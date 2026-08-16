ETV Bharat / state

लाखों की धोखाधड़ी करने वाला ठग लुधियाना से अरेस्ट, दून पुलिस ने किया कमाल

आरोपी वाहनों को किराए पर लगाने का झांसा देकर लाखों की ठगी करता था.

DEHRADUN POLICE
लुधियाना से ठग गिरफ्तार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 16, 2026 at 10:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: लोगों को भरोसे में लेकर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को राजपुर थाना पुलिस ने पंजाब के लुधियाना से गिरफ्तार किया है. आरोपी पर वाहनों को किराए पर लगाने का झांसा देकर करीब 45 लाख रुपए लेने और वाहन वापस नहीं करने का आरोप हैं. साथ ही क्रेटा कार बेचने के नाम पर 9.50 लाख रुपए की धोखाधड़ी का भी मुकदमा दर्ज है.

13 मार्च 2026 को रिंग रोड निवासी अनिल कुमार ने थाना राजपुर में शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें बताया आदर्श वीर धवन ने उनके और उनके साथियों के वाहनों को किराए पर लेकर आगे किराए पर लगाने का भरोसा दिया. आरोपी ने विश्वास में लेकर उनसे करीब 45 लाख रूपए ले लिए. काफी समय बीतने के बाद न तो वाहन लौटाए और न ही रकम वापस की. पैसे और वाहन मांगने पर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है. पीड़ित की शिकायत के आधार पर आरोपी आदर्श वीर धवन के खिलाफ थाना राजपुर में मुकदमा दर्ज किया गया था.

वहीं, 16 जुलाई 2026 को यातायात पुलिस कार्यालय देहरादून के देवकुश ने भी आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि आदर्श वीर धवन ने अपनी क्रेटा कार बेचने के नाम पर उनसे 9.50 लाख रुपए लिए. बाद में न तो वाहन उनके नाम ट्रांसफर कराया और न ही रकम वापस की. इस मामले में राजपुर थाने में मुकदमा अपराध संख्या 158/2026, धारा 316(2) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था.

आरोपी की गिरफ्तारी के लिए थाना राजपुर स्तर से टीम का गठन किया. जिसके बाद राजपुर पुलिस ने साक्ष्य जुटाने के साथ आरोपी के संभावित ठिकानों पर दबिश दी. लगातार फरार रहने पर पुलिस ने न्यायालय से आरोपी के गिरफ्तारी वारंट भी प्राप्त किए. थाना राजपुर प्रभारी पीड़ी भट्ट ने बताया पुलिस टीम ने मैनुअल पुलिसिंग के जरिए आरोपी की लोकेशन का पता लगाया. इसके बाद 16 अगस्त को राजपुर पुलिस ने फरार आरोपी आदर्श वीर धवन निवासी नई बस्ती, विवेक विहार, राजपुर, देहरादून को सीएससी सेंटर, लुधियाना, पंजाब से गिरफ्तार किया.

पढ़ें- देहरादून के पॉश इलाके में दिनदहाड़े चेन स्नेचिंग, बिना नंबर प्लेट स्कूटी सवार बदमाश ने बुजुर्ग महिला को बनाया निशाना

पढ़ें- देहरादून में पुलिस की हिरासत में बांग्लादेशी महिला, पति के साथ चला रही थी दुकान

TAGGED:

देहरादून क्राइम न्यूज
लुधियाना से ठग गिरफ्तार
देहरादून पुलिस
THUG ARRESTED FROM LUDHIANA
DEHRADUN POLICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.