दिल्ली में साइबर ठगों को म्युल बैंक खाते देने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 10 आरोपी गिरफ्तार
पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी लोगों को रोजगार दिलाने और कमीशन देने का झांसा देकर उनके बैंक खाते खुलवाते थे.
Published : June 16, 2026 at 9:01 PM IST
नई दिल्ली: पूर्वी जिला साइबर थाना पुलिस ने एक बड़े साइबर ठगी नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. यह गिरोह बेरोजगार और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को नौकरी का लालच देकर उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाता था और बाद में इन्हीं खातों का इस्तेमाल देशभर में होने वाली साइबर ठगी की रकम को ठिकाने लगाने में किया जाता था.
मामले का खुलासा तब हुआ जब केरल की रहने वाली एक महिला से ठगी कर हड़पे गए दो लाख रुपये एक बैंक खाते में ट्रांसफर होने का पता चला. जांच में सामने आया कि यह खाता साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराया गया था. इसके बाद पुलिस ने वित्तीय लेन-देन, मोबाइल डेटा और बैंकिंग रिकॉर्ड की गहन जांच कर पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया.
पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी लोगों को रोजगार दिलाने और कमीशन देने का झांसा देकर उनके बैंक खाते खुलवाते थे. इसके बाद एटीएम कार्ड, चेकबुक, मोबाइल नंबर और इंटरनेट बैंकिंग की जानकारी अपने कब्जे में ले लेते थे. इन खातों का उपयोग साइबर ठगी की रकम प्राप्त करने, ट्रांसफर करने और निकालने के लिए किया जाता था, जिससे असली ठगों तक पहुंचना मुश्किल हो जाए. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 11 पीओएस मशीनें, 27 चेकबुक, 17 एटीएम कार्ड और 12 मोबाइल फोन बरामद किए हैं. गिरफ्तार आरोपियों में दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के निवासी शामिल हैं.
पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त राजीव कुमार ने कहा कि यह एक संगठित म्यूल अकाउंट सप्लाई रैकेट था, जो साइबर अपराधियों को बैंक खाते उपलब्ध कराकर ठगी के पैसे को छिपाने में मदद कर रहा था. उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी व्यक्ति को अपना बैंक खाता, एटीएम कार्ड या बैंकिंग जानकारी इस्तेमाल करने के लिए न दें, क्योंकि इससे वे अनजाने में साइबर अपराध का हिस्सा बन सकते हैं. पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों और साइबर ठगों की तलाश में जुटी है.
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