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बीमा कंपनी के प्रतिनिधि बनकर करते थे करोड़ों की ठगी, कई राज्यों तक फैला था नेटवर्क, तीन गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक आरोपियों के कब्जे से लैपटॉप और फर्जीवाड़ा करने के लिए इस्तेमाल किया गया डाटा बरामद किया गया है.

पुलिस द्वरा गिरफ्तार किए गए आरोपी
पुलिस द्वरा गिरफ्तार किए गए आरोपी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 6, 2026 at 6:02 PM IST

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नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद पुलिस ने बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि बनकर फर्जी इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर साइबर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है. पॉलिसी रिनुअल के नाम पर लोगों को गिरोह द्वारा फोन किया जाता था और फिर उनसे विभिन्न खातों में पैसे ट्रांसफर करवा लिए जाते थे.

पुलिस जांच में सामने आया है, कल ढाई करोड रुपए की साइबर ठगी की घटनाओं से संबंधित चार राज्यों की घटनाओं का खुलासा हुआ है. हालांकि, अभी पुलिस द्वारा अन्य मामलों को भी ट्रेस किया जा रहा है.

धवल जयसवाल, डीसीपी सिटी, गाजियाबाद (ETV Bharat)

पुलिस के मुताबिक, पंकज शर्मा, नितिन कसाना और आदित्य यादव एक साथ नोएडा स्थित इंश्योरेंस पॉलिसी ब्रोकिंग कंपनी में काम करते थे. 2022 से तीनों ने मिलकर इंश्योरेंस पॉलिसी डाटा से लैप्स होने वाली इंश्योरेंस पॉलिसी के कस्टमर के मोबाइल नंबर निकालकर उन्हें कॉल कर उनसे पॉलिसी के नाम पर साइबर फ्रॉड के लिए प्राप्त किए गए बैंक खातों में पैसे जमा करवाए थे. गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास इंश्योरेंस पॉलिसी का डाटा होता था इसलिए यह आसानी से लोगों को विश्वास दिला देते थे.

बीमा कंपनी के प्रतिनिधि बनकर करोड़ो की ठगी

साइबर ठगी करने के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी की फर्जी रसीद आदि अपने लैपटॉप से विभिन्न एप्लीकेशंस के माध्यम से तैयार करते थे और इंश्योरेंस कंपनी के कर्मचारियों का आई कार्ड गूगल से डाउनलोड कर उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए उनके व्हाट्सएप पर भेजते थे.

साइबर फ्रॉड की घटनाओं को देते थे अंजाम

पहचान छुपा कर आरोपी साइबर फ्रॉड की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे. आदित्य यादव इंश्योरेंस एजेंट अनुराग तिवारी बनकर, पंकज शर्मा इंश्योरेंस एजेंट वरुण मिश्रा बनाकर और प्रमोद हरिश्चंद्र राहुल राठौर बनाकर लोगों को साइबर्टाकी के लिए कॉल किया करते थे. साइबर फ्रॉड करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी का डाटा और बैंक खाता नितिन कसाना उपलब्ध कराता था. नितिन कसाना पूर्व में साइबर अपराध के मामले में मुंबई से जेल जा चुका है.

कई राज्यों तक फैला है नेटवर्क

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए आरोपियों द्वारा अब तक करोड़ों रुपए की ठगी की जा चुकी है. पंकज शर्मा, आदित्य यादव और प्रमोद हरिश्चंद्र मूल रूप से गाजियाबाद के थाना वेव सिटी क्षेत्र के रहने वाले हैं. पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपियों के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों के कब्जे से पांच मोबाइल फोन, एक लैपटॉप और नकदी बरामद हुई है. फिलहाल, पुलिस द्वारा मामले की गहनता से जांच की जा रही है ताकि पता लगाया जा सके कि इस गैंग से और कितने लोग जुड़े हुए हैं. कितने राज्यों तक इस गैंग का साइबर फ्रॉड का नेटवर्क फैला हुआ है.

डीसीपी सिटी धवल जयसवाल ने बताया कि कमिश्नरेट गाजियाबाद के अंतर्गत थाना कोतवाली, साइबर थाना और स्वाट टीम सर्विलांस द्वारा बीमा पॉलिसी के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया गया है. पुलिस द्वारा प्रमोद, पंकज और आदित्य को गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों के कब्जे से लैपटॉप और फर्जीवाड़ा करने के लिए इस्तेमाल किया गया डाटा बरामद किया गया है. जिन खातों में आरोपियों द्वारा पैसे ट्रांसफर कराए गए थे उन तमाम खातों को होल्ड करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि लोगों के पैसे वापस कराया जा सके. सराहनीय कार्य करने के लिए टीम को ₹25000 पुरस्कार राशि की घोषणा की गई है.

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