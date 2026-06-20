रेवाड़ी में महिला को सम्मोहित कर सोने के कुंडल ले गए ठग, सीसीटीवी में कैद वारदात
रेवाड़ी में महिला से ठगी. पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई. वीडियो में दो युवक महिला के पास खड़े दिखाई दे रहे हैं.
Published : June 20, 2026 at 4:04 PM IST
रेवाड़ी: हरियाणा के रेवाड़ी में दो युवकों ने फौजी की पत्नी को सम्मोहित करके 12 ग्राम के कुंडल उतरवाकर फरार हो गए. एक युवक ने महिला को बातों में उलझाकर रखा. दिल्ली जाने की बात कहकर महिला से 500 रुपये की सहायता मांगी. फिर दूसरे साथी ने पहुंचकर महिला को सम्मोहित किया. पूरी वारदात बाजार में लगे एक सीसीटीवी में कैद हो गई. महिला को जब तक अपने साथ ही धोखाधड़ी का अहसास हुआ, तब तक आरोपी फरार हो चुके थे.
रेवाड़ी में महिला को सम्मोहित कर ठगी: गिन्दोखर गांव निवासी कुसुमलता ने बताया कि "मेरे पति सेना से रिटायर हैं. मेरे दांतों में दर्द था. 18 जून की सुबह मैं अस्पताल पहुंची और दवा लेने के बाद स्कूटी वहीं खड़ी करके बाजार में सामान लेने चली गई. वापसी में एक लड़का मिला. जिसने कहा कि वो नौकरी करता था. मालिक ने उसे निकाल दिया. अब उसे धारूहेड़ा जाना है. जिस पर मैंने उसे 20 रुपये देकर ऑटो से बस स्टैंड जाने की सलाह दी."
सीसीटीवी में कैद वारदात: महिला ने बताया कि "वो लड़का मेरे साथ चलता रहा और दिल्ली जाने की बात कही. जिस पर मैने उसे 500 रुपये और दे दिए. लड़का फिर भी मेरे साथ चलता रहा. अचानक एक दूसरा लड़का हमारे पास आ गया. जिसने मेरे पास आकर रूमाल झड़काना शुरू कर दिया. इसके बाद मुझे जो उन्होंने कहा, मैं करती गई. फिर एक दुकान के सामने मेरे कानों से कुंडल उतरवाकर एक कपड़े में डालकर मेरे थैले में डाल दिए. प्यास लगने पर जब पानी पीने चली गई, वापस लौटी तो दोनों युवक गायब मिले. जांच करने पर थैले में डाले गए रुमाल में 10 का नोट मिला."
पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की: शहर थाना प्रभारी सुबे सिंह ने बताया कि "इस मामले में एक महिला ने थाने में आकर शिकायत दी थी कि मेरे साथ कुछ लोगों ने बातों में उलझाकर मेरे कानों की कुंडल निकाल लिए. इस मामले में CCTV के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है. जल्दी आरोपी को भी पकड़ लिया जाएगा."
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