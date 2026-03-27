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करनाल में शातिर ठग गिरफ्तार, केंद्रीय गृह मंत्रालय के फर्जी आयोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर करता था ठगी

करनाल: निसिंग थाना क्षेत्र से चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां पुलिस ने शातिर ठग को गिरफ्तार किया. आरोपी खुद को केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कथित आयोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताकर लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम देता था. 26 मार्च को गांव ब्रास के मंदिर में धार्मिक कार्यक्रम के दौरान उसके VIP आगमन की सूचना ने पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया. पुलिस जब सुरक्षा व्यवस्था के लिए पहुंची, तो वहीं से शक की शुरुआत हुई.

बत्ती-हूटर और कमांडो वर्दी से बना रहा था दबदबा: मौके पर एक गाड़ी पर लगी बत्ती और हूटर, साथ में कमांडो वर्दी में खड़ा गनमैन. ये सब देखकर पुलिस को मामला संदिग्ध लगा. आमतौर पर इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था केवल अधिकृत सरकारी VIP को ही मिलती है. यहीं से पुलिस ने सख्ती से पूछताछ शुरू की.

पूछताछ में टूटा VIP का भ्रम: खुद को VIP बताने वाला रिंकू सैनी पहले तो पुलिस सुरक्षा का दावा करता रहा, लेकिन जब उसके साथ खड़े गनमैन से पूछताछ हुई, तो उसने खुद को निजी गनमैन बताया. इसके बाद पूरा खेल सामने आने लगा और पुलिस ने गहराई से जांच शुरू की.

करनाल में शातिर ठग गिरफ्तार (Etv Bharat)

कई जिलों में फैला ठगी का जाल: जांच में सामने आया कि बीबीपुर जाटान का रहने वाला रिंकू सैनी पहले से ही ठगी के कई मामलों में शामिल रहा है. अंबाला, कैथल, जींद, करनाल समेत कई जिलों में उसके खिलाफ केस दर्ज हैं. यहां तक कि उड़ीसा में भी वो VIP बनकर एस्कॉर्ट की मांग कर चुका है. उसका तरीका एक ही था. पहले रौब जमाओ, फिर भरोसा जीतकर ठगी करो.

इवेंट के नाम पर भी लोगों को लगाया चूना: करनाल में पंजाबी सिंगर बबू मान के नाम पर आयोजित एक कार्यक्रम में भी टिकट के नाम पर ठगी का मामला सामने आया. शो से पहले ही कलाकार के घायल होने का बहाना बनाकर कार्यक्रम रद्द कर दिया गया और पैसा हजम.

हर जगह बदलता था पहचान, बनता था सरकारी चेहरा: समालखा में एक शोरूम उद्घाटन के दौरान भी आरोपी ने खुद को सरकारी प्रतिनिधि बताकर लोगों को प्रभावित किया. वो हर जगह अपनी पहचान बदलता और सरकारी रौब दिखाकर विश्वास जीतता था.