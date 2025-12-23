दादी का ATM लेकर गया पोता, ठग ने बदला कार्ड, उड़ा ली हजारों की रकम
हरिद्वार में एटीएम फ्रॉड का मामला सामने आया, ठग ने सफाई से एटीएम कार्ड बदल दिया, पैसे कटने का मैसेज आने पर चला पता
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 23, 2025 at 8:48 AM IST
हरिद्वार: कनखल थाना क्षेत्र में एटीएम फ्रॉड का एक मामला सामने आया है. यहां शातिर ठग ने धोखे से एटीएम कार्ड बदलकर खाताधारक के खाते से 58 हजार 500 रुपये निकाल लिए. आरोप है कि अपनी दादी का एटीएम कार्ड लेकर पैसे निकालने गए पोते का एटीएम कार्ड ठग ने बदला. फिर लगातार पैसे निकालता रहा. पैसे कटने के मैसेज आने पर महिला को ठगी का पता चला. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. घटना के बाद से क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है.
रमा विहार कॉलोनी जमालपुर कला निवासी कमलेश चौधरी पत्नी चेतन सिंह ने कनखल थाने में तहरीर दी है. उन्होंने बताया कि 13 नवंबर की शाम करीब साढ़े पांच बजे उन्होंने अपने पोते सक्षम पुत्र विजय सिंह को पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम कार्ड देकर रुपये निकालने के लिए एचडीएफसी बैंक के एटीएम भेजा था. एटीएम मशीन में कार्ड डालने के बावजूद रुपये नहीं निकले.
इसी दौरान वहां मौजूद एक अज्ञात व्यक्ति ने मदद का झांसा देकर एटीएम कार्ड बदल लिया. मासूम पोते को इसका आभास तक नहीं हुआ. वह बिना रुपये लिए घर लौट आया. कुछ देर बाद ही ठग ने बदले गए कार्ड के जरिए खाते से रुपये निकाल लिए. उसी दिन शाम करीब छह बजे उनके मोबाइल फोन पर खाते से रुपये निकलने का संदेश आया, लेकिन वह उस समय संदेश नहीं देख सकीं. अगले दिन 14 नवंबर की सुबह करीब 9:03 बजे फिर से खाते से रुपये निकासी का मैसेज आने पर उन्हें अनहोनी की आशंका हुई. बैंक खाते की जानकारी लेने पर पता चला कि कुल 58 हजार 500 रुपये निकाल लिए गए हैं.
आरोप है कि अज्ञात व्यक्ति ने एटीएम कार्ड बदलकर सुनियोजित तरीके से ठगी की वारदात को अंजाम दिया. इसके बाद उन्होंने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी. कनखल थाना प्रभारी मनोहर सिंह रावत ने बताया कि तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. जल्द ही आरोपी की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी.
ये भी पढ़ें: मंगलौर में सांसी गैंग का ठग गिरफ्तार, 27 एटीएम कार्ड बरामद, ऐसे बनाता था शिकार