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फिरोजाबाद में खुद को दारोगा बताकर ठगी करने वाला जालसाज गिरफ्तार

फिरोजाबाद: खुद को पुलिस का दरोगा बताकर लोगों से ठगी करने वाला एक जालसाज को फिरोजाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी पर विभिन्न जनपदों में 24 मुकदमे भी दर्ज है. पुलिस की तरफ से इस जालसाज पर 25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित था. कुछ दिन पहले ही आरोपी ने एक ग्रामीण से चेकिंग के नाम पर उससे गोल्ड ज्वेलरी और नगदी हड़प ली थी.

सीओ शिकोहाबाद अम्बरीष कुमार ने बताया कि 27 जून को सिरसागंज थाना क्षेत्र निवासी सुभाष चंद्र के साथ जालसाजी की एक घटना हुई थी. सुभाष जब सुबह सात बजे एक मरीज होम से रेलवे स्टेशन की तरफ पैदल जा रहे थे तो अपाचे गाड़ी सवार एक व्यक्ति ने उन्हें रोका. उस व्यक्ति ने खुद को पुलिस का दरोगा बताया और बाइक पर बैठा लिया. थोड़ी दूर चलकर सुभाष से सोने की अंगूठी, टॉप्स और पांच हजार रुपये की नगदी लेकर फरार हो गया.

इस घटना की एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की. जांच पड़ताल के दौरान आरोपी की पहचान जनपद इटावा के थाना क्षेत्र जसवंत नगर निवासी शेषपाल के रूप में हुई. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

सीओ ने बताया कि आरोपी के खिलाफ विभिन्न थानों में 24 मुकदमे दर्ज है और वह पेशेवर क्रिमिनल है. आरोपी के पर 25 हजार का इनाम भी घोषित है. आरोपी के कब्जे से पीली धातु की अंगूठी और टॉप्स,पांच हजार की नगदी के अलावा बगैर नंबर की अपाचे बाइक,असलाह भी बरामद हुए है.