ETV Bharat / state

पीतल को सोना बताकर ठगी करने वाले गिरफ्तार, रायपुर के तीन थानों में दर्ज थे मामले

खुदाई में मिला पुराना सोना बताकर पीतल बेचने वाले ठगों को पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार किया है.

Fraudsters arrested
पीतल को सोना बताकर ठगी करने वाले गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 29, 2026 at 7:16 PM IST

|

Updated : July 29, 2026 at 7:33 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर : रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के राजेंद्र नगर डीडी नगर और तेलीबांधा थाने में ठगी के मामलों का पुलिस ने खुलासा किया है. ठगी के इस मामले में पुलिस ने 2 महिला सहित 3 आरोपियों को मुंबई से गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपी खुदाई में मिला पुराना सोना बताकर पीतल का हार बेचकर लोगों से ठगी करते थे. रायपुर के इन तीन थाना क्षेत्र में आरोपियों ने लगभग साढे 22 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया था. पुलिस ने इन तीन आरोपियों को मुंबई से गिरफ्तार किया है. पकड़े गए तीनों आरोपी उत्तर प्रदेश के कानपुर निवासी हैं. जो पिछले तीन साल से इस तरह का गिरोह बनाकर लोगों को ठगने का काम करते थे.




कौन था मास्टरमाइंड ?

मुख्य आरोपी शंभू राय घूम घूमकर रत्न बेचने का काम करता था. असली सोने का सैंपल दिखाकर पीड़ितों को अपने झांसे में लिया करता था. इसके बाद उन्हें असली सोने के बजाय पीतल पकड़ा दिया जाता था. पकड़े गए आरोपियों ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि दिल्ली के करोल बाग से पीतल खरीद कर लाया करते थे. देश भर में करोड़ों रुपए की ठगी की जानकारी पुलिस को मिली है. जिस पर पुलिस जांच कर रही है. पकड़े गए तीन आरोपियों में शंभू राय, गीता गुजराती और शांति गुजराती शामिल है.

Fraud-related item including cash recovered
कैश समेत ठगी का सामान बरामद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
नकली सोना को बताते थे असलीक्राइम एंड साइबर DCP स्मृतिक राजनाला ने बताया कि "रायपुर के न्यू राजेंद्र नगर थाने में फरवरी महीने में एक मामला सामने आया कि एक महिला और एक पुरुष दोनों मिलकर फर्जी सोना ठगी करने का मामला दिखाई पड़ा. बड़े-बड़े हार को असली सोना बताकर ठगी की वारदात को अंजाम देते थे. शुरू में एक छोटा टुकड़ा देते थे जिसमें टेस्टिंग के बाद वह असली सोना होता था. लेकिन बाद में पीड़ित बड़ा हार की खरीदी करते थे और टेस्टिंग के बाद पता चलता था कि वह असली सोना ना होकर नकली सोना है."
पीतल को सोना बताकर ठगी करने वाले गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
दो थानों में दर्ज हुआ मामलापहला मामला राजेंद्र नगर थाने में फरवरी में ढाई लाख की ठगी का दर्ज किया गया. ठगी करने के बाद फिर से गिरोह जून में रायपुर आया. जून में दो थाना क्षेत्र में रिपोर्ट दर्ज हुई जिसमें डीडी नगर और तेलीबांधा थाना में 10-10 लाख की ठगी का मामला था. इस तरह से ठग साढ़े 22 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिए थे. बड़ा हार दिखाकर उन्हें ठग लेते थे. आरोपी मुंबई में भी ठगी की वारदात को अंजाम देने गए थे. तभी रायपुर पुलिस ने उन्हें मुंबई से गिरफ्तार किया है. जिसमें शंभू राय नाम का एक पुरुष आरोपी और दो महिला आरोपी भी इस मामले में शामिल है.
Fraudsters arrested
रायपुर के तीन थानों में दर्ज थे मामले (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 9 लाख रुपए कैश बरामद करने के साथ ही कुछ चांदी के सिक्के भी बरामद किए गए हैं. इस तरह से कुल 12 लाख रुपए का सामान आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने बरामद किया है. पकड़े गए तीनों आरोपी उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले हैं. बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश सहित छत्तीसगढ़ में इस तरह की ठगी की घटना किए हैं- स्मृतिक राजनाला, DCP क्राइम एंड साइबर




रायपुर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से लोगों से अपील की जा रही है कि घूमते फिरते किसी भी अनजान आदमी से गोल्ड या फिर दूसरी तरह की चीज ना खरीदें. सतर्क और सावधान रहें. इस तरह के झांसे में ना आए.

नाबालिग गाड़ी चालकों पर दुर्ग पुलिस की सख्ती, स्कूल समेत कई जगह चेकिंग अभियान, पालकों को थाने बुलाया गया

बाघ की खाल समेत तीन आरोपी गिरफ्तार, एमपी के वाइल्ड क्राइम ब्यूरो की टीप पर एक्शन

कांकेर के केवटी लैंपस में खाद वितरण में कथित अव्यवस्था को लेकर किसानों का चक्का जाम

Last Updated : July 29, 2026 at 7:33 PM IST

TAGGED:

PASSING OFF BRASS AS GOLD
ठगी करने वाले गिरफ्तार
पीतल को सोना बताकर ठगी
CASES REGISTERED AT RAIPUR
FRAUDSTERS ARRESTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.