ठग ने अजमेर कलेक्टर की नकली WhatsApp ID बनाई, अधिकारियों को मैसेज भेज की पैसे की डिमांड, ऐसे हुआ खुलासा

कलेक्टर लोक बंधु ने अधिकारियों, कार्मिकों और आमजन के लिए सतर्क रहने की अपील जारी की है.

अजमेर कलेक्टर लोकबंधु
अजमेर कलेक्टर लोकबंधु (ETV Bharat Ajmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 3, 2026 at 1:29 PM IST

2 Min Read
अजमेर: ठग अजमेर कलेक्टर लोकबंधु के नाम और फोटो व्हाट्सएप पर लगाकर साइबर ठगी की कोशिश कर रहे हैं. इंटरनेशनल नंबर से जिले के अधिकारियों को मैसेज भेज कर ठगों ने पैसे की डिमांड की है. अजमेर जिला कलेक्टर के सामने जब यह मामला आया तो उन्होंने तत्काल आमजन से सजग रहने की अपील की है. इसके अलावा अजमेर कलेक्टर लोकबंधु ने एसपी वंदिता राणा से मामले में जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

अजमेर जिला प्रशासन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कलेक्टर की फोटो और नाम से बने व्हाट्सएप अकाउंट से विभिन्न विभागों के कई अधिकारियों के पास मैसेज आता है. मैसेज में ठग पैसे की डिमांड कर रहा है. अधिकारियों को जब दाल में काला लगा तो उन्होंने तुरंत अजमेर कलेक्टर को मामले की जानकारी दी. कलेक्टर ने जब अपना फर्जी अकाउंट देखा तो वह भी सकते में आ गए. कोई ठगी का शिकार न बने, इसलिए कलेक्टर लोक बंधु ने तत्काल अधिकारियों, कार्मिकों और आमजन के लिए सतर्क रहने की अपील जारी की है.

अजमेर कलेक्टर लोकबंधु ने बताया कि मंगलवार सुबह कुछ जिले के अधिकारियों ने उन्हें बताया कि उनकी फोटो लगाकर एक फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाया गया है. इंटरनेशनल नंबर से ये फर्जी अकाउंट बनाया गया है. फर्जी अकाउंट पर जिला कलेक्टर का नाम और फोटो भी लगा है. उस फर्जी अकाउंट से उनसे पैसों की डिमांड की गई है.

कलेक्टर लोकबंधु ने बताया कि मामले के सामने आते ही उन्होंने तत्काल अपील जारी की है ताकि अधिकारी, कार्मिक और आमजन सतर्क रहें. अपील के साथ यह भी आग्रह किया गया है कि यदि किसी को भी उनके नाम से व्हाट्सएप पर मैसेज या कॉल आता है तो उसे ब्लॉक कर दें और तत्काल सूचित करें. अजमेर एसपी वंदिता राणा को मामले की पूरी जानकारी दी गई है.

