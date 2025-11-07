हरियाणा से विदेश भेजने के नाम पर 100 से ज्यादा लोगों से ठगी, तीन आरोपी गिरफ्तार, करीब दो करोड़ का सामान बरामद
Fraud with People in Haryana: पंचकूला पुलिस ने विदेश भेजने के नाम पर 100 से अधिक लोगों से ठगने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया.
Published : November 7, 2025 at 7:59 AM IST
पंचकूला: हरियाणा की पंचकूला पुलिस की एंटी एमिग्रेशन फ्रॉड यूनिट ने विदेश भेजने के नाम पर एक सौ से अधिक लोगों को ठगने वाले एक अंतरराज्यीय गैंग के मास्टरमाइंड समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस मामले का खुलासा एक शिकायत के बाद जिला पुलिस की कार्रवाई की बाद हुआ.
शिकायत से हुआ पर्दाफाश: एसीपी विक्रम नेहरा ने बताया कि 22 जुलाई 2025 को पंचकूला सेक्टर-32 निवासी शिवचरण सिंह ने थाना चंडीमंदिर में शिकायत दर्ज करवाई थी. उन्होंने बताया कि वो अपने बेटे गुरविंदर सिंह को ऑस्ट्रेलिया भेजना चाहते थे. इस दौरान उनकी मुलाकात उनके परिचित अंबाला निवासी करतार सिंह के माध्यम से साहिल शर्मा से हुई, जिसने खुद को ऑस्ट्रेलिया भेजने वाला एजेंट बताया. साहिल शर्मा ने 14 लाख की मांग की, जिसमें 5 लाख खाते में और 9 लाख नकद लिए. मामले की शिकायत पर थाना चंडीमंदिर में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच एंटी इमिग्रेशन फ्रॉड यूनिट, पंचकूला के इंचार्ज इंस्पेक्टर योगविन्द्र सिंह की टीम को सौंपी.
फर्जी दस्तावेजों से गलत पहचान का इस्तेमाल: एसीपी ने बताया कि जांच अधिकारी एएसआई दीपक ने टीम की मदद से कार्रवाई करते हुए 24 अक्टूबर को परमजीत सिंह, निवासी फतेहगढ़ साहिब को गुप्त सूचना के आधार पर खरड़ से गिरफ्तार किया. आरोपी को 25 अक्टूबर को अदालत में पेश कर उसका सात दिन का पुलिस रिमांड लिया. पूछताछ के दौरान मुख्य आरोपी का सुराग न मिलने पर पुलिस ने उसे दोबारा अदालत में पेश कर उसका रिमांड 6 दिन के लिए बढ़वाया. फिर जांच में सामने आया कि आरोपी परमजीत फर्जी दस्तावेजों में प्रदीप सिंह के नाम का उपयोग कर रहा था.
टीचर की नौकरी ठुकरा कर ठगी चुनी: परमजीत की निशानदेही पर मुख्य आरोपी साहिल शर्मा को 3 नवंबर को जयपुर से एक किराए के मकान से गिरफ्तार किया गया. आरोपी को 4 नवंबर को अदालत में पेश कर उसका 11 नवंबर तक पुलिस रिमांड लिया गया. जांच में पता चला कि साहिल शर्मा कई मोबाइल फोन और फर्जी सिम कार्ड का प्रयोग कर बार-बार ठिकाना बदलता था. पता लगा कि वह अपनी जड़ें राजस्थान में मजबूत कर वहां के लोगों को जाल में फंसाने की प्लानिंग कर रहा था. वह अजय भारद्वाज और प्रदीप नामक फर्जी पहचान से लोगों को ठगता था. आरोपी के अनुसार साहिल एमबीए पास है और पिछले वर्ष उसकी पंजाब सरकार में सरकारी टीचर की नौकरी लगी थी. लेकिन उसने टीचर की नौकरी ठुकरा कर ठगी का रास्ता चुना.
आरोपी प्रदीप 6 आपराधिक मामलों में भगोड़ा घोषित: जालंधर पुलिस ने आरोपी को पहले भी इसी फर्जी नाम प्रदीप से गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में वह जमानत पर रिहा होकर फरार हो गया.आरोपी पंजाब के छह मामलों में भगोड़ा घोषित है. जबकि इस मामले में एक महिला आरोपी रमनदीप कौर निवासी यमुनानगर भी शामिल है, जिसे प्रोडक्शन वारंट पर यमुनानगर से लाया गया है.
कहां कितने मामले दर्ज? पुलिस जांच में पता लगा कि मुख्य आरोपी साहिल शर्मा वासी होशियारपुर पंजाब के खिलाफ 13 मामले यमुनानगर में, 6 मामले शाहकोट (जालंधर) में, 2 मामले जीरकपुर में, 1 मामला पंचकूला में, 2 मामले फिरोजपुर (पंजाब) में और 2 मामले लुधियाना में दर्ज हैं. जबकि अन्य दो आरोपियों के खिलाफ 13 मामले यमुनानगर, 2 मामले जीरकपुर और एक मामला पंचकूला में दर्ज है. पुलिस ने तकनीकी सहायता, गुप्त सूचना और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया.
आरोपियों के कब्जे से बरामदगी: छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 874 ग्राम सोना व हीरे (लगभग 25% डायमंड), अनुमानित मूल्य लगभग 1.25 करोड़, 26.50 लाख नकद, 12 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, लगभग 25 एटीएम कार्ड, 2 पासपोर्ट और एक एक्सयूवी 500 बरामद की है. रिमांड के दौरान अन्य बरामदगी की संभावना भी जताई गई है. पुलिस की जांच में सामने आया है कि यह गैंग अंतरराज्यीय स्तर पर सक्रिय थी. जांच के दौरान इनके फर्जी बैंक खातों में हरियाणा व पंजाब के अलावा राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के लोगों द्वारा बैंक खातों में लेनदेन पाया गया है.
फर्जी दस्तावेजों पर खुलवाए बैंक खाये: पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों ने 7-8 बैंकों में फर्जी दस्तावेज तैयार कर खाते खुलवाए थे और फर्जी नाम से सिम कार्ड जारी करवाए थे. पुलिस को आशंका है कि इसमें कुछ बैंक और मोबाइल कंपनी कर्मचारियों की मिलीभगत हो सकती है, क्योंकि बायोमेट्रिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था. इस संबंध में पुलिस जानकारी जुटा रही है.
फर्जी टिकट और पासपोर्ट पर एयरपोर्ट बुलाया: पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि 10 जून 2025 को आरोपियों ने करीब 80 लोगों को दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर फर्जी टिकट और पासपोर्ट देकर बुलाया और खुद अपने ठिकानों से फरार हो गए. तीनों आरोपियों के लुधियाना में 2, जबकि जीरकपुर और यमुनानगर में एक-एक ऑफिस संचालित थे.
