ETV Bharat / state

100 करोड़ की ठगी कर 1 करोड़ की करवाई FD, दो महंगी गाड़ियां खरीदी, 2 गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: प्रॉपर्टी और यूएसटीडी (क्रिप्टो करेंसी) में निवेश के नाम पर 100 करोड़ रुपए की ठगी के मुख्य आरोपी और उसके सहयोगी को सोडाला थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों के खिलाफ सोडाला थाने के अलावा कई अन्य थानों में भी मुकदमे दर्ज हैं. ठगी की रकम में से उनके द्वारा करवाई गई एक करोड़ रुपए की बैंक एफडी को पुलिस ने फ्रीज करवाया है. जबकि करीब 1.25 करोड़ रुपए के दो वाहन जब्त किए हैं. इनमें एक लग्जरी कार और महंगी पॉवर बाइक शामिल हैं. सोडाला थानाधिकारी मनोज बेरवाल ने बताया कि बढ़ारणों की ढाणी (जयपुर) निवासी मोहित कालोया और चितवाड़ी (जयपुर) निवासी घनश्याम कंदोल को गिरफ्तार किया गया है. दोनों आपस में रिश्तेदार हैं.