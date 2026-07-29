पीतल को सोना बताकर ठगी करने वाले गिरफ्तार, रायपुर के तीन थानों में दर्ज थे मामले
खुदाई में मिला पुराना सोना बताकर पीतल बेचने वाले ठगों को पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 29, 2026 at 7:16 PM IST|
Updated : July 29, 2026 at 7:33 PM IST
रायपुर : रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के राजेंद्र नगर डीडी नगर और तेलीबांधा थाने में ठगी के मामलों का पुलिस ने खुलासा किया है. ठगी के इस मामले में पुलिस ने 2 महिला सहित 3 आरोपियों को मुंबई से गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपी खुदाई में मिला पुराना सोना बताकर पीतल का हार बेचकर लोगों से ठगी करते थे. रायपुर के इन तीन थाना क्षेत्र में आरोपियों ने लगभग साढे 22 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया था. पुलिस ने इन तीन आरोपियों को मुंबई से गिरफ्तार किया है. पकड़े गए तीनों आरोपी उत्तर प्रदेश के कानपुर निवासी हैं. जो पिछले तीन साल से इस तरह का गिरोह बनाकर लोगों को ठगने का काम करते थे.
कौन था मास्टरमाइंड ?
मुख्य आरोपी शंभू राय घूम घूमकर रत्न बेचने का काम करता था. असली सोने का सैंपल दिखाकर पीड़ितों को अपने झांसे में लिया करता था. इसके बाद उन्हें असली सोने के बजाय पीतल पकड़ा दिया जाता था. पकड़े गए आरोपियों ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि दिल्ली के करोल बाग से पीतल खरीद कर लाया करते थे. देश भर में करोड़ों रुपए की ठगी की जानकारी पुलिस को मिली है. जिस पर पुलिस जांच कर रही है. पकड़े गए तीन आरोपियों में शंभू राय, गीता गुजराती और शांति गुजराती शामिल है.
रायपुर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से लोगों से अपील की जा रही है कि घूमते फिरते किसी भी अनजान आदमी से गोल्ड या फिर दूसरी तरह की चीज ना खरीदें. सतर्क और सावधान रहें. इस तरह के झांसे में ना आए.
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