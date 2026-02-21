ETV Bharat / state

यूपी में युवाओं से नौकरी के नाम पर 85.60 लाख रुपये की ठगी, कानपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार

कल्याणपुर थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि 25 हजार के इनामी सतनाम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है.

Photo Credit: ETV Bharat
25 हजार के इनामी सतनाम सिंह 3 साल से फरार था. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 21, 2026 at 6:54 PM IST

कानपुर: कल्याणपुर थाना पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले शातिर अपराधी सतनाम सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. पकड़ा गया आरोपी पिछले तीन साल से फरार चल रहा था. वह लोकेशन बदलकर चकमा दे रहा था. कल्याणपुर थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि उस पर 25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था. आरोपी को जेल भेज दिया गया है.

लखनऊ के जानकीपुरम से हुई गिरफ्तारी: कल्याणपुर पुलिस की कई टीमें लंबे समय से शातिर सतनाम सिंह की तलाश में जुटी थी. कल्याणपुर थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी अपनी लोकेशन लगातार बदल रहा था, ताकि पुलिस की पकड़ में न आए. मुखबिर की सूचना और सर्विलांस टीम की मदद से पुलिस ने शनिवार को उसे लखनऊ के जानकीपुरम इलाके से दबोच लिया.

नगर निगम में नौकरी का झांसा देकर ठगी: ठगी के इस खेल का खुलासा तब हुआ जब नौबस्ता के पशुपति नगर निवासी एके. बाजपेई ने साल 2023 में सतनाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. बाजपेई की तहरीर के मुताबिक, सतनाम सिंह ने साल 2020 में सरकार में ऊंची पहुंच होने का हवाला दिया था. उसने कहा था कि वह कई युवाओं को नगर निगम में सरकारी नौकरी दिलवा सकता है.

बेरोजगार युवाओं ने दिए थे 85.60 लाख रुपये: बाजपेई की बातों पर भरोसा करके कई बेरोजगार युवाओं की नौकरी के लिए उसे कुल 85.60 लाख रुपये दे दिए. विश्वास जीतने के लिए आरोपी ने युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर भी बांटे, लेकिन जब वे दफ्तर पहुंचे तो पता चला कि सभी लेटर फर्जी थे.

कई जिलों पर फैला था नेटवर्क: जब पीड़ितों ने सतनाम से अपने पैसे वापस मांगे, तो उसने पहले तो टालमटोल की और फिर अचानक गायब हो गया. सतनाम सिंह के खिलाफ कुशीनगर सहित राज्य के कई अन्य जिलों में भी धोखाधड़ी के केस दर्ज हैं. वह अलग-अलग शहरों में इसी तरह युवाओं को अपना शिकार बना चुका था. पुलिस को शक है कि उसके कुछ अन्य साथी भी इस फर्जीवाड़े में उसकी मदद कर रहे थे.

तीन साल से फरार था सतनाम सिंह: कल्याणपुर थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी सतनाम सिंह करीब तीन साल से फरार था और उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था. उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और कानूनी कार्रवाई के बाद जेल भेज दिया गया है. जल्द ही इस गिरोह के अन्य सदस्यों की भी पहचान कर उनके खिलाफ करवाई की जाएगी.

