लखनऊ में असली रियाल दिखाकर व्यापारी को चूना लगाया, 2 लाख रुपए लेकर अखबार का बंडल थमाया

लखनऊ: राजधानी के निशातगंज में सऊदी रियाल एक्सचेंज के बहाने एक कॉस्मेटिक व्यापारी से दो लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है. शातिर ठगों ने पहले व्यापारी को दो असली रियाल नोट देकर उसका भरोसा जीता. जब व्यापारी को यकीन हो गया कि करेंसी असली है तो ठगों ने बड़े सौदे के नाम पर उससे दो लाख रुपये नकद हड़प लिए और उसे कपड़ों में लिपटा हुआ अखबार का बंडल थमाकर फरार हो गए. पीड़ित की शिकायत पर वजीरगंज थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. साथ ही पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है.



पुलिस के मुताबिक, निशातगंज सब्जी मंडी स्थित पांचवीं गली निवासी गुल्लू सोनकर पुल के नीचे कॉस्मेटिक की दुकान चलाते हैं. गुल्लू ने पुलिस को बताया कि 14 नवंबर को एक युवक उनकी दुकान पर आया और बताया कि वह कूड़ा बीनता है और उसे कूड़े में सऊदी अरब की करेंसी मिली है.

युवक ने 50-50 रियाल के दो असली नोट दिखाते हुए उन्हें भारतीय करेंसी के बदले बेचने की बात कही. गुल्लू ने उन नोटों की जांच अमीनाबाद के करेंसी एक्सचेंज शॉप पर कराई, जहां उसे नोट बदलकर 2200 रुपये मिल गए. नोट असली निकलने पर गुल्लू ने तुरंत युवक से फोन पर संपर्क किया. अगले दिन युवक ने बताया कि उसके पास 300 रियाल नोट और हैं और सौदे के लिए उसने एसएसपी ऑफिस के पीछे गुल्लू को 2 लाख रुपये लेकर बुलाया.

इसके बाद गुल्लू दो लाख रुपये लेकर मौके पर पहुंचा, जहां युवक अपने एक साथी के साथ था. उसने कपड़े में बंधा हुआ नोटों का बंडल गुल्लू को थमा दिया. जैसे ही गुल्लू बंडल खोलकर देखने लगा, दोनों युवक रुपये लेकर मौके से फरार हो गए. गुल्लू ने पीछा करने की कोशिश की, लेकिन आरोपी भाग निकले. जब गुल्लू ने कपड़े में बंधा बंडल खोला तो उसमें नोटों की जगह अखबार के रोल मिले. पीड़ित ने दोनों मोबाइल नंबरों पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन दोनों नंबर बंद मिले.



वजीरगंज इंस्पेक्टर राजेश त्रिपाठी ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है.