ETV Bharat / state

दादी का ATM लेकर गया पोता, ठग ने बदला कार्ड, उड़ा ली हजारों की रकम

हरिद्वार: कनखल थाना क्षेत्र में एटीएम फ्रॉड का एक मामला सामने आया है. यहां शातिर ठग ने धोखे से एटीएम कार्ड बदलकर खाताधारक के खाते से 58 हजार 500 रुपये निकाल लिए. आरोप है कि अपनी दादी का एटीएम कार्ड लेकर पैसे निकालने गए पोते का एटीएम कार्ड ठग ने बदला. फिर लगातार पैसे निकालता रहा. पैसे कटने के मैसेज आने पर महिला को ठगी का पता चला. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. घटना के बाद से क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है.

रमा विहार कॉलोनी जमालपुर कला निवासी कमलेश चौधरी पत्नी चेतन सिंह ने कनखल थाने में तहरीर दी है. उन्होंने बताया कि 13 नवंबर की शाम करीब साढ़े पांच बजे उन्होंने अपने पोते सक्षम पुत्र विजय सिंह को पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम कार्ड देकर रुपये निकालने के लिए एचडीएफसी बैंक के एटीएम भेजा था. एटीएम मशीन में कार्ड डालने के बावजूद रुपये नहीं निकले.