नौकरी के नाम पर करोड़ों की ठगी; 2 महिलाओं समेत 7 गिरफ्तार, नोएडा में चला रहे थे कॉल सेंटर, 6450 मोबाइल नंबर रडार पर

बागपत : पुलिस ने रविवार को नौकरी के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया. पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया. गिरोह ने उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में अपना नेटवर्क फैला रखा था. पूरा नेटवर्क नोएडा से संचालित किया जा रहा था.

एसपी सूरज कुमार राय ने बताया कि आरोपी नौकरी दिलाने के नाम पर अभ्यर्थियों से संपर्क करते थे. उन्हें फर्जी इंटरव्यू प्रक्रिया से गुजारते थे. इंटरव्यू के बाद चयन का झांसा देकर पीड़ितों को फर्जी ऑफर लेटर और एग्रीमेंट पेपर भेजते थे. इसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस, सिक्योरिटी डिपॉजिट या अन्य चार्ज के नाम पर उनसे पैसे ऐंठते थे.

पुलिस को मिला 10 हजार मोबाइल नंबरों का डेटा : भरोसा बढ़ाने के लिए आरोपी खुद को नामी कंपनियों का प्रतिनिधि बताकर बात करते थे. जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से 10 हजार मोबाइल नंबरों का डेटा बरामद किया है. इनमें से कई नंबर ऐसे हैं, जिनके जरिए ठगी की जा चुकी है, जबकि कई नंबर ऐसे लोगों के हैं जिन्हें गिरोह भविष्य में अपना शिकार बनाने की तैयारी में था.

नंबरों की जांच कर रही पुलिस : इसके अलावा पुलिस को 6,450 मोबाइल नंबर ऐसे भी मिले हैं, जिनसे ठगी की रकम का लेन-देन किया गया है. पुलिस इन सभी नंबरों की बारीकी से जांच कर रही है, ताकि ठगी की कुल रकम और पीड़ितों की सही संख्या का पता लगाया जा सके.

इन आरोपियों की हुई गिरफ्तारी : पुलिस ने बागपत के बड़ौत के रहने वाले मोहित, बड़ौत के ही पुनीत कुमार, वरदान, पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर निवासी अनुज कुमार, मुजफ्फरनगर के अलीपुर खीरी निवासी अक्षय के अलावा दो महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया है. मामले में कुल 7 लोगों को पकड़ा गया है.