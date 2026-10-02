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100 करोड़ की ठगी कर 1 करोड़ की करवाई FD, दो महंगी गाड़ियां खरीदी, 2 गिरफ्तार

जयपुर की सोडाला थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी और सहयोगी को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से दो महंगी गाड़ियां बरामद की हैं.

Accused in police custody
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 2, 2026 at 8:00 PM IST

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जयपुर: प्रॉपर्टी और यूएसटीडी (क्रिप्टो करेंसी) में निवेश के नाम पर 100 करोड़ रुपए की ठगी के मुख्य आरोपी और उसके सहयोगी को सोडाला थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों के खिलाफ सोडाला थाने के अलावा कई अन्य थानों में भी मुकदमे दर्ज हैं. ठगी की रकम में से उनके द्वारा करवाई गई एक करोड़ रुपए की बैंक एफडी को पुलिस ने फ्रीज करवाया है. जबकि करीब 1.25 करोड़ रुपए के दो वाहन जब्त किए हैं. इनमें एक लग्जरी कार और महंगी पॉवर बाइक शामिल हैं. सोडाला थानाधिकारी मनोज बेरवाल ने बताया कि बढ़ारणों की ढाणी (जयपुर) निवासी मोहित कालोया और चितवाड़ी (जयपुर) निवासी घनश्याम कंदोल को गिरफ्तार किया गया है. दोनों आपस में रिश्तेदार हैं.

एक परिवादी से 5.55 करोड़ की ठगी : उन्होंने बताया, परिवादी ऋषि मेहता ने जयपुर के सोडाला थाने में इस साल जनवरी में मुकदमा दर्ज करवाया था. जिसमें उन्होंने बताया कि मोहित और घनश्याम ने एक कंपनी में निवेश करने पर भारी मुनाफा देने का झांसा दिया. कुछ ही महीनों में भारी मुनाफे का झांसा देकर उनसे 1.55 करोड़ रुपए चेक से और 4 करोड़ रुपए नकद लिए. 1 जनवरी को जब रकम लौटाने का समय आया और परिवादी ने संपर्क किया, तो इनके मोबाइल बंद आए. पुलिस ने उनकी रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की.

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एक आरोपी को गुरुग्राम से पकड़ा : उन्होंने बताया, आरोपियों की तलाश के कई प्रयासों के बाद भी उनका सुराग नहीं मिला, तो पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी पर दो-दो हजार रुपए का इनाम रखा और एक विशेष टीम का गठन किया गया. इस टीम ने मोहित को गुरुग्राम से पकड़ा. उसे गिरफ्तार कर पूछताछ में सामने आए तथ्यों के आधार पर घनश्याम को गिरफ्तार किया गया. ठगी की रकम से खरीदी गई काले रंग की मर्सिडीज E450 और एक Triumph Street Triple बाइक जब्त की गई है. आरोपियों के कब्जे से मिले कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल की जांच में सामने आया है कि इन्होंने कई लोगों से धोखाधड़ी और ठगी की वारदात को अंजाम दिया.

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कम समय में पैसे वाला बनने के लिए रची साजिश: जांच में सामने आया कि आरोपियों ने कम समय में बड़ा हाथ मारने की फिराक में प्रॉपर्टी और क्रिप्टो करेंसी में निवेश की फर्जी वेबसाइट बनाई और लोगों को अच्छा मुनाफा दिलवाने के नाम पर करोड़ों रुपए का निवेश करवाया. इसके बाद कंपनी बंद कर फरार हो गए. आरोपियों के खिलाफ चित्रकूट, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, जयपुर कमिश्नरेट, चौमूं और सोडाला थाने में मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस अब इनसे पूछताछ में जुटी है. पूछताछ में धोखाधड़ी और ठगी की कई वारदातों का खुलासा होने की संभावना है. इनके अन्य साथियों की तलाश जारी है.

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2 FRAUD ACCUSED ARRESTED
ACCUSED PURCHASED LUXURY VEHICLES
FRAUD IN THE NAME OF INVESTMENT
POLICE SEIZED FD WORTH RS 1 CRORE
FRAUD WORTH RS 100 CRORE

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