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बस्तर में नौकरी लगाने के नाम पर करोड़ों की ठगी, अब तक 27 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने की अपील

बस्तर में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी के मामले बढ़ रहे हैं. पुलिस ने आम लोगों से झांसे में ना आने की अपील की.

Fraud worth crores in Bastar
बस्तर में नौकरी लगाने के नाम पर करोड़ों की ठगी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 8, 2026 at 1:44 PM IST

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जगदलपुर : छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है. बस्तर जिले में लगातार ठगी के मामले सामने आ रहे हैं. ताजा मामले में छत्तीसगढ़ मंत्रालय में अच्छी पहचान का हवाला देकर फ़ूड इंस्पेक्टर के पद पर नौकरी दिलाने के नाम पर 1 लाख 91500 रुपये की ठगी की गई थी. आरोपी लॉरेंस एंथोनी कुज को बस्तर पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा है. साल 2026 में बस्तर जिले में ठगी हुए मामलों का चौकाने वाला आंकड़ा सामने आया है.

7 माह में 38 प्रकरण
जगदलपुर सीएसपी सुमित कुमार के अनुसार 2026 में धोखाधड़ी के मामले में लगातार कार्रवाई जारी है. बीते 2026 के 7 महीनों में 38 प्रकरण दर्ज हुए. जिसमें 27 लोगों की गिरफ्तारी करके पुलिस ने जेल भेज दिया है.

बस्तर में नौकरी लगाने के नाम पर करोड़ों की ठगी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


नौकरी लगाने के मामलों में 6.5 करोड़ रुपए की ठगी हुई है.पुलिस यह प्रयास कर रही है कि सभी राशि की रिकवरी करके पीड़ितों को राशि लौटाई जाए. यह सब मामले अधिकतर कोतवाली, बोधघाट और परपा थाने में दर्ज है- सुमित कुमार, सीएसपी

नौकरी लगाने के नाम पर ठगी के मामले बढ़े

सीएसपी ने बस्तरवासियों से अपील करते हुए कहा कि यदि कोई नौकरी लगाने के नाम पर आपसे बातचीत करके कहता है कि मैं क्लर्क, प्यून, शिक्षक या स्वास्थ्य विभाग में आपकी भी नौकरी लगवा सकता हूं तो ऐसे लोगों से सावधान रहें. तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दें. इसके बाद पुलिस इसका चरित्र सत्यापन करेगी और आगे की आवश्यक कार्यवाही करेगी. साथ ही संबंधित संस्था से भी संपर्क करके एक एग्रीमेंट आप उनके साथ तैयार कर सकते हैं.


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