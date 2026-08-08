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बस्तर में नौकरी लगाने के नाम पर करोड़ों की ठगी, अब तक 27 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने की अपील

जगदलपुर : छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है. बस्तर जिले में लगातार ठगी के मामले सामने आ रहे हैं. ताजा मामले में छत्तीसगढ़ मंत्रालय में अच्छी पहचान का हवाला देकर फ़ूड इंस्पेक्टर के पद पर नौकरी दिलाने के नाम पर 1 लाख 91500 रुपये की ठगी की गई थी. आरोपी लॉरेंस एंथोनी कुज को बस्तर पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा है. साल 2026 में बस्तर जिले में ठगी हुए मामलों का चौकाने वाला आंकड़ा सामने आया है.



7 माह में 38 प्रकरण

जगदलपुर सीएसपी सुमित कुमार के अनुसार 2026 में धोखाधड़ी के मामले में लगातार कार्रवाई जारी है. बीते 2026 के 7 महीनों में 38 प्रकरण दर्ज हुए. जिसमें 27 लोगों की गिरफ्तारी करके पुलिस ने जेल भेज दिया है.