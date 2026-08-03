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बंधक मकान बेचकर लाखों की धोखाधड़ी, प्रार्थी ने दर्ज कराई FIR, सकरी थाना पुलिस जांच में जुटी

बिलासपुर : बिलासपुर सकरी थाना क्षेत्र में बंधक रखे गए मकान को बिना जानकारी दिए बेचकर 19 लाख 30 हजार रुपए की कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर तीन लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 34 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है.

क्या है मामला

वेदनारायण तिवारी निवासी सिद्धि विनायक कॉलोनी घुरू ने शिकायत दर्ज कराई कि उन्होंने साल 2023 में घुरू स्थित एक मकान और भूमि का सौदा 19 लाख 30 हजार रुपए में किया था. यह संपत्ति उमेशिया बाई साहू की थी, जिसकी ओर से मुख्तियार के रूप में लक्ष्मी प्रसाद पाठक ने सौदा कराया था. भुगतान चेक और नकद के माध्यम से करने के बाद विधिवत रजिस्ट्री भी कराई गई और उन्होंने संपत्ति का कब्जा भी ले लिया.कुछ समय बाद संबंधित मकान पर जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने नोटिस चस्पा किया.जिसके बाद उन्हें जानकारी मिली कि संपत्ति पहले से बैंक में ऋण के एवज में बंधक है.

मामले में एडिशनल एसपी पंकज पटेल ने बताया की शिकायत के आधार पर सकरी पुलिस ने आरोपित के खिलाफ धोखाधड़ी और साझा आपराधिक मंशा के आरोप में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.