेली: बरेली के बारादरी क्षेत्र में खुद को आईएएस और एडीएम स्तर का अधिकारी बताकर सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है. पुलिस ने ममेरी-मौसेरी बहनों के इस गैंग को गिरफ्तार कर लिया है, जो बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी का लालच देकर उनसे लाखों रुपये ठग रही थीं.

आरोपियों के साथ उनके पिता की भूमिका भी सामने आई है, जो मुलाकात के दौरान मौजूद रहते थे.

गिरोह की महिलाएं फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार कर पीड़ितों को भेजती थीं. ये पत्र राजस्व परिषद लखनऊ के नाम पर बनाए जाते थे और ईमेल, व्हाट्सएप औ डाक के माध्यम से भेजे जाते थे, जिससे पीड़ितों को विश्वास हो जाए. जब युवक जॉइनिंग के लिए लखनऊ पहुंचे, तो वहां अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया कि सभी नियुक्ति पत्र फर्जी हैं, जिसके बाद ठगी का खुलासा हुआ.

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी महिला अपनी गाड़ी पर एडीएम की प्लेट और नीली बत्ती लगाकर घूमती थी, ताकि लोगों पर प्रभाव डाला जा सके. जब पीड़ितों ने पैसे वापस मांगे तो उन्हें धमका कर टाल दिया गया.

पूछताछ में मुख्य आरोपी डॉ. विप्रा शर्मा ने यह भी स्वीकार किया कि उसने खुद आईएएस बनने के लिए कई बार प्रयास किए थे, लेकिन सफल नहीं हो सकी. उसने यह भी दावा किया कि वह आगरा से पीएचडी कर चुकी है और रुहेलखंड यूनिवर्सिटी से डबल एमए किया है, जिसका इस्तेमाल वह लोगों को प्रभावित करने के लिए करती थीं.

क्षेत्राधिकारी पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि बारादरी थाने पर प्राप्त शिकायत के आधार पर पहले दो नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. बाद में, जांच के आधार पर डॉ. विप्रा शर्मा, शिखा पाठक और दीक्षा पाठक को गिरफ्तार किया गया.

उन्होंने बताया कि तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जा रहा है, जहां से आगे की कार्रवाई न्यायालय के आदेश के अनुसार की जाएगी.

फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस गिरोह ने और कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है.