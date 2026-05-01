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'ED डायरेक्टर' बन DM को 'ठगने' वाला जालसाज गिरफ्तार, चीफ जस्टिस के नाम से DGP को भी किया था फोन

पटना: बिहार में बड़े अधिकारियों को निशाना बनाकर ठगी और ब्लैकमेलिंग करने वाले एक शातिर जालसाज को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. भोजपुर के जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया को खुद को 'ईडी डायरेक्टर' बताकर ठगने की कोशिश करने वाला आरोपी अभिषेक अग्रवाल उर्फ अभिषेक भोपलका को एसटीएफ, पटना और आरा पुलिस की संयुक्त टीम ने पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र से दबोच लिया. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को आगे की पूछताछ के लिए आरा पुलिस अपने साथ ले गई है.

'ईडी डायरेक्टर' बनकर किया था फोन: पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी अभिषेक अग्रवाल ने भोजपुर डीएम को अपने प्रभाव में लेने के उद्देश्य से कई बार फोन कॉल किए. वह खुद को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का वरिष्ठ अधिकारी बताकर प्रशासनिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था. हालांकि, डीएम कार्यालय को उसकी गतिविधियों पर संदेह हुआ. इसके बाद कार्यालय के कर्मी रोहित कुमार ने 28 अप्रैल को नवादा थाना (भोजपुर) में प्राथमिकी दर्ज कराई.

लगातार बदल रहा था ठिकाना: मामला दर्ज होते ही विशेष कार्य बल (एसटीएफ) और स्थानीय पुलिस सक्रिय हो गई. जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था, जिससे उसकी गिरफ्तारी में कठिनाई आ रही थी. तकनीकी निगरानी के आधार पर उसकी लोकेशन पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र में ट्रेस की गई. इसके बाद पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया.

मामले में भोजपुर के नवादा थाना में आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की कई धाराओं और आईटी एक्ट की दो धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. इसमें जबरन वसूली (एक्सटॉर्शन) से संबंधित धारा भी शामिल है. बताया जाता है कि आरोपी पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र स्थित अजय नीलायन अपार्टमेंट का निवासी है. प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि अभिषेक अग्रवाल पहले भी इस तरह के गंभीर जालसाजी के मामलों में संलिप्त रहा है और उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि रही है.

डीजीपी को भी कॉल किया था: पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, वर्ष 2022 में भी आरोपी ने खुद को पटना हाईकोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश बताकर तत्कालीन बिहार डीजीपी को कॉल किया था. उस दौरान उसने व्हाट्सएप कॉल और सामान्य कॉल के माध्यम से डीजीपी पर प्रशासनिक निर्णयों को प्रभावित करने का दबाव बनाया था. जानकारी के अनुसार, आरोपी ने गया के तत्कालीन एसपी आदित्य कुमार के पक्ष में फैसले लेने के लिए दबाव डालने की कोशिश की थी.