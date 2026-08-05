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केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का फर्जी निजी सचिव गिरफ्तार, कैदी के तबादले की साजिश नाकाम

जेल प्रशासन को हुआ संदेह: बातचीत का तरीका और आदेश देने का अंदाज ऐसा था कि पहली नजर में मामला आधिकारिक प्रतीत हो सकता था लेकिन जेल प्रशासन को इस पर संदेह हुआ. अधिकारियों ने मामले का सत्यापन शुरू किया. इसके लिए केंद्रीय मंत्री के वास्तविक निजी सचिव से संपर्क किया गया. पूछताछ के दौरान उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि उनकी ओर से इस प्रकार का कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है और न ही किसी अधिकारी को इस संबंध में फोन किया गया है.

क्या है मामला?: पुलिस के अनुसार घटना 4 अगस्त की दोपहर करीब 3:50 बजे की है. सचिवालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत जेल विभाग को एक फोन कॉल प्राप्त हुआ. कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह का निजी सचिव बताते हुए भागलपुर जेल में बंद एक कैदी को तत्काल बेऊर जेल स्थानांतरित करने का निर्देश दिया.

पटना: राजधानी पटना में केंद्रीय मंत्री के नाम का दुरुपयोग कर जेल प्रशासन को गुमराह करने की कोशिश का मामला सामने आया है. एक शातिर युवक ने खुद को केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का निजी सचिव बताकर भागलपुर मंडल कारा में बंद एक कैदी को तत्काल पटना के बेऊर केंद्रीय कारा स्थानांतरित करने का निर्देश देने की कोशिश की. हालांकि जेल प्रशासन की सतर्कता और पुलिस की त्वरित कार्रवाई के कारण यह साजिश सफल नहीं हो सकी.

अरवल का रहने वाला है आरोपी: इसके बाद यह स्पष्ट हो गया कि किसी ने मंत्री के नाम का गलत इस्तेमाल कर प्रशासन को भ्रमित करने की कोशिश की है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पटना पुलिस तत्काल सक्रिय हुई. तकनीकी सर्विलांस और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पहचान अरवल जिले के मेहंदिया निवासी धीरज कुमार के रूप में की गई.

आरोपी गिरफ्तार: पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी के खिलाफ सचिवालय थाने में विभिन्न सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस उससे पूछताछ कर यह जानने का प्रयास कर रही है कि वह किस उद्देश्य से कैदी का स्थानांतरण कराना चाहता था और इसके पीछे उसकी वास्तविक मंशा क्या थी? पटना की सेंट्रल एसपी ममता कल्याणी ने बताया कि धीरज कुमार पहले भी कई बार खुद को जज, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और मंत्रियों का निजी सचिव बताकर सरकारी अधिकारियों को फर्जी फोन कॉल कर चुका है.

"प्रारंभिक जांच में आरोपी के बारे में कई अहम जानकारियां सामने आई हैं. धीरज कुमार पहले भी कई बार खुद को जज, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और मंत्रियों का निजी सचिव बताकर सरकारी अधिकारियों को फर्जी फोन कॉल कर चुका है. पुलिस उसके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसने इस तरह की घटनाओं को पहले किन-किन स्थानों पर अंजाम दिया है."- ममता कल्याणी, एसपी, पटना सेंट्रल

पुलिस इस मामले को केवल एक फर्जी कॉल तक सीमित मानकर नहीं चल रही है. जांच इस पहलू पर भी की जा रही है कि कहीं आरोपी किसी संगठित गिरोह के लिए तो काम नहीं कर रहा था. यह भी खंगाला जा रहा है कि बेऊर और भागलपुर जेल से जुड़े किसी अपराधी या नेटवर्क का इस पूरे घटनाक्रम से कोई संबंध तो नहीं है?

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