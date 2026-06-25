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शादी का झांसा देकर फंसाया, ट्रेंडिंग के नाम पर युवती ने ठगे ₹39.62 लाख, मुकदमा दर्ज

देहरादून: ऋषिकेश निवासी एक युवक को शादी का झांसा देकर साइबर ठगों ने 39.62 लाख रुपए ठग लिए. युवक की मुलाकात एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर खुद को लंदन में रहना बताने वाली महिला से हुई थी. दोस्ती के बाद युवती ने उसे ऑनलाइन ट्रेडिंग में मोटा मुनाफा कमाने का लालच दिया और धीरे-धीरे लाखों रुपए निवेश करवाया. जब युवक ने अपने पैसे निकालने चाहे तो उससे करोड़ों के फर्जी मुनाफे के नाम पर भारी-भरकम कमीशन और अन्य शुल्क वसूले गए. युवक ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन देहरादून में मुकदमा दर्ज कराया है.

जानकारी के अनुसार ऋषिकेश निवासी 31 वर्षीय युवक ने साइबर थाने में दर्ज कराई. शिकायत में बताया कि उसकी मुलाकात मार्च 2026 में एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर अंजलि कृष्णन नाम की महिला से हुई थी. महिला ने खुद को लंदन में फैशन कारोबार से जुड़ा बताया और बाद में बातचीत व्हाट्सएप पर शुरू हो गई. कुछ समय बाद उसने अभिषेक को 'अपहोल्ड इंड एक्सचेंज' नामक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में निवेश करने के लिए प्रेरित किया.

शुरुआत में 16 अप्रैल को 10 हजार रुपए और 17 अप्रैल को 28 हजार रुपए निवेश करने पर उसे मुनाफे के साथ रकम वापस भी मिली. जिससे उसका भरोसा बढ़ गया. उसके बाद 19 अप्रैल को अभिषेक ने 93 हजार रुपए का बड़ा निवेश किया. इसके बाद ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर उसे करीब 1.5 करोड़ रुपए का लाभ दिखाया गया. जब उसने रकम निकालने की कोशिश की तो 30 प्रतिशत कमीशन जमा करने की शर्त रखी गई. ठगों के झांसे में आकर अभिषेक और उसके परिवार ने अलग-अलग बैंक खातों से कुल 38.31 लाख रुपए कमीशन के रूप में जमा कर दिए.

पीड़ित का आरोप है कि रकम जमा करने के बाद भी भुगतान नहीं मिला और ठगों ने 30 लाख रुपए अतिरिक्त देकर वीआईपी अकाउंट एक्टिव कराने की मांग कर दी. अभिषेक ने बताया कि कथित युवती ने वीडियो कॉल पर उसकी मां से भी बात की और उससे शादी करने का भरोसा दिलाकर निवेश के लिए राजी किया.

एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया कि, पीड़ित की शिकायत के आधार पर साइबर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस अब व्हाट्सएप नंबरों, बैंक खातों और ट्रांजेक्शन डिटेल्स के आधार पर साइबर गिरोह की तलाश में जुटी है.

विदेश भेजने के नाम पर ठगी: उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में विदेश भेजने के नाम पर लाखों रुपए की कथित ठगी का मामला सामने आया है. गदरपुर निवासी एक व्यक्ति ने एक वीजा एवं इमिग्रेशन एजेंसी के संचालक पर विदेश भेजने के नाम पर लाखों रुपए लेने और बाद में रकम वापस न करने का आरोप लगाया है. पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.