हरियाणा से विदेश भेजने के नाम पर 100 से ज्यादा लोगों से ठगी, तीन आरोपी गिरफ्तार, करीब दो करोड़ का सामान बरामद

पंचकूला: हरियाणा की पंचकूला पुलिस की एंटी एमिग्रेशन फ्रॉड यूनिट ने विदेश भेजने के नाम पर एक सौ से अधिक लोगों को ठगने वाले एक अंतरराज्यीय गैंग के मास्टरमाइंड समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस मामले का खुलासा एक शिकायत के बाद जिला पुलिस की कार्रवाई की बाद हुआ.

शिकायत से हुआ पर्दाफाश: एसीपी विक्रम नेहरा ने बताया कि 22 जुलाई 2025 को पंचकूला सेक्टर-32 निवासी शिवचरण सिंह ने थाना चंडीमंदिर में शिकायत दर्ज करवाई थी. उन्होंने बताया कि वो अपने बेटे गुरविंदर सिंह को ऑस्ट्रेलिया भेजना चाहते थे. इस दौरान उनकी मुलाकात उनके परिचित अंबाला निवासी करतार सिंह के माध्यम से साहिल शर्मा से हुई, जिसने खुद को ऑस्ट्रेलिया भेजने वाला एजेंट बताया. साहिल शर्मा ने 14 लाख की मांग की, जिसमें 5 लाख खाते में और 9 लाख नकद लिए. मामले की शिकायत पर थाना चंडीमंदिर में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच एंटी इमिग्रेशन फ्रॉड यूनिट, पंचकूला के इंचार्ज इंस्पेक्टर योगविन्द्र सिंह की टीम को सौंपी.

फर्जी दस्तावेजों से गलत पहचान का इस्तेमाल: एसीपी ने बताया कि जांच अधिकारी एएसआई दीपक ने टीम की मदद से कार्रवाई करते हुए 24 अक्टूबर को परमजीत सिंह, निवासी फतेहगढ़ साहिब को गुप्त सूचना के आधार पर खरड़ से गिरफ्तार किया. आरोपी को 25 अक्टूबर को अदालत में पेश कर उसका सात दिन का पुलिस रिमांड लिया. पूछताछ के दौरान मुख्य आरोपी का सुराग न मिलने पर पुलिस ने उसे दोबारा अदालत में पेश कर उसका रिमांड 6 दिन के लिए बढ़वाया. फिर जांच में सामने आया कि आरोपी परमजीत फर्जी दस्तावेजों में प्रदीप सिंह के नाम का उपयोग कर रहा था.

टीचर की नौकरी ठुकरा कर ठगी चुनी: परमजीत की निशानदेही पर मुख्य आरोपी साहिल शर्मा को 3 नवंबर को जयपुर से एक किराए के मकान से गिरफ्तार किया गया. आरोपी को 4 नवंबर को अदालत में पेश कर उसका 11 नवंबर तक पुलिस रिमांड लिया गया. जांच में पता चला कि साहिल शर्मा कई मोबाइल फोन और फर्जी सिम कार्ड का प्रयोग कर बार-बार ठिकाना बदलता था. पता लगा कि वह अपनी जड़ें राजस्थान में मजबूत कर वहां के लोगों को जाल में फंसाने की प्लानिंग कर रहा था. वह अजय भारद्वाज और प्रदीप नामक फर्जी पहचान से लोगों को ठगता था. आरोपी के अनुसार साहिल एमबीए पास है और पिछले वर्ष उसकी पंजाब सरकार में सरकारी टीचर की नौकरी लगी थी. लेकिन उसने टीचर की नौकरी ठुकरा कर ठगी का रास्ता चुना.

आरोपी प्रदीप 6 आपराधिक मामलों में भगोड़ा घोषित: जालंधर पुलिस ने आरोपी को पहले भी इसी फर्जी नाम प्रदीप से गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में वह जमानत पर रिहा होकर फरार हो गया.आरोपी पंजाब के छह मामलों में भगोड़ा घोषित है. जबकि इस मामले में एक महिला आरोपी रमनदीप कौर निवासी यमुनानगर भी शामिल है, जिसे प्रोडक्शन वारंट पर यमुनानगर से लाया गया है.

कहां कितने मामले दर्ज? पुलिस जांच में पता लगा कि मुख्य आरोपी साहिल शर्मा वासी होशियारपुर पंजाब के खिलाफ 13 मामले यमुनानगर में, 6 मामले शाहकोट (जालंधर) में, 2 मामले जीरकपुर में, 1 मामला पंचकूला में, 2 मामले फिरोजपुर (पंजाब) में और 2 मामले लुधियाना में दर्ज हैं. जबकि अन्य दो आरोपियों के खिलाफ 13 मामले यमुनानगर, 2 मामले जीरकपुर और एक मामला पंचकूला में दर्ज है. पुलिस ने तकनीकी सहायता, गुप्त सूचना और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया.