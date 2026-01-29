ETV Bharat / state

देहरादून में सम्मोहन गैंग ने ओलंपिक एथलीट की मां से की पांच लाख की ठगी, पुलिस जांच में जुटी

देहरादून में यदि आप भी सुनसान जगहों पर घूमते हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि शहर में सम्मोहन गैंग घूम रहा है.

ATHLETE SURAJ PANWAR MOTHER
देहरादून में ओलंपिक एथलीट की मां से ठगी (फोटो सोर्स- Police Provided CCTV Footage/Suraj Panwar)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 29, 2026 at 8:41 PM IST

|

Updated : January 29, 2026 at 8:54 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: ओलंपिक एथलीट सूरज पंवार की माता के साथ देहरादून में करीब पांच लाख रुपए की ठगी हुई है. सूरज पंवार की माता पूनम पंवार वन विभाग में कार्यरत है. इस मामले में उन्होंने पटेल नगर थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है.

सूरज पंवार ने बताया कि उनकी माता पूनम पंवार उत्तराखंड वन विभाग में कार्यरत है, वो आशारोड़ी में तैनात है. पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार पूनम पंवार रोजाना की तरह आज 29 जनवरी को भी सुबह अपने घर शिमला बाईपास से अपनी ड्यूटी के लिए निकली थी. पूनम पंवार जैसे ही चंद्रबनी चौक से आगे आशारोड़ी की ओर बढ़ी, तभी उन्हें एक व्यक्ति मिला.

ओलंपिक एथलीट की मां से पांच लाख की ठगी (वीडियो सोर्स- Police/ETV Bharat)

पूनम पंवार की तहरीर के अनुसार उस व्यक्ति ने उनसे बात की और पूछा कि 'वो कहां जा रही है और क्या करती है?' कुछ दूर वो ऐसे ही बात करते हुए साथ चलता रहा, थोड़ा आगे जाने पर एक और व्यक्ति मिला. उस दूसरे व्यक्ति ने कहा कि 'वो सब कुछ जनता है और वो तंत्र-मंत्र भी जानता हूं.'

पूनम पंवार के अनुसार उस दूसरे व्यक्ति ने जमीन पर पड़ा एक कागज मिट्टी उठाकर उस पर थूका और थूकने के बाद उसमें आग लगा दी. उस व्यक्ति ने पूनम पंवार को कहा कि ये उसका मंत्र है. इसके बाद पूनम पंवार पूरी तरह से उनके बस में थी. इसके बाद उन्होंने पूनम पंवार को वापस चलने को कहा.

शिकायत के अनुसार आरोपी, पूनम पंवार को एक पेड़ के नीचे ले गए, जहां उन्होंने पूनम पंवार के पर्स से करीब 1100 रुपए ले लिए. साथ ही पहनी हुई ज्वैलरी भी उतार ली. ये सब कुछ करने के बाद आरोपियों ने पूनम पंवार को एक पत्ता दिया और कहा कि इसे चौक पर फेंक आओ, हम यहीं पर बैठ हुए मिलेगे. आरोपी ने पूनम को धमकी दी थी कि यदि उसने उनकी बात नहीं मानी तो उसके घर में आग लग जाएगी.

सूरज पंवार ने बताया कि उनकी मां ने 4 से 5 लाख की ठगी हुई है. पूनम पंवार की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस को इस घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी वीडियो भी मिला है, जिसके आधार पर आरोपियों को चिन्हित किया जा रहा है.

ATHLETE SURAJ PANWAR MOTHER
ओलंपिक एथलीट सूरज पंवार (फोटो सोर्स- Suraj Panwar)

धोखाधड़ी के मामले में फरार महिला चार बाद गिरफ्तार: ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने फर्जी तरीके से जमीन का बैनामा करने के मामले में वर्ष 2021 से फरार चल रही एक महिला आरोपी को रुड़की से गिरफ्तार किया है. ऋषिकेश कोतवाली पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला का नाम ममता शर्मा पत्नी देवेंद्र कुमार शर्मा निवासी दौलतपुर मेरठ उत्तर प्रदेश है.

कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक भारत सिंह रावत ने बताया कि वर्ष 2021 में गुड़गांव निवासी निकुंज गोयल ने एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनकी माता रीता रानी की गैर मौजूदगी में एक महिला ने खुद को रीता रानी बताकर उनकी जमीन का बैनामा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर कर दिया है.

इस मुकदमे में हरकेश कुमार, मुकेश कुमार प्रजापति, हरिओम सक्सेना, अंकुर दत्त शर्मा और राजेश कुमार का नाम शामिल था, जबकि जांच में खुद को रीता रानी बताने वाली महिला की पहचान अंकुर दत्त शर्मा की मां ममता शर्मा के रूप में हुई थी. यह खुलासा होने के बाद से ममता शर्मा पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए फरार हो गई.

पुलिस समय-समय पर संबंधित ठिकानों पर दबिश देती रही, लेकिन ममता शर्मा पुलिस से बचने के लिए ठिकाने बदलती रही. कड़ी सुरागसी और मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ममता शर्मा को रुड़की से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. श्यामपुर चौकी प्रभारी सुमित चौधरी ने ममता शर्मा को गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश किया जहां कोर्ट के आदेश पर आरोपी महिला को जेल भेज दिया गया है.

पढ़ें-

Last Updated : January 29, 2026 at 8:54 PM IST

TAGGED:

FRAUD WITH OLYMPIC ATHLETE
ATHLETE SURAJ PANWAR MOTHER
ओलंपिक एथलीट की मां से ठगी
देहरादून में सम्मोहन गैंग सक्रिय
OLYMPIC ATHLETE SURAJ PANWAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.